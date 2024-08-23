mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 68 1...616263646566676869707172737475...247 新评论 fxsaber 2018.01.28 16:38 #671 快速实现多符号的OnTick 关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛 在MetaTrader 5策略测试器中分析测试结果并进行优化 fxsaber, 2018.01.28 12:25 指标#property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 input long Chart = 0; // идентификатор графика-получателя события input int Index = 0; int OnCalculate( const int rates_total, const int prev_calculated, const int, const double &[] ) { if (prev_calculated) EventChartCustom(Chart, 0, Index, 0, NULL); return(rates_total); }专家顾问input int AmountSymbols = 1; const string Symbols[] = {"EURUSD", "GBPUSD", "AUDUSD", "USDJPY", "USDCAD"}; void OnInit() { for (int i = 0; i < AmountSymbols; i++) if (Symbols[i] != _Symbol) iCustom(Symbols[i], PERIOD_W1, "Spy.ex5", ChartID(), i); // MQL5\Indicators\Spy.ex5 } void OnTick() { OnTick(_Symbol); } void OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double&, const string& ) { if (id == CHARTEVENT_CUSTOM) OnTick(Symbols[(int)lparam]); } // Мультисимвольный OnTick void OnTick( const string &Symb ) { } Vladislav Andruschenko 2018.01.28 19:32 #672 fxsaber: 多符号OnTick的快速实现 我可以用它来代替定时器吗？见 fxsaber 2018.01.28 19:48 #673 弗拉迪斯拉夫-安德鲁申科。 我可以用它来代替定时器吗？让我们来看看是的，OnInit是从一个数组中订阅符号的。 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 Init()和DeInit()执行顺序 斯拉瓦, 2017.04.14 10:21 服务将有OnTick（字符串符号）。但需要订阅某个特定符号的刻度线。 fxsaber 2018.01.29 15:35 #674 关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛 在MetaTrader 5策略测试器中分析测试结果并进行优化 fxsaber, 2018.01.29 15:24 优化的速度取决于通过的顺序。如果先进行单字符传递，然后再进行多符号传递，执行时间将比优化传递的相反顺序短。 在进行了强制性的MQL5代码优化以提高性能后，也可以尝试用这种方式在云端进行保存。 ZS 可能90%的云计算费用可以通过正常的代码编写来节省。但这是作者们最后考虑的问题。 Nikolai Semko 2018.01.30 02:37 #675 fxsaber: 快速实现多符号的OnTick酷！！！。 即使没有期待已久的服务，这真的很有效。 非常感谢您! 然而，无论我在MQL4中如何努力尝试，它都没有发挥作用。在最后一个iCustom请求后，iCustom指标模拟用户信息约10毫秒，之后保持 "沉默"。 附加的文件： EventSymbolNewTick.mq5 3 kb SymbolsList.mq5 3 kb fxsaber 2018.01.30 06:28 #676 尼古拉-森科。在MQL4上，无论我如何努力，它都不工作。在最后一个iCustom请求后，iCustom指标模拟用户信息约10毫秒，之后保持 "沉默"。在MT4中，指标 "手柄 "的寿命是由终端本身控制的。因此，这种解决方案并不适合。 这种方法在七年多前就有描述。 Реализация мультивалютного режима в MetaTrader 5 2011.01.10Konstantin Gruzdevwww.mql5.com В настоящее время мультивалютных торговых систем, индикаторов и экспертов разработано огромное количество. Тем не менее, до сих пор создатели этого "огромного количества" сталкивались со специфическими для мультивалютных систем трудностями. С выпуском в свет терминала MetaTrader 5 и языка программирования MQL5 появилась возможность реализации... fxsaber 2018.01.31 07:11 #677 当订单被手动发送时，OrderCheck总是被首先调用。如果没有通过，则不发送交易指令。 fxsaber 2018.02.06 07:41 #678 OnTradeTransaction 允许你编写一个非交易专家顾问（服务），监测账户上运行的专家顾问的交易 "克隆 "的存在。这种情况有时是由于不注意而发生的。 fxsaber 2018.02.06 12:11 #679 在MT5中，即使在删除订单时，你也需要考虑其特殊性。在SB上的例子。 关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛 专家顾问：VR--ZVER v.2 fxsaber, 2018.02.06 11:29 void DeleteAllOrders() { for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--) if(m_order.SelectByIndex(i) && (m_order.State() == ORDER_STATE_PLACED)) if(m_order.Symbol()==m_symbol.Name() && m_order.Magic()==m_magic) m_trade.OrderDelete(m_order.Ticket()); } 当然，最好是在OrderDelete之后重新运行循环。 TheXpert 2018.02.06 12:34 #680 fxsaber: 快速实现多符号的OnTick 有可能出现跳票现象 1...616263646566676869707172737475...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
fxsaber, 2018.01.28 12:25
我可以用它来代替定时器吗？让我们来看看
是的，OnInit是从一个数组中订阅符号的。
Init()和DeInit()执行顺序
斯拉瓦, 2017.04.14 10:21服务将有OnTick（字符串符号）。但需要订阅某个特定符号的刻度线。
fxsaber, 2018.01.29 15:24优化的速度取决于通过的顺序。如果先进行单字符传递，然后再进行多符号传递，执行时间将比优化传递的相反顺序短。
ZS 可能90%的云计算费用可以通过正常的代码编写来节省。但这是作者们最后考虑的问题。
酷！！！。
即使没有期待已久的服务，这真的很有效。
非常感谢您!
然而，无论我在MQL4中如何努力尝试，它都没有发挥作用。在最后一个iCustom请求后，iCustom指标模拟用户信息约10毫秒，之后保持 "沉默"。
在MQL4上，无论我如何努力，它都不工作。在最后一个iCustom请求后，iCustom指标模拟用户信息约10毫秒，之后保持 "沉默"。
在MT4中，指标 "手柄 "的寿命是由终端本身控制的。因此，这种解决方案并不适合。
这种方法在七年多前就有描述。
专家顾问：VR--ZVER v.2
fxsaber, 2018.02.06 11:29
