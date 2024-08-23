mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 228 1...221222223224225226227228229230231232233234235...247 新评论 fxsaber 2022.11.14 20:12 #2271 fxsaber #: 已添加。 以前写作时不使用常量的人现在不能这样做了。否则会出现错误。 template <typename T> bool IsMqlTick( const T& ) // Без этого const будет неверно работать. { return(typename(T) == "struct MqlTick"); } void OnStart() { const MqlTick Value1 = {}; MqlTick Value2 = {}; Print(IsMqlTick(Value1)); // true Print(IsMqlTick(Value2)); // true } 这项创新似乎会给以前编写的代码带来严重的错误。 Chris B. 58519560 2022.11.26 05:21 #2272 对不起。"TRADE_EVENT_POSITION_OPEN =0x1" x1 是事件列表的第一位????。我的意思是，在枚举事件部分，你可以让每个位都像这样可用吗？ 请告诉我。 fxsaber 2023.01.07 23:01 #2273 有两种类型的经纪商可以转换美国/欧洲时间。因此，过夜时间会发生变化。 经纪商类型可自动确定。 // Вычисление типа брокера (USA/Europe). bool IsEuropeBroker() { MqlCalendarValue Value[1]; CalendarValueHistoryByEvent(840030016, Value, D'2022.11.03', D'2022.11.05'); return(Value[0].time == ChartNewsTime(Value[0].time)); // https://www.mql5.com/ru/forum/357793/page5#comment_44225999 } void OnStart() { Print(AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER) + " - " + (IsEuropeBroker() ? "Europe" : "USA")); } 某些经纪商的启动结果。 RannForex-Server - Europe MetaQuotes-Demo - Europe FXOpen-MT5 - USA Alpari-MT5 - Europe Tickmill-Live - USA ICMarketsSC-MT5-2 - USA Darwinex-Live - USA Vitaliy Davydov 2023.01.14 08:50 #2274 您好！ 我不知道我是否在正确的主题中提出了我的问题... 问题的实质是--我基于标准库中 的 AppDialog 制作了一个带有按钮、输入框和标签的面板。 客户抱怨说，通过 Windows 个性化设置放大时，只有字体被放大、 面板上只有字体按比例放大，但控件本身却没有按比例放大，因此，题词超出了控件边界。 怎样才能解决这个问题，使字体、面板元素和面板本身的大小都按比例缩放呢？ 当然，我有一个小储备，我可以稍微增大元素的尺寸，然后如果我将屏幕参数增加到 125% 一切都会合适，但如果增加到 150%，就什么都不合适了。 因此我想从根本上解决这个问题，使面板上的元素和面板本身也按比例增加。怎么做呢？ 我知道有必要以某种方式，可能是通过 WIN IP 来获得这个比例数字--100%、125% 或 150%。问题是如何在 EA 代码中实现？ 附带说明一下。程序使用标准 MQL5 库，但它是用 MQL4 编写的。 感谢各位的回复....。 Alexey Viktorov 2023.01.14 09:42 #2275 Vitaliy Davydov 标准库中 的 AppDialog 制作了一个面板，上面有按钮、输入框和标签。 客户抱怨说，当通过 Windows 个性化设置放大时、 面板上只有字体按比例放大，但控件本身却没有按比例放大，因此题字超出了控件边界。怎样才能解决这个问题，使字体、面板元素和面板本身的尺寸都按比例放大？当然，我有一个小的储备，我可以稍微增大元素的尺寸，然后当我将屏幕参数增大到 125%。一切都会合适，但如果增加到 150%，就什么都不合适了。因此，我想从根本上解决这个问题，使面板上的元素和面板本身也按比例增加。怎么做呢？我知道有必要以某种方式，可能是通过 WIN IP 来获得这个比例数字--100%、125% 或 150%。问题是如何在 EA 代码中实现？附带说明。程序使用标准 MQL5 库，但它是用 MQL4 编写的。我预先感谢所有回复者....。 在使用 TextSetFont() 和 TextGetSize() 创建对象之前，请尝试定义文本大小。 Vitaliy Davydov 2023.01.15 16:11 #2276 Alexey Viktorov #:在创建对象之前，尝试通过 TextSetFont() 和 TextGetSize() 定义文本的大小TextGetSize() 帮了我大忙，谢谢。 fxsaber 2023.01.24 20:15 #2277 我设法组装了一辆自行车，并付诸实践。我试着简单介绍一下。 有这样一种使用数据库的工作。 // Элемент БД. class DATA { private: static int Count; public: int Num; DATA() : Num(DATA::Count++) {} }; static int DATA::Count = 0; #define SIZE 5 // БД. class A { private: static DATA DataArray[SIZE]; // База данных. static DATA* Data; // Выбранный элемент БД. public: static void Set( const int Num ) // Выбор элемента и перемешение элементов БД. { A::Data = &A::DataArray[Num % SIZE]; ::ArrayReverse(A::DataArray); // Перемешение элементов БД. } static int Get() { return(A::Data.Num); } // Получение значения элемента. }; static DATA A::DataArray[5]; static DATA* A::Data; 每次从数据库中选择一个项目，其元素就会混合。这是人为的，但有必要解释一下。 在这里，我们需要做以下工作。 void OnStart() { A::Set(2); Print(A::Get()); // Какое-то значение Value. // Перемешиваем БД. MathSrand((int)TimeLocal()); for (int i = MathRand(); i >= 0; i--) A::Set(i); Print(A::Get()); // Что-то образовалось. Print(A::Get()); // Здесь хочется получить Value. } 代码说明：第一次选择一个元素，然后多次选择。我们需要获取第一次选择的元素。 我们需要以某种方式添加一个 DB 类，这样就可以做到这一点。同时，我们无法访问指向元素的指针 (DATA*)。 fxsaber 2023.01.24 20:28 #2278 fxsaber #:代码解释：第一次选择了一个元素，然后又选择了很多次。我们需要获取第一次选中的项目。我们需要添加一个数据库类来实现这一点。与此同时，我们无法访问指向元素的指针 (DATA*)。 解决办法是在 DB 类中添加几行。 // БД. class A { // Тело класса до решения задачи. // ..... // В БД-класс дописываются эти строки. public: class POINTER { private: DATA* Data; public: POINTER() : Data(A::Data) {} void Set() const { A::Data = this.Data; } }; }; 之后，OnStart 就会变成这样。 void OnStart() { A::Set(2); Print(A::Get()); // Какое-то значение Value. A::POINTER Pointer; // Запоминание элемента без доступа к нему. // Перемешиваем БД. MathSrand((int)TimeLocal()); for (int i = MathRand(); i >= 0; i--) A::Set(i); Print(A::Get()); // Что-то образовалось. Pointer.Set(); // Запомненный элемент становится выбранным в БД. Print(A::Get()); // Здесь хочется получить Value. } 之所以可以这样做，是因为主类主体中定义的类可以访问主类的隐藏静态成员。 fxsaber 2023.01.24 20:36 #2279 fxsaber #:类可以访问主类的隐藏静态成员。 我希望这不是 MQL 语言的缺陷，而是一个方便的标准（功能）。 class A { private: static int Num; public: struct B { static int Get() { return(A::Num); } }; }; static int A::Num = 5; void OnStart() { Print(A::B::Get()); // 5 } Vladimir Simakov 2023.01.25 05:20 #2280 fxsaber #:我希望这不是 MQL 语言的缺陷，而是一种方便的标准（功能）。 类比 C++。嵌套类是包含类的朋友。它写在那里的标准中。如果能写在这里的帮助中也会很好）。 1...221222223224225226227228229230231232233234235...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
已添加。
以前写作时不使用常量的人现在不能这样做了。否则会出现错误。
这项创新似乎会给以前编写的代码带来严重的错误。
对不起。"TRADE_EVENT_POSITION_OPEN =0x1" x1 是事件列表的第一位????。我的意思是，在枚举事件部分，你可以让每个位都像这样可用吗？
请告诉我。
有两种类型的经纪商可以转换美国/欧洲时间。因此，过夜时间会发生变化。
经纪商类型可自动确定。
某些经纪商的启动结果。
RannForex-Server - Europe MetaQuotes-Demo - Europe FXOpen-MT5 - USA Alpari-MT5 - Europe Tickmill-Live - USA ICMarketsSC-MT5-2 - USA Darwinex-Live - USA
您好！
我不知道我是否在正确的主题中提出了我的问题...
问题的实质是--我基于标准库中 的 AppDialog 制作了一个带有按钮、输入框和标签的面板。
客户抱怨说，通过 Windows 个性化设置放大时，只有字体被放大、
面板上只有字体按比例放大，但控件本身却没有按比例放大，因此，题词超出了控件边界。
怎样才能解决这个问题，使字体、面板元素和面板本身的大小都按比例缩放呢？
当然，我有一个小储备，我可以稍微增大元素的尺寸，然后如果我将屏幕参数增加到 125%
一切都会合适，但如果增加到 150%，就什么都不合适了。
因此我想从根本上解决这个问题，使面板上的元素和面板本身也按比例增加。怎么做呢？
我知道有必要以某种方式，可能是通过 WIN IP 来获得这个比例数字--100%、125% 或 150%。问题是如何在 EA 代码中实现？
附带说明一下。程序使用标准 MQL5 库，但它是用 MQL4 编写的。
感谢各位的回复....。
在使用 TextSetFont() 和 TextGetSize() 创建对象之前，请尝试定义文本大小。
我设法组装了一辆自行车，并付诸实践。我试着简单介绍一下。
有这样一种使用数据库的工作。
每次从数据库中选择一个项目，其元素就会混合。这是人为的，但有必要解释一下。
在这里，我们需要做以下工作。
代码说明：第一次选择一个元素，然后多次选择。我们需要获取第一次选择的元素。
我们需要以某种方式添加一个 DB 类，这样就可以做到这一点。同时，我们无法访问指向元素的指针 (DATA*)。
解决办法是在 DB 类中添加几行。
之后，OnStart 就会变成这样。
之所以可以这样做，是因为主类主体中定义的类可以访问主类的隐藏静态成员。
我希望这不是 MQL 语言的缺陷，而是一个方便的标准（功能）。
