mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 239

fxsaber 2024.01.05 00:04 #2381

Anatoli Kazharski #:如何确定某个符号是否有数据，以便在没有数据时不会将其留在 [Market Watch] 窗口中？

SymbolInfoTick.

Anatoli Kazharski 2024.01.05 00:30 #2382

fxsaber #:SymbolInfoTick.

我试过这个选项。不幸的是，它不起作用。如果一个符号首次添加到[Market Watch]窗口，它还没有数据，SymbolInfoTick 就会返回空值。

我还测试了CopyXXX 函数，但它们没有超时，等待服务器数据的过程持续了大约 45 秒，时间太长了。

我需要一种快速方法来确定某个字符是否不可用。我指的是这样的情况：

//---

这种符号在服务器上没有数据，需要一种方法来识别它们，这样它们就不会被添加到[市场总览]窗口，或者如果被添加到[市场总览]窗口，也不会从列表中移除。

附注：也许有某种方法可以取消从[ 市场观察]窗口列表中删除符号的锁定？

fxsaber 2024.01.05 03:37 #2383

Anatoli Kazharski #:我试过这个选项。不幸的是，它不起作用。如果一个符号首次添加到 [Market Watch] 窗口，它还没有数据，SymbolInfoTick 返回空值。

通过手动操作很容易获得有效的符号。

点击几下即可将所有符号添加到市场观察窗口。

几秒钟后，就能收到这些符号上的刻度。

单击鼠标即可按时间排序。

使用 Del 键删除所获列表中的一个尾部。

所有这些操作最多需要半分钟。

Vladimir Pastushak 2024.01.05 05:23 #2384

我已经为这个问题困扰了大约 6 年，我请求开发人员把这里的事情处理得井井有条。

遗憾的是，这个问题一直没有得到解决，目前，当任何人第一次访问金融工具时，都会出现终端挂起的情况。

Alexey Viktorov 2024.01.05 08:40 #2385

Anatoli Kazharski #:如何确定某个符号是否有数据，以便在没有数据时不会将其留在 [Market Watch] 窗口中？

我在一个循环中使用这种检查：

但在此之后，当 Expert Advisor 处于图表上时， 我无法手动将符号从[Market Watch]窗口中逐个或一次全部 删除：

尝试检查最后一次报价的时间。

SymbolInfoInteger(name, SYMBOL_TIME);

如果为 0，则没有数据。

我刚刚通过打开的图表进行了检查。

2024.01.05 10:38:43.783 !00 (GBPUSD,H1) USDCAD 2024.01.05 09:38:51
2024.01.05 10:38:43.783 !00 (GBPUSD,H1) NZDUSD 2024.01.05 09:38:51
2024.01.05 10:38:43.783 !00 (GBPUSD,H1) USDCAD 2024.01.05 09:38:51
2024.01.05 10:38:43.783 !00 (GBPUSD,H1) EURGBP 2024.01.05 09:38:49
2024.01.05 10:38:43.783 !00 (GBPUSD,H1) GBPUSD 2024.01.05 09:38:49
2024.01.05 10:38:43.783 !00 (GBPUSD,H1) POZ3 1970.01.01 00:00:00
2024.01.05 10:38:43.783 !00 (GBPUSD,H1) EDH4 1970.01.01 00:00:00
2024.01.05 10:38:43.783 !00 (GBPUSD,H1) BRZ3 1970.01.01 00:00:00

Nauris Zukas 2024.01.05 08:48 #2386

可以通过在服务器之间切换来获取更多数据。我不知道这是否可以通过代码来实现。

JRandomTrader 2024.01.05 09:28 #2387

Nauris Zukas #: 通过在服务器之间切换可以获得额外的数据。我不知道是否可以通过代码来实现。

如果你说的 "服务器之间 "是指 "经纪商之间"，那么几乎不可能，除非你尝试使用配置文件。

但如果我真的需要在一个经纪商的不同服务器之间切换（Open 有很多服务器，Finam 有两个），我会通过 iptables/nftables 和我的 bash 脚本来实现。但对我来说这更容易，因为我用的是 Linux。

Nauris Zukas 2024.01.05 09:52 #2388

JRandomTrader #:如果 "服务器之间 "是指 "经纪人之间"。

.

JRandomTrader 2024.01.05 10:16 #2389

Nauris Zukas #: 是的，原则上是可以的。

但是，由于无法从 MQL 程序中找出服务器的名称和 IP 地址，您必须通过切换服务器并检查连接到哪个 IP 地址来手动找出它们。

然后可以更改防火墙配置，禁止连接到某些服务器（这里需要重新劫持数据包，而不是丢弃数据包以避免超时），迫使 MT 切换到另一个服务器。

再说一遍，在 Linux 下做到这一点并不难，但我无法想象在 Windows 下如何做到这一点。

Anatoli Kazharski 2024.01.05 12:19 #2390

Alexey Viktorov #:试着查看最后一次引用的时间。如果为 0，则没有数据。我刚刚根据开放图表进行了检查。

这也适用于类似情况：

我试过这个选项。不幸的是，它并不适合。如果一个符号是第一次添加到 [Market Watch] 窗口，那么它还没有数据， SymbolInfoTick 返回的值为空。

如果勾选很少出现，所有此类符号都将被排除。

fxsaber#: 手动获取工作符号很容易。

点击几下即可将所有符号添加到市场观察中。

几秒钟后就会收到这些符号的刻度。

单击鼠标即可按时间排序。

使用 Del 键删除所获列表中的一个尾部。

所有这一切最多需要半分钟。

不，您需要的是全自动。

弗拉基米尔-帕斯图沙克#: 我已经和这个问题斗争了 6 年，我要求开发人员把秩序放在这里。不幸的是，这个问题并没有得到解决，目前还存在这样的情况：当任何人第一次访问金融工具时，终端就会挂起。

我只是在调用以下函数时才注意到这个问题：

Bars()
iBars()
SeriesInfoInteger(symbol, PERIOD_M1, SERIES_BARS_COUNT)

//---

终端开发人员

1. 排除在交易服务器上添加无数据符号的可能性。

2.2. 使[市场观察]窗口中的符号删除阻止功能失效，如果是错误，则进行修复。现在只能通过重启终端来实现。

3.3. 对于CopyXXX 等功能，增加一个可选参数，用于设置超时（从服务器等待数据的最长时间）。

我现在无法重现这个问题。到目前为止，它能正常工作，没有延迟。但似乎在某些情况下会出现这种情况。

4. 修复在下列情况下使用Bars()、iBars()、SeriesInfoInteger(symbol, PERIOD_M1, SERIES_BARS_COUNT) 函数时出现的无限等待错误：

与服务器无连接
符号上无数据

试图从图表中删除程序可能会导致终端挂起数分钟。

5.5. 修复了在未连接服务器的情况下使用函数时出现的无限等待错误：

SeriesInfoInteger(symbol, PERIOD_M1, SERIES_FIRSTDATE)
SeriesInfoInteger(symbol, PERIOD_M1, SERIES_LASTBAR_DATE)
SeriesInfoInteger(symbol, PERIOD_M1, SERIES_SERVER_FIRSTDATE)

在这种情况下，您还可以添加一个额外的可选参数来设置超时（从服务器等待数据的最长时间）。

//---

附注：到目前为止，我已经确定了使用CopyXXX 等函数检查数据的变体。但我会观察上述问题是否会再次出现。
如何确定某个符号是否有数据，以便在没有数据时不会将其留在 [Market Watch] 窗口中？
SymbolInfoTick.
SymbolInfoTick.
我试过这个选项。不幸的是，它不起作用。如果一个符号首次添加到[Market Watch]窗口，它还没有数据，SymbolInfoTick 就会返回空值。
我还测试了CopyXXX 函数，但它们没有超时，等待服务器数据的过程持续了大约 45 秒，时间太长了。
我需要一种快速方法来确定某个字符是否不可用。我指的是这样的情况：
//---
这种符号在服务器上没有数据，需要一种方法来识别它们，这样它们就不会被添加到[市场总览]窗口，或者如果被添加到[市场总览]窗口，也不会从列表中移除。
附注：也许有某种方法可以取消从[ 市场观察]窗口列表中删除符号的锁定？
通过手动操作很容易获得有效的符号。
我已经为这个问题困扰了大约 6 年，我请求开发人员把这里的事情处理得井井有条。
遗憾的是，这个问题一直没有得到解决，目前，当任何人第一次访问金融工具时，都会出现终端挂起的情况。
尝试检查最后一次报价的时间。
如果为 0，则没有数据。
我刚刚通过打开的图表进行了检查。
通过在服务器之间切换可以获得额外的数据。我不知道是否可以通过代码来实现。
如果你说的 "服务器之间 "是指 "经纪商之间"，那么几乎不可能，除非你尝试使用配置文件。
但如果我真的需要在一个经纪商的不同服务器之间切换（Open 有很多服务器，Finam 有两个），我会通过 iptables/nftables 和我的 bash 脚本来实现。但对我来说这更容易，因为我用的是 Linux。
如果 "服务器之间 "是指 "经纪人之间"。
.
是的，原则上是可以的。
但是，由于无法从 MQL 程序中找出服务器的名称和 IP 地址，您必须通过切换服务器并检查连接到哪个 IP 地址来手动找出它们。
然后可以更改防火墙配置，禁止连接到某些服务器（这里需要重新劫持数据包，而不是丢弃数据包以避免超时），迫使 MT 切换到另一个服务器。
再说一遍，在 Linux 下做到这一点并不难，但我无法想象在 Windows 下如何做到这一点。
这也适用于类似情况：
如果勾选很少出现，所有此类符号都将被排除。
不，您需要的是全自动。
我只是在调用以下函数时才注意到这个问题：
//---
终端开发人员
1. 排除在交易服务器上添加无数据符号的可能性。
2.2. 使[市场观察]窗口中的符号删除阻止功能失效，如果是错误，则进行修复。现在只能通过重启终端来实现。
3.3. 对于CopyXXX 等功能，增加一个可选参数，用于设置超时（从服务器等待数据的最长时间）。
我现在无法重现这个问题。到目前为止，它能正常工作，没有延迟。但似乎在某些情况下会出现这种情况。
4. 修复在下列情况下使用Bars()、iBars()、SeriesInfoInteger(symbol, PERIOD_M1, SERIES_BARS_COUNT) 函数时出现的无限等待错误：
试图从图表中删除程序可能会导致终端挂起数分钟。
5.5. 修复了在未连接服务器的情况下使用函数时出现的无限等待错误：
在这种情况下，您还可以添加一个额外的可选参数来设置超时（从服务器等待数据的最长时间）。
//---
附注：到目前为止，我已经确定了使用CopyXXX 等函数检查数据的变体。但我会观察上述问题是否会再次出现。