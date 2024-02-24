交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 949 1...942943944945946947948949950951952953954955956...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 20:24 #9481 桑桑尼茨-弗门科。分类中还有什么趋势？类预测错误将撕毁趋势--趋势将不复存在。为什么不呢，我只确定投入，产出将由拖网来计算，而不是由MO的结果。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 20:25 #9482 桑桑尼茨-弗门科。当然了，看在上帝的份上! 还有哪些人？ 我来数数。我很期待! СанСаныч Фоменко 2018.05.23 20:29 #9483 阿列克谢-维亚兹米 金。满怀兴趣地等待着!在这里。 Number of observations used to build the model: 20276 Missing value imputation is active. Call: randomForest(formula = as.factor(arr_Buy) ~ ., data = crs$dataset[crs$sample, c(crs$input, crs$target)], ntree = 500, mtry = 7, importance = TRUE, replace = FALSE, na.action = randomForest::na.roughfix) Type of random forest: classification Number of trees: 500 No. of variables tried at each split: 7 OOB estimate of error rate: 17.76% Confusion matrix: -1 0 1 class.error -1 4429 1157 84 0.2188713 0 498 8288 501 0.1075697 1 102 1259 3958 0.2558752 Variable Importance =================== -1 0 1 MeanDecreaseAccuracy MeanDecreaseGini arr_LastBarPeresekD_Down_M15 56.11 64.27 64.49 69.56 211.39 arr_DonProc_M15 60.79 63.68 57.48 67.77 298.46 Levl_High_H4 59.69 61.76 57.36 69.74 195.16 Levl_Close_W1 54.44 58.90 57.08 64.35 234.41 arr_Regresor 56.51 55.71 56.09 61.40 212.89 Levl_Low_H4 50.14 52.47 55.56 57.38 203.09 Levl_Low_D1 51.00 50.52 55.24 57.91 192.80 arr_Den_Nedeli 47.86 50.18 55.22 53.55 214.23 arr_DonProcVisota 53.91 58.53 55.15 58.61 305.84 Levl_Close_MN1 51.68 51.71 54.70 58.12 228.30 Levl_Close_D1 53.13 51.06 51.83 57.80 267.86 arr_LastBarPeresekD_Up_M15 52.46 52.45 49.94 56.53 218.22 arr_DonProc 47.96 69.45 49.35 60.33 322.91 Levl_Support_D1 52.28 52.42 49.21 56.50 253.82 Levl_Support_W1 47.90 50.98 47.38 53.37 219.35 Levl_High_W1 48.68 47.64 47.35 52.45 144.54 Levl_Low_H1 46.62 53.94 46.72 54.10 208.75 Levl_Support_MN1 41.67 44.57 46.52 46.83 198.77 arr_TimeH 44.65 46.73 45.21 47.78 183.06 Levl_High_D1 43.69 42.56 45.17 46.79 169.77 Levl_first_H4 41.65 44.09 43.92 46.57 121.20 Levl_High_MN1 37.88 40.27 42.96 42.52 142.87 X_USE_Filter_MA_02 38.67 43.46 42.57 49.19 84.23 Levl_first_H1 38.36 40.30 40.51 44.00 135.97 Levl_Low_MN1 36.20 39.33 39.59 40.68 149.38 Levl_High_H1 36.34 39.67 39.02 40.28 196.14 arr_LastBarPeresekD_Down 40.51 39.81 37.87 43.21 232.92 Levl_first_D1 33.94 36.19 36.47 38.99 78.20 Levl_first_MN1 30.33 33.31 35.62 34.03 99.66 arr_LastBarPeresekD_Up 32.66 40.83 35.21 38.65 238.36 Levl_Low_W1 33.29 34.25 35.02 35.13 175.21 X_Use_Donchianf 31.06 34.26 33.54 36.21 97.49 Levl_Support_H4 33.55 38.03 33.15 36.91 248.48 Use_Filter_MA_Prirost 31.89 31.93 31.42 38.92 63.63 Levl_Close_H1 32.25 34.31 31.06 34.08 242.26 X_Use_Filter_Fibo_in_Day 29.56 30.80 30.99 36.89 71.70 Levl_Close_H4 34.27 33.26 30.79 34.17 272.58 X_USE_Filter_MA 25.90 31.13 29.25 33.87 66.11 X_Use_BarPeresek_iMA_TF 26.07 23.12 28.88 32.17 31.87 Levl_first_W1 26.50 28.50 27.21 28.70 83.33 arr_Vektor_Week 25.93 25.76 26.68 29.62 44.61 arr_Vektor_Don_M15 29.11 28.28 26.27 31.15 53.36 arr_RSI_Open_H1 30.82 29.38 25.75 36.56 45.64 Levl_Support_H1 26.88 27.87 25.56 27.72 215.06 arr_Vektor_Day 22.67 24.33 24.70 26.31 43.21 arr_Vektor_Don 23.32 25.04 21.89 25.40 65.35 arr_BB_Up 10.94 11.71 16.86 15.05 21.55 arr_BB_Center 16.63 17.40 16.01 17.13 58.55 X_Use_ChanelEvaProc 13.36 17.13 12.74 23.63 106.51 arr_RSI_Open_M1 8.95 11.16 12.15 13.34 33.44 arr_BB_Down 13.49 13.31 6.84 13.36 24.11 USE_Filter_MA_Donchian 3.60 -1.85 5.00 3.82 2.32 所需的树木数量已经增加，当然不是100棵 它算错了：应该按列计算，比以前差，但还是很体面的。 СанСаныч Фоменко 2018.05.23 20:31 #9484 Pred_027_2016_H2_T.csv的随机森林模型的误差矩阵[验证]（计数）。预测的实际-1 0 1 误差-1 20157 5167 292 21.30 2222 37861 2060 10.21 373 5502 17608 25.0Pred_027_2016_H2_T.csv上的随机森林模型的误差矩阵[验证]（比例）。预测的实际-1 0 1 误差-1 22.1 5.7 0.3 21.30 2.4 41.5 2.3 10.21 0.4 6.0 19.3 25.0总体误差：17.1%，平均类误差：18.83333%。 Pred_027_2016_H2_T.csv的随机森林模型的误差矩阵[测试]（计数）。预测的实际-1 0 1 误差-1 19963 5131 328 21.50 2259 37753 2104 10.41 404 5703 17597 25.8Pred_027_2016_H2_T.csv的随机森林模型的误差矩阵[测试]（比例）。预测的实际-1 0 1 误差-1 21.9 5.6 0.4 21.50 2.5 41.4 2.3 10.41 0.4 6.3 19.3 25.8总体误差：17.4%，平均班级误差：19.23333%。 误差的显著稳定性是非常令人鼓舞的。 Machine learning in trading: Any questions from newcomers [Archive!] Pure mathematics, physics, Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 20:39 #9485 桑桑尼茨-弗门科。在这里。 所需的树木数量已经增加，当然不是100棵 错误是不能正确计数：你必须按列计数，比以前更糟，但仍然很体面谢谢你!因此，预测器的集合并不是那么糟糕，而且有理由扩大它的范围！"。 桑桑尼茨-弗门科。 误差的惊人稳定性是非常令人鼓舞的。 或者，也许这个样本只是非常典型？我在想，我们应该以某种方式在2015年的文件上进行培训，并在2016年进行测试--全球有相反的趋势，我认为该系统在那里将无法如此有效地工作。 呃，我希望我知道还能怎么做......。我想知道，按照形成的逻辑，马克西姆的脚手架和这里的脚手架是否相同？ СанСаныч Фоменко 2018.05.23 20:45 #9486 阿列克谢-维亚兹米 金。谢谢你!因此，预测器的集合并不是那么糟糕，而且扩大它是有意义的! 或者，也许这个样本只是非常典型？我在想，我们应该以某种方式对2015年的文件进行培训，并对2016年进行检查--全球有相反的趋势，我认为该系统在那里将无法有效地工作。 呃，我希望我知道还能怎么做......。我想知道马克西姆的脚手架和这里的形成逻辑到底是不是一样的？我在上面写过，我再重复一遍。 检查预测能力分割文件，看到后半部分的错误。 PS。 预测因素已经过剩。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 20:54 #9487 桑桑尼茨-弗门科。我在上面写过，我再说一遍。 检查预测能力把文件分割开来，看看另一半的错误。既然所有的东西都已经分成了两个文件，为什么还要划分一个文件？我只是不知道在R中如何做，从来没有人能够向我解释--显然很愚蠢。 桑桑尼茨-弗门科。PS。 预测器已经很丰富了。 并非如此，这并不是我在实际交易中使用的全部，包括使用ATS。 我真的希望这个网络能够超越历史上的优化EA :) [删除] 2018.05.23 21:01 #9488 你是在哪里捡到这么多远足者的？ 你是否手动选择它们以适应战略？ 疯了 :) 脚手架的逻辑应该是+-相同的 СанСаныч Фоменко 2018.05.23 21:05 #9489 但这里有一个不同的模式。 Error matrix for the SVM model on Pred_027_2016_H2_T.csv [validate] (counts): Predicted Actual -1 0 1 Error -1 6176 18666 774 75.9 0 2242 38585 1316 8.4 1 1333 17683 4467 81.0 Error matrix for the SVM model on Pred_027_2016_H2_T.csv [validate] (proportions): Predicted Actual -1 0 1 Error -1 6.8 20.5 0.8 75.9 0 2.5 42.3 1.4 8.4 1 1.5 19.4 4.9 81.0 Overall error: 46%, Averaged class error: 55.1 其结果是其他所有的东西，尽管模型在质量上是不同的，但在你的数据上应该工作得很差。 我们需要让RandomForest的速度加快 СанСаныч Фоменко 2018.05.23 21:08 #9490 阿列克谢-维亚兹米 金。 我真的希望该网络能够超过历史上的优化EA :)如果所有的东西都已经分成了两个文件，为什么还要划分一个文件？我只是不知道在R中如何做，从来没有人能够向我解释，我想我很笨。 划分是小菜一碟，问题是对R的偏见。 我非常希望该网络能够在历史上超越优化的专家顾问:) 对网的需求是什么？
