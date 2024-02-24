交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 817 1...810811812813814815816817818819820821822823824...3399 新评论 Yuriy Asaulenko 2018.04.04 18:25 #8161 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我很久以前就把它扔了，现在我回来了，因为有一些有趣的观点（甚至不是关于贝叶斯NS本身，而是原则上的）。也有2部分。按作者搜索。 [删除] 2018.04.04 18:26 #8162 尤里-阿索连科。还有一个第二部分。在作者身上查一查。是的，我知道。 Andrey Dik 2018.04.04 20:07 #8163 马克西姆-德米特里耶夫斯基。是的，如果没有人有任何想法，我们为什么不直接用概率呢？ 我只是觉得这是剩下的最后一件事，如果不能改善TS，再培训原则上是不能克服的。 已经有一些有趣的想法，我暂时保留，以免激起 "同情者 "的心思 这里只是一篇有趣的文章 https://habrahabr.ru/post/276355/这很有趣。它似乎是众所周知的......但它有助于使人们想到一些新的想法。 重要的可能不是材料中的内容，而是材料的呈现方式。 СанСаныч Фоменко 2018.04.04 20:18 #8164 阿廖沙。如果某个保安或店员会根据他的 "直觉 "扭动旋钮，那么用马丁的Marshkas、python上的ML或R都无所谓，结果都是一样的，Fa至少在知情的情况下提供了一个蹩脚的GARCH，过去的价格是对未来的最佳预测，Fa不是在徒劳地安抚人们，在这一点上他更诚实。第一百次了。 1.数据化是必须的。必须首先只选择那些对目标变量有影响的预测因子。然后是所有的数据挖掘。 2.有两种模式。 分类，应自动找到模式应考虑到时间序列的 统计特征 的GARCH 3.如果可能的话，用交叉验证法训练模型 4.对训练文件之外的模型进行评估 5.在测试器中测试运行。 第一百次，所有的步骤都是强制性的! 在做了所有这些之后，你可以做出假设，即库房不会立即售罄! 我们走吧，伙计们!结束在论坛上的闲逛，带着安静的喜悦去实施R的概要计划。 欢呼三声! Alexander_K2 2018.04.04 20:45 #8165 带着不羁的圣杯 的迈克尔在哪里？ Dr. Trader 2018.04.04 22:19 #8166 在岛屿上 :) Alexander_K2 2018.04.04 22:25 #8167 阿廖沙。如果是马汀、python上的ML或R，如果是某个保安或店员根据他的 "直觉 "在转圈，这并不重要，结果是一样的，Fa至少在知情的情况下提供了一个蹩脚的GARCH，其过去的价格是对未来的最佳预测，Fa不是为了让人们感觉良好，他更诚实。这里唯一聪明的人是阿廖沙... Aleksey Vyazmikin 2018.04.04 23:41 #8168 你能告诉我哪种神经网络 算法可以用来揭示 "计算 "列的逻辑（神经元）？ 三角洲<200 三角洲<350 Delta>350 ZZ_D 计算 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 -1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 -1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 -1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 -1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 -1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 -1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 -1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 -1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 -1 0 1 0 0 1 0 [删除] 2018.04.05 00:45 #8169 安德烈-迪克有趣的是，似乎一切都已经知道了...但却贡献了新的思想。 重要的可能不是材料中的内容，而是材料的呈现方式。是的，而且RBM已经知道很久了，但在这个领域有很多新的研究，我还没有读到过 但主要的乐趣在于它可以用于预处理特征，这正是我所需要的。 ...我很笨，所以在Dipling中已经使用了......笑......我才知道为什么：）一切都在我们之前已经发明了。 Dr. Trader 2018.04.05 00:47 #8170 阿列克谢-维亚兹米 金。你能告诉我哪种神经网络算法可以用来揭示 "计算 "列的逻辑（神经元）？最好用树来做这个，这个模型会创造出这样一套规则。 if( [Delta<200] >= 0.5 ) { return 0; } else if(ZZ_D < 0) { return 0; } else { return 1; } 我很快就写好了代码，该模型给出的结果是文字或图片。 文章中描述了如何在R中进行操作。https://www.mql5.com/ru/articles/1165 在 "模型 "标签中，选择树。设置 "最小分割 "和 "最小桶 "为1。创建一个模型，然后点击绘图按钮，显示图片。规则 - 以文本形式显示规则 Случайные леса предсказывают тренды 2014.09.29СанСаныч Фоменкоwww.mql5.com Изначально целью построения торговой системы является предсказание поведения некоторого рыночного инструмента, например, валютной пары. Цели предсказания могут быть разными, мы же ограничимся предсказанием трендов, а точнее предсказанием роста («лонгов») или падения («шортов») значений котировки валютной пары. Обычно, для решения проблемы... 1...810811812813814815816817818819820821822823824...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我很久以前就把它扔了，现在我回来了，因为有一些有趣的观点（甚至不是关于贝叶斯NS本身，而是原则上的）。
也有2部分。按作者搜索。
还有一个第二部分。在作者身上查一查。
是的，我知道。
是的，如果没有人有任何想法，我们为什么不直接用概率呢？
我只是觉得这是剩下的最后一件事，如果不能改善TS，再培训原则上是不能克服的。
已经有一些有趣的想法，我暂时保留，以免激起 "同情者 "的心思
这里只是一篇有趣的文章
https://habrahabr.ru/post/276355/
这很有趣。它似乎是众所周知的......但它有助于使人们想到一些新的想法。
重要的可能不是材料中的内容，而是材料的呈现方式。
如果某个保安或店员会根据他的 "直觉 "扭动旋钮，那么用马丁的Marshkas、python上的ML或R都无所谓，结果都是一样的，Fa至少在知情的情况下提供了一个蹩脚的GARCH，过去的价格是对未来的最佳预测，Fa不是在徒劳地安抚人们，在这一点上他更诚实。
第一百次了。
1.数据化是必须的。必须首先只选择那些对目标变量有影响的预测因子。然后是所有的数据挖掘。
2.有两种模式。
3.如果可能的话，用交叉验证法训练模型
4.对训练文件之外的模型进行评估
5.在测试器中测试运行。
第一百次，所有的步骤都是强制性的!
在做了所有这些之后，你可以做出假设，即库房不会立即售罄!
我们走吧，伙计们!结束在论坛上的闲逛，带着安静的喜悦去实施R的概要计划。
欢呼三声!
如果是马汀、python上的ML或R，如果是某个保安或店员根据他的 "直觉 "在转圈，这并不重要，结果是一样的，Fa至少在知情的情况下提供了一个蹩脚的GARCH，其过去的价格是对未来的最佳预测，Fa不是为了让人们感觉良好，他更诚实。
这里唯一聪明的人是阿廖沙...
你能告诉我哪种神经网络 算法可以用来揭示 "计算 "列的逻辑（神经元）？
有趣的是，似乎一切都已经知道了...但却贡献了新的思想。
重要的可能不是材料中的内容，而是材料的呈现方式。
是的，而且RBM已经知道很久了，但在这个领域有很多新的研究，我还没有读到过
但主要的乐趣在于它可以用于预处理特征，这正是我所需要的。
...我很笨，所以在Dipling中已经使用了......笑......我才知道为什么：）一切都在我们之前已经发明了。
你能告诉我哪种神经网络算法可以用来揭示 "计算 "列的逻辑（神经元）？
最好用树来做这个，这个模型会创造出这样一套规则。
我很快就写好了代码，该模型给出的结果是文字或图片。
文章中描述了如何在R中进行操作。
https://www.mql5.com/ru/articles/1165
在 "模型 "标签中，选择树。设置 "最小分割 "和 "最小桶 "为1。创建一个模型，然后点击绘图按钮，显示图片。规则 - 以文本形式显示规则