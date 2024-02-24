交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 948 1...941942943944945946947948949950951952953954955...3399 新评论 Dr. Trader 2018.05.23 19:59 #9471 桑桑尼茨-弗门科。 一般来说，针对3个班级并不是很好。最好分成两个目标类：(-1,0)和(0.1)，然后在决定位置时将它们结合起来。是我要求上三节课的。几页之前，有一个类似的文件，只有两个目标。两个目标我无法处理（其中一个班级的人数严重倾斜，所以也很难），我现在正在尝试三个。 СанСаныч Фоменко 2018.05.23 20:04 #9472 我等待着随机森林，尽管我取了原始文件的10%作为训练文件。 下面是结果。 Number of observations used to build the model: 20276 Missing value imputation is active. Call: randomForest(formula = as.factor(arr_Buy) ~ ., data = crs$dataset[crs$sample, c(crs$input, crs$target)], ntree = 500, mtry = 7, importance = TRUE, replace = FALSE, na.action = randomForest::na.roughfix) Type of random forest: classification Number of trees: 500 No. of variables tried at each split: 7 OOB estimate of error rate: 11.22% Confusion matrix: -1 0 1 class.error -1 5335 314 21 0.05908289 0 95 8712 480 0.06191450 1 2 1363 3954 0.25662719 Variable Importance =================== -1 0 1 MeanDecreaseAccuracy MeanDecreaseGini arr_Sell 223.88 208.20 164.24 216.84 3073.97 arr_DonProcVisota 25.86 57.39 53.05 57.46 203.17 Levl_Close_MN1 21.45 51.65 52.89 58.17 140.68 Levl_High_H4 22.35 51.81 50.33 58.17 118.24 Levl_Close_W1 20.11 48.85 49.94 52.90 145.82 arr_LastBarPeresekD_Down_M15 22.38 49.70 49.39 57.02 129.74 arr_Den_Nedeli 21.46 44.74 49.06 49.48 129.12 Levl_Low_H4 20.55 47.30 47.49 50.63 126.02 arr_Regresor 23.40 46.78 46.25 50.94 126.67 Levl_Close_D1 21.03 42.44 44.51 47.91 164.55 Levl_Support_D1 22.47 47.09 44.35 51.17 153.52 Levl_Low_H1 20.62 47.36 43.94 50.02 132.55 Levl_Support_W1 18.05 47.42 43.40 47.19 134.89 arr_DonProc_M15 23.81 50.52 42.83 52.10 184.02 arr_TimeH 20.55 41.15 42.07 42.59 109.51 arr_LastBarPeresekD_Up_M15 22.46 43.85 41.64 47.63 134.78 arr_DonProc 21.88 56.26 41.49 50.51 228.07 Levl_High_W1 20.78 40.34 41.27 45.67 91.07 Levl_Low_D1 18.87 39.05 40.81 42.30 116.54 Levl_Support_MN1 18.99 39.66 40.36 41.64 122.87 Levl_High_MN1 17.25 36.97 39.62 40.44 88.72 Levl_first_H4 18.77 38.39 38.71 42.28 70.63 arr_LastBarPeresekD_Down 19.31 42.64 37.27 44.06 150.78 Levl_Low_MN1 17.96 37.24 36.40 37.83 92.71 Levl_first_H1 14.43 35.64 34.62 37.45 78.99 Levl_High_D1 19.35 34.28 34.48 36.43 106.69 Levl_Close_H4 19.72 39.58 33.59 39.85 170.80 X_USE_Filter_MA_02 15.76 33.70 33.01 38.00 50.89 Levl_Support_H4 16.71 39.24 32.66 36.73 152.03 Levl_Low_W1 16.72 34.05 32.47 33.22 111.06 Levl_High_H1 17.58 33.14 31.93 33.90 117.74 Levl_Close_H1 19.09 35.94 30.80 35.35 160.90 Levl_first_W1 12.82 30.50 30.57 31.63 51.57 X_Use_Donchianf 13.69 28.78 30.46 31.47 59.44 Levl_first_MN1 13.94 27.58 30.02 29.14 59.58 arr_LastBarPeresekD_Up 15.96 31.32 28.67 30.59 142.72 Use_Filter_MA_Prirost 11.99 27.62 26.88 33.29 38.78 arr_Vektor_Don_M15 13.70 26.01 25.25 29.80 32.87 X_Use_BarPeresek_iMA_TF 11.40 18.48 25.17 25.30 20.57 Levl_first_D1 14.97 28.47 24.99 29.17 46.49 X_Use_Filter_Fibo_in_Day 12.43 24.34 24.84 29.00 45.29 Levl_Support_H1 17.57 29.98 24.77 28.92 141.18 arr_Vektor_Week 7.99 19.81 24.10 21.56 27.30 arr_RSI_Open_H1 10.31 25.18 23.80 29.74 27.62 X_USE_Filter_MA 12.64 22.15 22.22 25.99 41.49 arr_Vektor_Don 10.20 19.81 15.88 17.82 41.06 arr_Vektor_Day 11.65 15.07 15.62 16.44 25.24 arr_BB_Center 10.41 15.87 14.93 15.48 38.40 arr_BB_Up 7.78 10.50 14.74 13.99 17.23 X_Use_ChanelEvaProc 4.30 13.36 12.15 17.63 67.45 arr_RSI_Open_M1 7.45 12.63 10.49 13.56 25.92 arr_BB_Down 5.47 14.77 7.02 14.50 16.72 USE_Filter_MA_Donchian 0.72 0.10 4.71 3.29 1.78 Time taken: 2.29 mins СанСаныч Фоменко 2018.05.23 20:06 #9473 这里有一个有趣的图表 它表明，增加树的数量到50棵左右，误差会减少，但之后增加树的数量超过100棵，绝对是浪费时间。 СанСаныч Фоменко 2018.05.23 20:10 #9474 这是关于验证和测试块的结果。我有大的，是原来的45%。 Error matrix for the Random Forest model on Pred_027_2016_H2_T.csv [validate] (counts): Predicted Actual -1 0 1 Error -1 24023 1523 70 6.2 0 473 39706 1964 5.8 1 10 5858 17615 25.0 Error matrix for the Random Forest model on Pred_027_2016_H2_T.csv [validate] (proportions): Predicted Actual -1 0 1 Error -1 26.3 1.7 0.1 6.2 0 0.5 43.5 2.2 5.8 1 0.0 6.4 19.3 25.0 Overall error: 10.9%, Averaged class error: 12.33333% Error matrix for the Random Forest model on Pred_027_2016_H2_T.csv [test] (counts): Predicted Actual -1 0 1 Error -1 23847 1502 73 6.2 0 455 39677 1984 5.8 1 7 6024 17673 25.4 Error matrix for the Random Forest model on Pred_027_2016_H2_T.csv [test] (proportions): Predicted Actual -1 0 1 Error -1 26.1 1.6 0.1 6.2 0 0.5 43.5 2.2 5.8 1 0.0 6.6 19.4 25.4 Overall error: 11%, Averaged class error: 12.46667% СанСаныч Фоменко 2018.05.23 20:13 #9475 如果没有什么期待的话，是非常体面的。 M1的TC并不明确：我们将在价差范围内预测。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 20:13 #9476 桑桑尼茨-弗门科。我等待着随机森林，尽管我取了原始文件的10%作为训练文件。 以下是结果。 谢谢，从结果来看，事情进展并不糟糕？ 然而，从预测器重要性表来看，似乎arr_Sell被用作了预测器？如果是这样，那就不对了。 桑桑-弗门科。这里有一个有趣的图表 它表明，增加树的数量到大约50棵会减少误差，但之后增加树的数量到100棵是绝对浪费的活动。 所以这一定是符合逻辑的，预测因素越多，解决方案越多，还是我错了？ Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 20:15 #9477 桑桑尼茨-弗门科。如果没有什么期待的话，是非常体面的。 我不明白M1的TS：我们将在价差范围内预测。这是一个趋势性的策略，在MOEX的Si上工作，也就是说，点差在那里并不重要。 СанСаныч Фоменко 2018.05.23 20:18 #9478 为了做出最后的判断，有必要。 在非常具体的输入文件条件下测试预测器的预测能力将输入文件物理地分成两部分：在一部分上做我所做的事，在第二部分上运行完成的森林。如果错误吻合，那么就是百万富翁或亿万富翁! СанСаныч Фоменко 2018.05.23 20:20 #9479 阿列克谢-维亚兹米 金。有一个趋势策略，它在MOEX交易所的Si上工作，也就是说，点差在那里并不重要。分类中还有什么趋势？预测错误将撕裂趋势--趋势将不复存在。 СанСаныч Фоменко 2018.05.23 20:22 #9480 阿列克谢-维亚兹米 金。 然而，从预测器重要性表来看，arr_Sell似乎被用作了预测器？如果是这样，那就不对了。 当然是这样，看在上帝的份上! 哪些人？ 让我重新计算一下。 1...941942943944945946947948949950951952953954955...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
一般来说，针对3个班级并不是很好。最好分成两个目标类：(-1,0)和(0.1)，然后在决定位置时将它们结合起来。
是我要求上三节课的。几页之前，有一个类似的文件，只有两个目标。两个目标我无法处理（其中一个班级的人数严重倾斜，所以也很难），我现在正在尝试三个。
我等待着随机森林，尽管我取了原始文件的10%作为训练文件。
下面是结果。
这里有一个有趣的图表
它表明，增加树的数量到50棵左右，误差会减少，但之后增加树的数量超过100棵，绝对是浪费时间。
这是关于验证和测试块的结果。我有大的，是原来的45%。
如果没有什么期待的话，是非常体面的。
M1的TC并不明确：我们将在价差范围内预测。
我等待着随机森林，尽管我取了原始文件的10%作为训练文件。
以下是结果。
谢谢，从结果来看，事情进展并不糟糕？
然而，从预测器重要性表来看，似乎arr_Sell被用作了预测器？如果是这样，那就不对了。
这里有一个有趣的图表
它表明，增加树的数量到大约50棵会减少误差，但之后增加树的数量到100棵是绝对浪费的活动。
所以这一定是符合逻辑的，预测因素越多，解决方案越多，还是我错了？
如果没有什么期待的话，是非常体面的。
我不明白M1的TS：我们将在价差范围内预测。
这是一个趋势性的策略，在MOEX的Si上工作，也就是说，点差在那里并不重要。
为了做出最后的判断，有必要。
有一个趋势策略，它在MOEX交易所的Si上工作，也就是说，点差在那里并不重要。
分类中还有什么趋势？预测错误将撕裂趋势--趋势将不复存在。
然而，从预测器重要性表来看，arr_Sell似乎被用作了预测器？如果是这样，那就不对了。
当然是这样，看在上帝的份上!
哪些人？
让我重新计算一下。