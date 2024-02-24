交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2160 1...215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167...3399 新评论 Uladzimir Izerski 2020.11.22 10:12 #21591 Aleksey Vyazmikin: 谢谢你的褒奖性评价。你是一个逃避答案的高手。那么你想建议什么呢？ (笑) 好的。 要证明什么，你必须展示什么。 我将在周一开通一个非订阅 信号。然后我们再谈。 [删除] 2020.11.22 10:14 #21592 Renat Akhtyamov: 只是比较。没有人说你是错的。改变你的系统的输入，看看结果。顺便说一句，我也很感兴趣。 现实是你不知道你的TS的噪音是什么。 因此，通过改变过滤器，你只是在改变TS。 我建议你关闭这个数字信号处理的主题，它根本不适合金融市场。 Renat Akhtyamov 2020.11.22 10:23 #21593 Maxim Dmitrievsky: 现实是，你不知道你的TC的噪音是什么。所以，改变过滤器，你只是改变TS。我建议你关闭数字信号处理这个狗屁话题，从 "根本 "上说，它不适合金融市场。 这听起来有说服力吗？ 管理员的话。 https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page2#comment_2962042 Помогите разобраться с Фурье 2006.10.05www.mql5.com Попытался воспользоваться «Библиотекой функций быстрого преобразования Фурье FFT» ('Библиотека функций быстрого преобразования фурье FFT'), что-то... [删除] 2020.11.22 10:33 #21594 Renat Akhtyamov: 这听起来会让人信服吗？管理员的话。https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page2#comment_2962042不。但这听起来很有说服力。 https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page8#comment_2962102 Помогите разобраться с Фурье 2006.12.20www.mql5.com Попытался воспользоваться «Библиотекой функций быстрого преобразования Фурье FFT» ('Библиотека функций быстрого преобразования фурье FFT'), что-то... Renat Akhtyamov 2020.11.22 10:52 #21595 Maxim Dmitrievsky: 没有。现在，这听起来很有说服力。 https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page8#comment_2962102 认可 傅里叶级数分解的问题是正面解决，即带着噪音。 它必须首先被过滤掉，然后进行分解 然后对每个频率应用一个系数，或一个预测器，正如这里的习惯一样 然后再把它装回去 结果将是有趣的 [删除] 2020.11.22 10:54 #21596 实际上，如果有人不知道，这是EMA（指数 移动平均线）过滤器。 . [删除] 2020.11.22 10:58 #21597 Renat Akhtyamov: 好的傅里叶级数分解的问题是直接解决了问题，即带着噪声它必须首先被过滤，然后被分解然后对每个频率应用一个系数，或一个预测器，正如这里的习惯一样然后再把它装回去结果是有趣的 是的，欢迎来到机器学习 Renat Akhtyamov 2020.11.22 10:59 #21598 Maxim Dmitrievsky: 是的，欢迎来到机器学习。 Maxim, MO是DSP（数字信号处理）。 所以争论这个问题是没有意义的。 [删除] 2020.11.22 11:00 #21599 Renat Akhtyamov: Maxim, MoD is COC 不要如此荒谬。 Aleksey Nikolayev 2020.11.22 11:04 #21600 Renat Akhtyamov: 好的傅里叶级数分解的问题是正面解决的问题，即带着噪声它必须首先被过滤，然后被分解然后对每个频率应用一个系数，或一个预测器，正如这里的习惯一样然后再把它装回去结果将是有趣的 你已经受够了多少这种业余无线电的胡说八道了(( 它对市场不起作用，从来没有起过作用，也永远不会起作用。 1...215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
谢谢你的褒奖性评价。
你是一个逃避答案的高手。
那么你想建议什么呢？
(笑) 好的。
要证明什么，你必须展示什么。
我将在周一开通一个非订阅 信号。然后我们再谈。
只是比较。
没有人说你是错的。
改变你的系统的输入，看看结果。
顺便说一句，我也很感兴趣。
现实是你不知道你的TS的噪音是什么。
因此，通过改变过滤器，你只是在改变TS。
我建议你关闭这个数字信号处理的主题，它根本不适合金融市场。
这听起来有说服力吗？
管理员的话。
https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page2#comment_2962042
不。但这听起来很有说服力。https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page8#comment_2962102
没有。现在，这听起来很有说服力。https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page8#comment_2962102
认可
傅里叶级数分解的问题是正面解决，即带着噪音。
它必须首先被过滤掉，然后进行分解
然后对每个频率应用一个系数，或一个预测器，正如这里的习惯一样
然后再把它装回去
结果将是有趣的
实际上，如果有人不知道，这是EMA（指数 移动平均线）过滤器。
.
是的，欢迎来到机器学习
是的，欢迎来到机器学习。
Maxim, MO是DSP（数字信号处理）。
所以争论这个问题是没有意义的。
Maxim, MoD is COC
不要如此荒谬。
你已经受够了多少这种业余无线电的胡说八道了((
它对市场不起作用，从来没有起过作用，也永远不会起作用。