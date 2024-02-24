交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 810 1...803804805806807808809810811812813814815816817...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2018.04.02 17:18 #8091 Mihail Marchukajtes:已经厌倦了写作。Delta成交量和未平仓合约是价格的原因。首先，运动的先决条件在那里形成，然后这个运动开始.....。 不幸的是，不仅是价格，而且三角洲也是由木偶人操纵的。 看一下累积三角洲的图表... 经典的做法是，如果三角洲在增加（市场购买量高于销售量），则价格在增加。但有时会出现三角洲上升而价格下降的情况，反之亦然。大笔资金的拥有者不使用市场订单进行交易，而是使用待定订单。 这种不同的delta行为不会预测，而只是混淆了NS。 revers45 2018.04.02 18:04 #8092 elibrarius。 对我们来说，不幸的是，操纵者不仅在操纵价格，还在操纵delta。 观察累积三角图... 根据经典的说法，如果三角洲在增加（市场购买量高于销售量），则价格在增加。但有时会出现三角洲上升而价格下降的情况，反之亦然。大笔资金的拥有者不使用市场订单进行交易，而是使用待定订单。 这种不同的delta行为不会预测，而只是混淆了NS。特别是由于期货是来自CME的市场的一部分，这些交易量在大多数情况下只能影响合约价格的偏差。 Aleksei Kuznetsov 2018.04.02 18:09 #8093 逆转45。特别是由于期货是来自CME的市场的一部分，这些交易量在大多数情况下只能影响合约的价格偏差。 不仅仅是合同。外汇和CME的价格，虽然有偏差，但也是同步的。我认为，根据经纪人之间的套利原则，他们之间存在着资金的相互重新分配。 [删除] 2018.04.02 18:33 #8094 elibrarius。 不仅仅是合同。外汇和CME的价格虽然有变动，但是是同步的。我认为，根据经纪人之间的套利原则，他们之间存在着资金的相互重新分配。那里没有分配，报价来自没收，与经纪公司一样，由做市商控制。 期货是一种衍生品，它对任何事物都没有影响，就像期权一样。 为什么它总是与三角洲相悖？(实际上并不总是这样，是阴谋论者发明的）。因为市场根本就不关心这个问题 :) 或者让我们仍然天真地相信，莫斯科BZHI的期货以某种方式影响外汇报价。 Yuriy Asaulenko 2018.04.02 18:42 #8095 马克西姆-德米特里耶夫斯基。期货是一种衍生品，它对任何事物都没有影响，就像期权一样。一个大胆的声明。它甚至产生了影响。以商品为例--商品的价格是与期货挂钩的。期货的价格变动在很大程度上与期权的运行指数相关联。 我不知道如何将其应用于ATS，但这种联系是显而易见的。 [删除] 2018.04.02 18:49 #8096 尤里-阿索连科。一个大胆的声明。它甚至产生了影响。以商品为例--商品的价格是与期货挂钩的。期货价格走势与期权OI高度相关。 我不知道如何将其应用于ATS，但其中的联系是显而易见的。商品是指价格在交易所形成的商品（尽管这也不完全正确，市场是被操纵的）。 通过交易所的外汇流动比例是多少？1%？ 我搜索了多少次都没有找到足够的信息，甚至从OM粉丝和其他废话中都没有找到））。 СанСаныч Фоменко 2018.04.02 19:04 #8097 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 有多少百分比的货币流动是通过交易所进行的？1%？我在任何地方都找不到足够的信息，甚至从OI粉丝和其他废话中也找不到））。我没有听说过OTC非现金货币市场--OTC市场是兑换商。 交易所市场看起来是这样的。 Yuriy Asaulenko 2018.04.02 19:07 #8098 马克西姆-德米特里耶夫斯基。商品是指价格在交易所形成的商品（尽管这也不完全正确，市场是被操纵的）。 外汇流动中通过证券交易所的比例是多少？我搜索了多少次都没有找到足够的信息，甚至从OM粉丝和其他废话中都没有找到））。货币是同一个梳妆台。我不知道在交易所交易的百分比是多少，但银行是以交易所价格+佣金来交易货币。我们本土的中央银行也是按照汇价来设定卢布汇率的。 [删除] 2018.04.02 19:08 #8099 桑桑尼茨-弗门科。我没有听说过OTC非现金货币市场--OTC就是交易所。 交易所市场看起来是这样的。 如果我没记错的话，俄罗斯交易所高盛公司的外汇期货报价供应商。 在他们的网站上的某个地方说。 即，采取基准报价，并由做市商对准价格（我不知道该技术的具体运作情况）。 [删除] 2018.04.02 19:15 #8100 外汇市场的主要参与者是在两个层面运作的跨国银行。在零售市场，他们与客户打交道：出口商和进口商、外国债权人和投资者、外国收货人和游客等。批发市场的代表是银行之间的关系以及与发行的中央银行的关系，它们是外汇市场的另一个重要参与者。其他参与者包括跨国公司，它们主要通过商业银行和外汇交易所进行交易。外汇市场的中介是货币经纪人，它将货币的卖方和买方聚集在一起。经纪公司的活动主要与商业银行的客户有关。在与外国代理银行打交道时，银行之间经常直接沟通。 1...803804805806807808809810811812813814815816817...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
已经厌倦了写作。Delta成交量和未平仓合约是价格的原因。首先，运动的先决条件在那里形成，然后这个运动开始.....。
看一下累积三角洲的图表...
经典的做法是，如果三角洲在增加（市场购买量高于销售量），则价格在增加。但有时会出现三角洲上升而价格下降的情况，反之亦然。大笔资金的拥有者不使用市场订单进行交易，而是使用待定订单。
这种不同的delta行为不会预测，而只是混淆了NS。
特别是由于期货是来自CME的市场的一部分，这些交易量在大多数情况下只能影响合约价格的偏差。
不仅仅是合同。外汇和CME的价格虽然有变动，但是是同步的。我认为，根据经纪人之间的套利原则，他们之间存在着资金的相互重新分配。
那里没有分配，报价来自没收，与经纪公司一样，由做市商控制。
期货是一种衍生品，它对任何事物都没有影响，就像期权一样。
为什么它总是与三角洲相悖？(实际上并不总是这样，是阴谋论者发明的）。因为市场根本就不关心这个问题 :)
或者让我们仍然天真地相信，莫斯科BZHI的期货以某种方式影响外汇报价。
一个大胆的声明。它甚至产生了影响。以商品为例--商品的价格是与期货挂钩的。期货的价格变动在很大程度上与期权的运行指数相关联。
我不知道如何将其应用于ATS，但这种联系是显而易见的。
商品是指价格在交易所形成的商品（尽管这也不完全正确，市场是被操纵的）。
通过交易所的外汇流动比例是多少？1%？ 我搜索了多少次都没有找到足够的信息，甚至从OM粉丝和其他废话中都没有找到））。
我没有听说过OTC非现金货币市场--OTC市场是兑换商。
交易所市场看起来是这样的。
货币是同一个梳妆台。我不知道在交易所交易的百分比是多少，但银行是以交易所价格+佣金来交易货币。我们本土的中央银行也是按照汇价来设定卢布汇率的。
如果我没记错的话，俄罗斯交易所高盛公司的外汇期货报价供应商。
在他们的网站上的某个地方说。
即，采取基准报价，并由做市商对准价格（我不知道该技术的具体运作情况）。