关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

错误、错误、问题

fxsaber, 2023.07.19 19:10

ulong HistoryDealGetTicket( int ) { return(0); } // Перегрузка в каком-нибудь далеком mqh.

void OnStart()
{
  if (HistorySelect(0, INT_MAX))
  {
    for (uint i = HistoryDealsTotal(); (bool)i--; ) // Хорошо - потенциальная перегрузка не сломает результат.
      Print(HistoryDealGetTicket(i));
    
    for (int i = HistoryDealsTotal() - 1; i >= 0; i--) // Классика - плохо из-за потенциальной перегрузки.
      Print(HistoryDealGetTicket(i));
  }
}

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

错误、错误、问题

fxsaber, 2023.07.19 18:55

HistoryOrderGetTicket, PositionGetTicket, OrderGetTicket - 类似。

fxsaber 2023.09.09 23:24 #2322

有时，这样的提醒很有用。

void Func()
{
  int Доделать;
}

那么编译器就会提醒您。

variable 'Доделать' not used Test5-3.mq5 516 7 code generated 1 1 0 errors, 1 warnings, 241 msec elapsed, cpu='X64 Regular' 1 2

双击 "Finish（完成）"，您将直接进入正确的位置。

fxsaber 2023.10.05 10:11 #2323

通过图形用户界面打开文件

// Диалог для открытия файла.
bool GUIOpenFile( const string FileName, const bool Common = false, const ushort Separator = '/' )
{
  const bool Res = FileIsExist(FileName, Common);
  
  if (Res)
  {
    string Str[];
    const int Size = StringSplit(FileName, Separator, Str) - 1;
    const string File = Str[Size];
    const string Path = Size ? StringSubstr(FileName, 0, StringLen(FileName) - StringLen(File) - 1) : NULL;
    
    FileSelectDialog("Right-click on the file " + File + " and select open.", Path, File + "|" + File, Common ? FSD_COMMON_FOLDER : 0, Str, File);
  }
  
  return(Res);
}

void OnStart()
{
  GUIOpenFile("Reports//Report.htm");
}

Aleksey Vyazmikin 2023.10.05 14:12 #2324

fxsaber #:

文件选择对话框

哇，我不知道 FileSelectDialog 有多长时间了？

fxsaber 2023.10.05 14:16 #2325

Aleksey Vyazmikin #:

你能做到这一点有多久了？

超过 3.5 年。

MetaTrader 5 build 2340: Управление настройками счета в тестере и расширение интеграции с Python
2020.02.21
MetaQuotes
www.metatrader5.com

Добавлена возможность удобной работы с SQLite базами данных. В предыдущем обновлении платформы мы добавили поддержку работы с базами данных SQLite прямо из MQL5. Теперь основные функции стали доступны и через пользовательский интерфейс MetaEditor: Как это работает Для быстрого создания баз данных воспользуйтесь "Мастером MQL5". Здесь вы можете...

Aleksey Vyazmikin 2023.10.05 14:23 #2326

fxsaber #:

超过 3.5 年。

真的。没有遇到过任何使用情况。

fxsaber 2023.10.05 14:55 #2327

Aleksey Vyazmikin #:

确实如此。还没有遇到过用它的情况。

我自己也在一些场景中应用过（ 其中之一）。侧面也没遇到过。

Библиотеки: Sequence - Пример советника, который убьет большинство VPS-катастрофы
2020.10.12
www.mql5.com

Больше 4 Gb памяти потребовал Терминал для запуска этих шести советников. что запускаете Терминал с висящими советниками в нем. На запуске советников удалось уменьшить потребление памяти Терминалом более. но сумел удержать Терминал от огромного потребления ОЗУ

fxsaber 2023.11.01 22:11 #2328

OrderSendAsync 的执行时间可能超过 5 秒。

Maxim Kuznetsov 2023.11.01 22:35 #2329

fxsaber

OrderSendAsync 的执行时间可能超过 5 秒。

???

怎么可能？

fxsaber 2023.11.01 22:45 #2330

Maxim Kuznetsov #:

???

怎么样？

你测量持续时间并得到结果。我在TRADE_ACTION_MODIFY 上遇到过这种情况。
