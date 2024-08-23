mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 227 1...220221222223224225226227228229230231232233234...247 新评论 A100 2022.11.05 20:39 #2261 fxsaber #: 这是一个有趣的结果。 奇怪的是，它还没有被修复： 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛错误、错误、问题A100, 2020.08.01 05:42 执行过程中出错： template<typename T> void f( T ) { Print( __FUNCTION__); } void OnStart() { { f<ulong>( 1 ); } }Result: OnStart::unnamed#00000216656562DC80::f<ulong>预期： OnStart::f<ulong A100 2022.11.05 20:49 #2262 fxsaber #: 编译器限制。 这是一个明显的缺陷--我认为编译器应该召集一个医疗小组来处理这样的代码了 从假设上讲，嵌套宏中的括号可以有这样的数量，但大括号不行。 fxsaber 2022.11.06 18:44 #2263 结构/类对象的字段初始化顺序取决于字段的相互排列，而不是构造函数之后的条目，请问这种行为是否正确？ struct A { int Count; A() : Count(0) {} }; struct B : public A { int i, j; // Единственная строка, отличающая от C. B() : i(this.Count++), j(this.Count++) {} }; struct C : public A { int j, i; // Единственная строка, отличающая от B. C() : i(this.Count++), j(this.Count++) {} }; void OnStart() { B b; Print(b.i); // 0 Print(b.j); // 1 C c; Print(c.i); // 1 Print(c.j); // 0 }我们的期望是按照构造函数的规定从左到右进行初始化。C() : i(this.Count++), j(this.Count++) {}但事实证明，初始化是按字段从上到下进行的。而构造函数后指定的初始化顺序并不重要。这样做对吗？ A100 2022.11.06 22:17 #2264 fxsaber #: 结构/类对象的字段初始化顺序取决于字段的相互排列，而不是构造函数后的条目，请问这种行为是否正确？ 我们的期望是按照构造函数的规定从左到右进行初始化。但事实证明，初始化是按字段从上到下进行的。而构造函数后指定的初始化顺序并不重要。这样做对吗？ 如果没人看，开发人员为什么还要写这么详细的帮助 呢？我建议将帮助简化为一句话：向论坛提问--他们会帮助你！ fxsaber 2022.11.06 22:27 #2265 A100 #:如果没人看，开发人员为什么还要写这么详细的帮助？我建议将帮助简化为一句话：在论坛上询问 - 他们会帮助你！ 当在帮助中找到问题答案的方案明确之后，我就会减少使用论坛帮助的次数。 Sergey Gridnev 2022.11.06 22:35 #2266 fxsaber #:当我理解了在帮助中寻找问题答案的方案后，我就会减少使用论坛的次数。 在 "数据类型"->"结构和类 "中。在初始化列表中，成员可以按照任意顺序排列，但所有类成员都将按照其声明顺序进行初始化。 fxsaber 2022.11.06 23:22 #2267 Sergey Gridnev #: 在 "数据类型"->"结构和类 "中 在初始化列表中，成员可以按照任意顺序排列，但所有类成员都将按照声明的顺序进行初始化。 谢谢。遗憾的是，我们并不总是很清楚在哪里以及如何查找。 Sergey Gridnev 2022.11.07 03:00 #2268 fxsaber #:谢谢。不幸的是，我们并不总是很清楚该去哪里找，该怎么找。 是啊 Nikolai Semko 2022.11.07 18:45 #2269 我在指标工作（MT5 和 MT4）中发现了一个非常令人不快的问题。 事件会阻止定时器工作。 Expert Advisor 中没有这种情况。 我再次确信，在需要稳定定时器工作的情况下使用指标毫无意义。 这里有一个指标可以说明这个问题，其中定时器设置为 20 毫秒，如果定时器事件之间的时间超过 100 毫秒，就会显示出来。 #property indicator_chart_window //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { EventSetMillisecondTimer(20); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { static uint last_time = GetTickCount(); uint cur_time = GetTickCount(); if (cur_time-last_time>100) Print(string(cur_time-last_time)+" ms"); last_time = cur_time; } //+------------------------------------------------------------------+ fxsaber 2022.11.12 13:23 #2270 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 新版 MetaTrader 5 build 3490：移动版网络终端和 MQL5 中的新矩阵方法 Ilyas, 2022.10.18 10:12 AM 考虑为对象添加类/结构 已添加。 template <typename T> class A { public: void f() const { ::Print(typename(T)); } }; void OnStart() { const A<MqlTick> a; a.f(); // struct MqlTick } 1...220221222223224225226227228229230231232233234...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这是一个有趣的结果。
奇怪的是，它还没有被修复：
错误、错误、问题
A100, 2020.08.01 05:42执行过程中出错：
Result: OnStart::unnamed#00000216656562DC80::f<ulong>
预期： OnStart::f<ulong
编译器限制。
这是一个明显的缺陷--我认为编译器应该召集一个医疗小组来处理这样的代码了从假设上讲，嵌套宏中的括号可以有这样的数量，但大括号不行。
我们的期望是按照构造函数的规定从左到右进行初始化。
但事实证明，初始化是按字段从上到下进行的。而构造函数后指定的初始化顺序并不重要。这样做对吗？
我们的期望是按照构造函数的规定从左到右进行初始化。

C() : i(this.Count++), j(this.Count++) {}
我们的期望是按照构造函数的规定从左到右进行初始化。
但事实证明，初始化是按字段从上到下进行的。而构造函数后指定的初始化顺序并不重要。这样做对吗？
如果没人看，开发人员为什么还要写这么详细的帮助？我建议将帮助简化为一句话：向论坛提问--他们会帮助你！
如果没人看，开发人员为什么还要写这么详细的帮助？我建议将帮助简化为一句话：在论坛上询问 - 他们会帮助你！
当在帮助中找到问题答案的方案明确之后，我就会减少使用论坛帮助的次数。
当我理解了在帮助中寻找问题答案的方案后，我就会减少使用论坛的次数。
谢谢。遗憾的是，我们并不总是很清楚在哪里以及如何查找。
谢谢。不幸的是，我们并不总是很清楚该去哪里找，该怎么找。
我在指标工作（MT5 和 MT4）中发现了一个非常令人不快的问题。
事件会阻止定时器工作。
Expert Advisor 中没有这种情况。
我再次确信，在需要稳定定时器工作的情况下使用指标毫无意义。
这里有一个指标可以说明这个问题，其中定时器设置为 20 毫秒，如果定时器事件之间的时间超过 100 毫秒，就会显示出来。
新版 MetaTrader 5 build 3490：移动版网络终端和 MQL5 中的新矩阵方法
Ilyas, 2022.10.18 10:12 AM
考虑为对象添加类/结构