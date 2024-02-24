交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 827 1...820821822823824825826827828829830831832833834...3399 新评论 Grigoriy Chaunin 2018.04.08 07:36 #8261 论坛版主令人惊讶。就好像他们不存在一样。 Mihail Marchukajtes 2018.04.08 07:40 #8262 Grigoriy Chaunin: 论坛版主让人吃惊。看起来好像没有。不...是的，有的。但当你抱怨时，他们会做出反应。所以，从禁令中回来，现在我知道谁是一个jabida-jabida。 还有关于我的圣杯。它没有泄气，它仍在继续前进。我只是边做边说。因为钱喜欢安静... Mihail Marchukajtes 2018.04.08 07:41 #8263 现在太有趣了，如果有人对我说什么。我就说回。 "嘿，我得到了五天的休息时间。"听起来很严重，很有威胁性 :-) Alexander_K2 2018.04.08 07:43 #8264 Aliosha: 看来你是在开玩笑，我在上面写道，对于那些在罐子里的人来说：芯片--过去的指数窗口的回报，未来的目标回报（），MO--XGB，RF，是的别忘了MLP，SVM，结果没有什么不同。结果52-54%的准确率，测试器中的锐利比率为2-3PS：这当然是一个测试的例子，用来反驳以ZZ为目标，在战斗系统中，一切都要复杂得多。阿莱莎--做得好。把一切都写到点子上，毫无顾忌。这是正确的，没有什么可害怕的。反正没人愿意做什么，已经检查过了。人们只是需要一个 交易信号形式的圣杯，仅此而已。而那些真正考察市场的少数人，因为他们在工作中投入了时间和灵魂，不能因为惯性而放弃他们的想法。他们从市场上夺走的1%是他们的1%，是他们的功劳，他们永远不会改变他们的道路。如果他们真的从外面增加了一些东西，又得到了+1％，这对你的个人成就和福祉没有影响。没有竞争。 谢谢你的关注。 [删除] 2018.04.08 07:45 #8265 阿利奥沙。坦率地说，严格来说，我没有证明为什么会这样，而且不是我自己猜测的，这个信息早在几年前就已经收到了，在与足够有影响力的（市场上的）algotrader的私人通信中，但后来当一些先生公开在这里写到它时，我也认为这不是一个秘密，是可以支持的。 在我看来，没有什么需要证明的，一切都很明显。 例如，当我们做回归时，我们近似一些线性向量函数{y1,...,yn}=f(x1,...xk），可能不是线性的，但通过用ixes代替目标，我们人为地增加了一个线性成分，{y1,...,yn}=f(x1,...xk)+ k1x1+...+ knxn，这很容易被回归，而不是理想的f(x1,...xk)。你自己也写过。 所有的权利，得到了一个线性的依赖，在此基础上的模型是过拟合的 但使用之字形是低层次的，所以有什么意义呢 :) Renat Akhtyamov 2018.04.08 07:50 #8266 格里戈里-乔宁。 要不要我把它贴出来？我把它贴出来了。 https://github.com/RandomKori/PythonForTraders，有一个利润率。这个项目是针对MT5 RTStick历史的 优化。我懒得写独词。我为自己做的。没有历史导出脚本。我现在想把它输出。 谢谢你! [删除] 2018.04.08 12:55 #8267 格里戈里-乔宁。 要不要我把它贴出来？我会，把它整理出来 。https://github.com/RandomKori/PythonForTraders 有一些盈利的先决条件。这个项目是针对MT5 RTStick历史的 优化。我懒得写文件。我为自己做的。没有历史导出脚本。我现在就给你看。以文章的形式写下一切，这样才是完整的，你的时间才会得到补偿。零碎的学习是不方便的 :) 特别有用的东西。 一个好的MT5 + python - 你会因为这篇文章得到+100500的业力。对一些套餐和想法的审议我不认为现在是调查此事的时候，因为没有人会无缘无故地浪费时间。 Grigoriy Chaunin 2018.04.08 14:10 #8268 在Python MT捆绑包中，我确实写了文档。我不会写一篇大文章。我不知道如何。而且我没有时间。此外，我希望你的建议是在你的耳边。我把它摆出来了。我这样做只是为了自己。这也都是遗传程序。而总的来说，我处于一种恍惚状态。开幕式在二审中败诉。你可以在网上找到相关细节。把钱放在那里风险太大。一个多月以来，BCS一直懒得为我开账户。也让它见鬼去吧。俄罗斯市场上已经没有使用MT5的经纪人。菲纳姆很糟糕。他们甚至不屑于使用二元期权。我在哪里找一个有MT5的经纪人？ Mihail Marchukajtes 2018.04.08 14:27 #8269 格里戈里-乔宁。 我毕竟是用Python MT bundle写的docks。我不打算写一篇长文章。我不能够。我也没有时间。我不会写的，我也没有时间。 此外，我希望你的建议能在你的耳边。我把它摆出来了。我这样做只是为了自己。这也都是遗传程序。而总的来说，我处于一种恍惚状态。开幕式在二审中败诉。你可以在网上找到相关细节。把钱放在那里风险太大。一个多月以来，BCS一直懒得为我开账户。也让它见鬼去吧。俄罗斯市场上已经没有使用MT5的经纪人。菲南是狗屎。他们甚至不屑于使用二元期权。我在哪里找一个有MT5的经纪人？对于开瓶器，有用的信息。正在考虑最后与他们合作...... Alexander_K2 2018.04.08 14:30 #8270 这是科尔莫戈罗夫，不是一般人。我推荐它来阅读。 附加的文件： 7._y._clju2jf0o0_xmgjz5h8i6ck58lt_z_hbcfkc4b6bepr1ujl_dmjn5v0hv1p4_dofgvb2fe_34ald8rg44t1eslfcp1.zip 850 kb 1...820821822823824825826827828829830831832833834...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
论坛版主让人吃惊。看起来好像没有。
不...是的，有的。但当你抱怨时，他们会做出反应。所以，从禁令中回来，现在我知道谁是一个jabida-jabida。
还有关于我的圣杯。它没有泄气，它仍在继续前进。我只是边做边说。因为钱喜欢安静...
现在太有趣了，如果有人对我说什么。我就说回。
"嘿，我得到了五天的休息时间。"听起来很严重，很有威胁性 :-)
看来你是在开玩笑，我在上面写道，对于那些在罐子里的人来说：芯片--过去的指数窗口的回报，未来的目标回报（），MO--XGB，RF，是的别忘了MLP，SVM，结果没有什么不同。结果52-54%的准确率，测试器中的锐利比率为2-3
PS：这当然是一个测试的例子，用来反驳以ZZ为目标，在战斗系统中，一切都要复杂得多。
阿莱莎--做得好。把一切都写到点子上，毫无顾忌。这是正确的，没有什么可害怕的。反正没人愿意做什么，已经检查过了。人们只是需要一个 交易信号形式的圣杯，仅此而已。而那些真正考察市场的少数人，因为他们在工作中投入了时间和灵魂，不能因为惯性而放弃他们的想法。他们从市场上夺走的1%是他们的1%，是他们的功劳，他们永远不会改变他们的道路。如果他们真的从外面增加了一些东西，又得到了+1％，这对你的个人成就和福祉没有影响。没有竞争。
谢谢你的关注。
坦率地说，严格来说，我没有证明为什么会这样，而且不是我自己猜测的，这个信息早在几年前就已经收到了，在与足够有影响力的（市场上的）algotrader的私人通信中，但后来当一些先生公开在这里写到它时，我也认为这不是一个秘密，是可以支持的。
在我看来，没有什么需要证明的，一切都很明显。 例如，当我们做回归时，我们近似一些线性向量函数{y1,...,yn}=f(x1,...xk），可能不是线性的，但通过用ixes代替目标，我们人为地增加了一个线性成分，{y1,...,yn}=f(x1,...xk)+ k1x1+...+ knxn，这很容易被回归，而不是理想的f(x1,...xk)。你自己也写过。
所有的权利，得到了一个线性的依赖，在此基础上的模型是过拟合的
但使用之字形是低层次的，所以有什么意义呢 :)
要不要我把它贴出来？我把它贴出来了。 https://github.com/RandomKori/PythonForTraders，有一个利润率。这个项目是针对MT5 RTStick历史的 优化。我懒得写独词。我为自己做的。没有历史导出脚本。我现在想把它输出。
谢谢你!
要不要我把它贴出来？我会，把它整理出来 。https://github.com/RandomKori/PythonForTraders 有一些盈利的先决条件。这个项目是针对MT5 RTStick历史的 优化。我懒得写文件。我为自己做的。没有历史导出脚本。我现在就给你看。
以文章的形式写下一切，这样才是完整的，你的时间才会得到补偿。零碎的学习是不方便的 :)
特别有用的东西。
我毕竟是用Python MT bundle写的docks。我不打算写一篇长文章。我不能够。我也没有时间。我不会写的，我也没有时间。 此外，我希望你的建议能在你的耳边。我把它摆出来了。我这样做只是为了自己。这也都是遗传程序。而总的来说，我处于一种恍惚状态。开幕式在二审中败诉。你可以在网上找到相关细节。把钱放在那里风险太大。一个多月以来，BCS一直懒得为我开账户。也让它见鬼去吧。俄罗斯市场上已经没有使用MT5的经纪人。菲南是狗屎。他们甚至不屑于使用二元期权。我在哪里找一个有MT5的经纪人？
对于开瓶器，有用的信息。正在考虑最后与他们合作......