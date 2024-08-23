mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 238 1...231232233234235236237238239240241242243244245...247 新评论 fxsaber 2023.12.17 23:11 #2371 我从未想过我会在源代码中使用机器生成的代码。尤其是在一个为了性能而存档的地方。 以下是生成的代码。 switch (this.Flag) { case 0: return(false); case 1: return(Tick.bid >= this.bid.Max); case 2: return(Tick.ask <= this.ask.Min); case 3: return((Tick.bid >= this.bid.Max) || (Tick.ask <= this.ask.Min)); case 4: return(Tick.bid <= this.bid.Min); case 5: return((Tick.bid >= this.bid.Max) || (Tick.bid <= this.bid.Min)); case 6: return((Tick.ask <= this.ask.Min) || (Tick.bid <= this.bid.Min)); case 7: return((Tick.bid >= this.bid.Max) || (Tick.ask <= this.ask.Min) || (Tick.bid <= this.bid.Min)); case 8: return(Tick.ask >= this.ask.Max); case 9: return((Tick.bid >= this.bid.Max) || (Tick.ask >= this.ask.Max)); case 10: return((Tick.ask <= this.ask.Min) || (Tick.ask >= this.ask.Max)); case 11: return((Tick.bid >= this.bid.Max) || (Tick.ask <= this.ask.Min) || (Tick.ask >= this.ask.Max)); case 12: return((Tick.bid <= this.bid.Min) || (Tick.ask >= this.ask.Max)); case 13: return((Tick.bid >= this.bid.Max) || (Tick.bid <= this.bid.Min) || (Tick.ask >= this.ask.Max)); case 14: return((Tick.ask <= this.ask.Min) || (Tick.bid <= this.bid.Min) || (Tick.ask >= this.ask.Max)); case 15: return((Tick.bid >= this.bid.Max) || (Tick.ask <= this.ask.Min) || (Tick.bid <= this.bid.Min) || (Tick.ask >= this.ask.Max)); } 为生成编写的脚本要简洁得多。它可以方便地快速测试假设，避免人为错误。 Aleksey Vyazmikin 2023.12.18 07:18 #2372 fxsaber #:我从未想过，我会在源代码中使用一段机器生成的代码。尤其是在对性能具有重要存档意义的地方。以下是生成的代码。为生成编写了更简洁的脚本。这可能有助于快速测试假设和避免人为错误。 请注意，同一个 ChatGPT 在语法和逻辑上都会犯很多错误，因此您必须仔细检查所有内容。 但它确实是一个很好的生成器，可以帮助您用代码表达想法。 A100 2023.12.18 09:15 #2373 fxsaber #:以下是生成的代码。生成的脚本更加简洁。这可能有助于快速测试假设和避免人为错误。 没有足够的背景信息：新代码是否比旧代码更快？ 如果没有，为什么要把旧的可理解代码换成新的不可理解代码？ 如果是，为什么 MQL 编译器不能立即生成性能最优的代码，而它在这方面的可能性比聊天要大得多？ fxsaber 2023.12.18 16:51 #2374 Aleksey Vyazmikin #:请注意，同一个 ChatGPT 在语法和逻辑上都会犯很多错误，因此您必须仔细检查所有内容。但它确实是个好工具，有助于用代码表达想法。 生成脚本。 // Генерация switch-кода. string GetString( const int Num ) { static const string Condition[] = {"(Tick.bid >= this.bid.Max)", "(Tick.ask <= this.ask.Min)", "(Tick.bid <= this.bid.Min)", "(Tick.ask >= this.ask.Max)"}; string Str = NULL; for (int i = 0; i < ArraySize(Condition); i++) if ((bool)(Num & (1 << i))) Str += ((Str == NULL) ? NULL : " || ") + Condition[i]; return(Str); } void OnStart() { for (int i = 0; i < 16; i++) Print("case " + (string)i + ":\n return(" + GetString(i) + ");"); } fxsaber 2023.12.18 16:51 #2375 A100 #:背景信息不足：新代码是否比旧代码更快？ 新代码更快了。 如果是，那么为什么 MQL 编译器不能立即生成性能最优的代码，而它有比聊天更多的可能性呢？ 这是算法优化，而不是编译器优化。 A100 2023.12.18 19:51 #2376 fxsaber #:新的速度更快。这是算法优化，而不是编译器优化。 快多少？1.5%还是1.5倍？好像是快了？还是基于正确的测量？ 所以你给的不是代码，而是算法？ 交易、自动交易系统和交易策略测试论坛使用 3902 版本的 AVX / AVX2 + FMA3 / AVX512 + FMA3 指令集编译 MQL5 程序fxsaber, 2023.10.19 21:17 b4029.脚本的读取速度好像 快了 20-50%。 fxsaber 2023.12.18 20:19 #2377 A100 #:快多少？1.5%还是1.5倍？是凭感觉还是具体测量？所以你给的不是代码，而是算法？ 这就是虚拟源代码使用的算法。您必须在每个刻度上进行四次检查。 return((Tick.bid >= this.bid.Max) || (Tick.ask <= this.ask.Min) || (Tick.bid <= this.bid.Min) || (Tick.ask >= this.ask.Max)); 但在某些情况下（开关 0-15），检查次数可以少一些：0-4 次。这取决于 TS。 例如，如果 TS 只使用市场订单开仓/平仓，而不使用 SL/TP，则无需进行一次检查。 但如果同时使用所有类型的订单，则需要进行所有四次检查： 这样就不会加速。 这就是为什么您应该选择特定的 TS 并查看其测量结果。不同的 TS 有不同的加速度结果。 有可能将案例（案例数量）分为更多变体。老实说，我做不到。 JRandomTrader 2024.01.04 16:58 #2378 在 MQL5 中，有一个StringReserve 函数，理论上可以减少字符串的内存重新分配次数：我们一次性分配一个足够大的缓冲区，然后在其中工作。 但实践表明，对该字符串的任何后续赋值都会改变其缓冲区的大小（也就是说，显然会发生内存重新分配）。 因此，使用 string str; str.Reserve(8192); str="test"; 而不是 string str; str.Reserve(8192); StringSetLength(str,0); // или str.SetLen(0); - в документации есть, но у меня в 4073 не поддерживается str+="test"; fxsaber 2024.01.04 20:02 #2379 JRandomTrader #:使用 没错。这种机制对字符串补全非常有效。例如，在生成大型 HTML 报告时。 Anatoli Kazharski 2024.01.04 23:39 #2380 我怎样才能知道某个符号是否有数据，以便在没有数据时不会将其留在[市场观察]窗口中？ 我在循环中使用了这种检查方法： ulong first_server_date = (ulong)SeriesInfoInteger(symbol, PERIOD_M1, SERIES_SERVER_FIRSTDATE); if(first_server_date == NULL) { SymbolSelect(symbol, false); continue; } 但在此之后，当 Expert Advisor 处于图表上时， 我无法手动将符号从[Market Watch]窗口中逐个或一次全部 删除： 1...231232233234235236237238239240241242243244245...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
请注意，同一个 ChatGPT 在语法和逻辑上都会犯很多错误，因此您必须仔细检查所有内容。
但它确实是一个很好的生成器，可以帮助您用代码表达想法。
没有足够的背景信息：新代码是否比旧代码更快？
如果没有，为什么要把旧的可理解代码换成新的不可理解代码？
如果是，为什么 MQL 编译器不能立即生成性能最优的代码，而它在这方面的可能性比聊天要大得多？
生成脚本。
新代码更快了。
这是算法优化，而不是编译器优化。
快多少？1.5%还是1.5倍？好像是快了？还是基于正确的测量？
所以你给的不是代码，而是算法？
fxsaber, 2023.10.19 21:17b4029.脚本的读取速度好像 快了 20-50%。
这就是虚拟源代码使用的算法。您必须在每个刻度上进行四次检查。
但在某些情况下（开关 0-15），检查次数可以少一些：0-4 次。这取决于 TS。
例如，如果 TS 只使用市场订单开仓/平仓，而不使用 SL/TP，则无需进行一次检查。
但如果同时使用所有类型的订单，则需要进行所有四次检查： 这样就不会加速。
这就是为什么您应该选择特定的 TS 并查看其测量结果。不同的 TS 有不同的加速度结果。
有可能将案例（案例数量）分为更多变体。老实说，我做不到。
在 MQL5 中，有一个StringReserve 函数，理论上可以减少字符串的内存重新分配次数：我们一次性分配一个足够大的缓冲区，然后在其中工作。
但实践表明，对该字符串的任何后续赋值都会改变其缓冲区的大小（也就是说，显然会发生内存重新分配）。
因此，使用
而不是
使用
没错。这种机制对字符串补全非常有效。例如，在生成大型 HTML 报告时。
我怎样才能知道某个符号是否有数据，以便在没有数据时不会将其留在[市场观察]窗口中？
我在循环中使用了这种检查方法：
但在此之后，当 Expert Advisor 处于图表上时， 我无法手动将符号从[Market Watch]窗口中逐个或一次全部 删除：