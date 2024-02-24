交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 820

亚历山大_K2
趁着闲暇时间，我在这里发一些文字，也许有人会感兴趣。

这与国防部有什么关系？还有一个名为 "有趣和幽默 "的主题--你可以去那里。也许有人会感兴趣）。

 
桑桑尼茨-弗门科
Vizard_

谢谢你，非常好奇。

 
Vizard_

"§1.8结论
每个人，无一例外......都想找到一个更好的模式......从中建立一个更简单的算法......并尽可能快地完成。"--《天才》）)

马克西姆-德米特里耶夫斯基

在俄罗斯联邦，进口是由熵决定的。

喜欢学习手算吗？

https://habrahabr.ru/post/171759/

为什么我他妈的知道这一切？

不要担心。

阿列克谢-塔拉巴诺夫

不要害羞。

你是个酒鬼吗？

 

打开和关闭一个订单的算法是不同的。当你只处理开放信号时，不清楚你在那里通过R发现什么...

MSE只能通过不断地将数值范围 从100减少到85来对检查样品进行错误的测量。

 
阿利奥沙

不要胡说八道，70%是由于错误的目标造成的错误，这些17%，30%是你从天花板上幻想出来的数字。准确率和锐利率之间有一个简单的相关性，55%之后就会出现宇宙级的数值，你只是不明白你在说什么，70%的人

我也不知道你在说什么。请解释。

1 这 "不对的目标 "是什么？

2.提到了 "准确度和锐利率 "之间的 "简单 "关系。

3.如果你的模型提供的准确度低于0.75，那就去废掉它吧。

网站上有很多神谕，他们说没有实验证明，没有参考第三方，只是为了制造噪音。

如果你自己进行了实验，请给出结果，如果有第三方的研究，请给出链接。

祝好运

 

这是我这么多年来第一次被禁止。但我是在禁令的最后一天发现的，所以我已经打算休息了，所以我不得不再做一次。

我马上进入正题。错误的目标。即使它不正确，模型也会针对目标进行优化，即使它不正确......因为错误的目标是对它的误解。如果选择了目标，并在此基础上建立了模型，该模型将满足目标的要求，只有建立该模型的专家才能决定它是什么，是对还是错......IMHO

