这几乎是基本的入门条件
很好，现在把这些信号放在图表上。即使是英镑美元，如果你不介意的话....只需显示信号出现在什么地方的箭头....。
以下是交易的情况
好吧，说实话，所交易的行业看起来并不好。你能不能把这些都放在一个箭头指示器 里，让它向你显示一个箭头来输入？正是基本的策略。因为它的主要目的是时间的瞬间。做一个指标，我认为是5秒，如果你有现成的代码。等待....我不需要把指标发给你，你只需在图表上看到它。你看...
如果你不知道基本信号，你将总是得到一个条目，它不会给你任何东西。
你是什么意思总是????不要和老师争论...他们说："....由于这个带有信号的指标出现。之后，你将分析它是真的还是假的。这就是所有分类TS的工作方式。如果有的话。但要对某一事物进行分类，它是要有的。我有一个基本的反趋势策略。分析的最佳时刻是市场反转的可能时刻，所有的反趋势策略都是如此。毕竟，最大的趋势是从一个小的回撤开始的...黑暗中...不要争论...做一个箭头指示器...
我给你看了代码--总是这样，它意味着如果价格高于50%，低于唐氏通道的水平，那么就买入，反之亦然，它总是以指标的形式出现，但在EA的形式中，还会有一个条件--如果交易已经开始，那么在交易结束之前不要进入市场。
这里我们有第一个错误...好的，那么让我们来定义一下从底部到顶部跨越标志的时刻--买入信号，从顶部到底部--卖出信号。但只在一个酒吧。也就是说，我们只留下跨越50大关的时刻。我希望这发生在一个酒吧内？
实际上，从你的规则来看，一旦价格从底部到顶部达到50%，它就同时达到了这个水平的底部。因此，从底部到顶部越过50%的大关就可以买入。相反地，在....你觉得这个计划如何？
在第二条中，遗传学和一堆参数的列举被一个单一的数值向量（森林输入，预测因子）所取代，而输出则根据最大的盈利交易数量来选择。可以引入其他标准，纠正奖励功能（包括DD、锐利比，任何你喜欢的东西）。
该算法只需在优化器中经过几次（通常是5次）就能以非常高的质量优化任何策略（与GA相比，更多的是用蛮力）。在文章中给出的例子中，这些是秒。此外，增加预测器的数量并没有明显增加优化的次数。我在另一个主题中建议对你的战略联盟进行测试。另外，你还可以根据提出的方法，为联盟提出更有效的优化算法。常规的优化器可以被抛弃，因为它已经过时了，特别是没有交叉验证（wolf-forward），它在速度上输了（至少）好几倍，而且在质量上也没有好转。如果我们用kfold的NS代替forest，我们就会得到类似于wolf-forward的东西，而且非常快。但到目前为止，手还没有得到它。
相互信息是对目标变量和预测因素之间的熵的测量，与你在图片中显示的预测因素重要性表相同。但你可以只在lasas中使用递归特征消除法，并观察是否有错误。如果有必要进行分类并去除无信息的预测因子。(谷歌解密)
麦克斯，你太厉害了。Ta首先制定你的想法，到最后，然后把它们送到分行。我已经厌倦了纠正...我一直在想，我已经得到了答案......。
我根本不是在和你说话）想法比我写的快。
所有这些都可以以文章的形式完成，但我现在太懒了。