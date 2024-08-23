mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 233

几件事

fxsaber, 2023.07.19 19:10

ulong HistoryDealGetTicket( int ) { return(0); } // Перегрузка в каком-нибудь далеком mqh.

void OnStart()
{      
  if (HistorySelect(0, INT_MAX))
  {
    for (uint i = HistoryDealsTotal(); (bool)i--; ) // Хорошо - потенциальная перегрузка не сломает результат.
      Print(HistoryDealGetTicket(i));
      
    for (int i = HistoryDealsTotal() - 1; i >= 0; i--) // Классика - плохо из-за потенциальной перегрузки.
      Print(HistoryDealGetTicket(i));
  }
}

fxsaber, 2023.07.19 18:55

HistoryOrderGetTicket, PositionGetTicket, OrderGetTicket - 类似。

 
有时，这样的提醒很有用。 
void Func()
{
  int Доделать;
}
那么编译器就会提醒您。 
variable 'Доделать' not used    Test5-3.mq5     516     7
code generated          1       1
0 errors, 1 warnings, 241 msec elapsed, cpu='X64 Regular'               1       2

双击 "Finish（完成）"，您将直接进入正确的位置。

 
通过图形用户界面打开文件
// Диалог для открытия файла.
bool GUIOpenFile( const string FileName, const bool Common = false, const ushort Separator = '/' )
{
  const bool Res = FileIsExist(FileName, Common);
  
  if (Res)
  {
    string Str[];  
    const int Size = StringSplit(FileName, Separator, Str) - 1;
    const string File = Str[Size];
    const string Path = Size ? StringSubstr(FileName, 0, StringLen(FileName) - StringLen(File) - 1) : NULL;
    
    FileSelectDialog("Right-click on the file " + File + " and select open.", Path,  
                     File + "|" + File, Common ? FSD_COMMON_FOLDER : 0, Str, File);    
  }

  return(Res);
}

void OnStart()
{
  GUIOpenFile("Reports//Report.htm");
}
 
fxsaber #:
文件选择对话框

哇，我不知道

FileSelectDialog

有多长时间了？

 
Aleksey Vyazmikin #:

你能做到这一点有多久了？

超过 3.5 年。

fxsaber #:

超过 3.5 年。

真的。没有遇到过任何使用情况。

 
Aleksey Vyazmikin #:

确实如此。还没有遇到过用它的情况。

我自己也在一些场景中应用过 其中之一）。侧面也没遇到过。

OrderSendAsync 的执行时间可能超过 5 秒。
 
fxsaber OrderSendAsync 的执行时间可能超过 5 秒。

???

怎么可能？

 
Maxim Kuznetsov #:

???

怎么样？

你测量持续时间并得到结果。我在TRADE_ACTION_MODIFY 上遇到过这种情况。

