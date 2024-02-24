交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 796 1...789790791792793794795796797798799800801802803...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2018.03.30 22:10 #7951 顺便说一句，尝试用MO做期权会很有趣。这样，TS就决定了现在应该放置哪个模型，要么是直板，要么是绞线。分类将是一个很好的方法... Renat Akhtyamov 2018.03.30 22:13 #7952 亚历山大_K2。 我是A_K2。不要与其他任何人混淆!而伪 马尔科夫过程 将显示自己，哦，它将如何显示。但是，这里有一些人比我更酷。与圣杯一起等待。为大家干杯!在2003年及以前，有什么办法可以查看会议记录吗？ 当我无意中下载了M1的历史时，我感到很惊讶。 你知道，这就像天堂。 而这个过程似乎是一样的--对于交换... 当然，我马上就想起了 "从理论到实践 "导致的结果，可以理解为对第三年的引用，没有什么不同 Alexander_K2 2018.03.30 22:18 #7953 Mihail Marchukajtes:米哈伊尔，我理解你从内部看到了市场，但你只是对编程一窍不通，无法制作机器人。但是，可以这么说，你想告诉大家如何赚钱。对吗？你是否尝试过自由职业者？ Mihail Marchukajtes 2018.03.30 22:26 #7954 亚历山大_K2。米哈伊尔，我理解你从内部看到了市场，但你只是对编程一窍不通，无法制作机器人。但是，可以这么说，你想告诉大家如何赚钱。对吗？你是否尝试过自由职业者？这绝对是错误的。我的交易机器人和指标都是由我自己开发的。我不想展示如何赚钱，但我不能很认真地看那些在某些点上犯错的人，所以我试图帮助他们找到正确的方向，可以说。我是一名教师，我对教学不屑一顾，因为我有一颗好奇的心，很多事情都很有趣。我是一个有好奇心的人，在很多方面都很有趣。 但当我看到一个人相信自己的方法，没有看到其中的关键错误，我就无法走开。 Alexander_K2 2018.03.30 22:33 #7955 Mihail Marchukajtes:嗯......那么你为什么需要你想创建的算法和编码员团队呢？ Mihail Marchukajtes 2018.03.30 22:36 #7956 乌拉基米尔-伊泽斯基。如果这是一个统计数字，你今年已经取得了进步。+0.01%是一个不错的开始。我们都知道如何教学，但我们就是不想学习。 2017-21.75-89.13-100.00-100.00-100.00-99.99-100.00-93.53-100.00192.20-100.00%2018-99.82-98.4481.85-99.99%好样的！！！。做得好，但这是这里每个人都已经看过的东西，而且不止一次。而你知道是什么让我与其他人不同。我并不隐瞒，不像有些人根本无法提供任何东西。更不用说我从2018年3月5日开始破解了一个坚果，它看起来是这样的 那么......你现在怎么说？有意思的是.... Uladzimir Izerski 2018.03.30 22:40 #7957 Mihail Marchukajtes:好样的！！！。做得好，但这里的每个人都已经看过不止一次了。你知道是什么让我与其他人不同吗？我并不隐瞒，不像有些人根本无法提供任何东西。更不用说我从2018年3月5日开始破解了一个坚果，它看起来是这样的 那么......你现在怎么说？有意思的是....我只能赞扬）。祝愿你有好运气。它是诚实的。 Mihail Marchukajtes 2018.03.30 22:43 #7958 亚历山大_K2。嗯......那你为什么需要一个你想创造的算法和编码员的团队呢？需要程序员在P中不浪费时间，在任何选定的软件包上快速创建一个系统，并证明或反驳该方法的本质。 Slasher111 2018.03.31 02:59 #7959 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。有 这就是为什么不是一个真正的。 长期以来，在好的经纪商的ECN账户中，一直没有流动性工具上的模拟和真实的区别。我个人也是这样交易的，把模拟账户的交易复制到几个真实账户。结果是一样的，不同方向的滑移会相互补偿。当然，体积不是0.01手。我完全同意Yuri Asaulenko的观点。如果测试方法是正确的，如果我们不着眼于未来，正确地模拟利差、掉期、佣金和滑点，那么等待真实的长期测试是没有意义的。当然，我们说的是自己的模式，因为只有真实才能让外人信服。但充分的测试、演示和真实之间缺乏明显的差异--这是一个事实。 Mihail Marchukajtes 2018.03.31 07:25 #7960 经过昨天的口舌之争，得出的结论是，公开我在回归领域的研究，特别是分享经验和披露秘密，因为它一下子就不情愿了。这是由于一些人没有对该分支的发展做出任何贡献，但却能够骂人，只因为他们不能理解它是怎么回事。我将继续努力实现退步，但不会像我希望的那样快，因为我将不得不自己处理许多事情。我在这里只公布中期和最终的结果。并请求帮助。没有这个就不行。我们是一个应该互相帮助的社区。 如果你熟练掌握了机器学习领域的某个R包，而且这个包是最灵活的，你感到对研究的渴求无以复加，并以特定算法的形式获得最终产品，从而形成良好的工作回归模型，通过反复测试确认，并使你作为一个交易者感到满意。我在我的个人区域等你，我们将在那里继续。 从你为你所选择的包在R中快速编写代码的技能。从我这里分享关于一组预测器的形成、人工智能系统的组织，以及为一个相同的训练文件的重复优化输出选择最合适的模型的方法的经验和见解。接下来，顾问和过渡到实践，也就是赚取面团，而不是喋喋不休地谈论世界收入和外国人的马尔科夫或非马尔科夫分布理论。 问自己一个问题："你来这里是为了什么？"。找到并证明一个被发现并只有你知道的法律存在的权利。或者只是为了赚钱。而且不仅仅是面团，还有baublicha。如果你是第一类人，那么你甚至不应该敲我的门。因为我在这里只负责铲土，甚至还带着一帮土豪。最好是一个有1和很多0的金额。 1...789790791792793794795796797798799800801802803...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我是A_K2。不要与其他任何人混淆!而伪 马尔科夫过程 将显示自己，哦，它将如何显示。但是，这里有一些人比我更酷。与圣杯一起等待。为大家干杯!
在2003年及以前，有什么办法可以查看会议记录吗？
当我无意中下载了M1的历史时，我感到很惊讶。
你知道，这就像天堂。
而这个过程似乎是一样的--对于交换...当然，我马上就想起了 "从理论到实践 "导致的结果，可以理解为对第三年的引用，没有什么不同
米哈伊尔，我理解你从内部看到了市场，但你只是对编程一窍不通，无法制作机器人。但是，可以这么说，你想告诉大家如何赚钱。对吗？你是否尝试过自由职业者？
这绝对是错误的。我的交易机器人和指标都是由我自己开发的。我不想展示如何赚钱，但我不能很认真地看那些在某些点上犯错的人，所以我试图帮助他们找到正确的方向，可以说。我是一名教师，我对教学不屑一顾，因为我有一颗好奇的心，很多事情都很有趣。我是一个有好奇心的人，在很多方面都很有趣。 但当我看到一个人相信自己的方法，没有看到其中的关键错误，我就无法走开。
嗯......那么你为什么需要你想创建的算法和编码员团队呢？
如果这是一个统计数字，你今年已经取得了进步。+0.01%是一个不错的开始。我们都知道如何教学，但我们就是不想学习。
好样的！！！。做得好，但这是这里每个人都已经看过的东西，而且不止一次。而你知道是什么让我与其他人不同。我并不隐瞒，不像有些人根本无法提供任何东西。更不用说我从2018年3月5日开始破解了一个坚果，它看起来是这样的
那么......你现在怎么说？有意思的是....
我只能赞扬）。祝愿你有好运气。它是诚实的。
嗯......那你为什么需要一个你想创造的算法和编码员的团队呢？
需要程序员在P中不浪费时间，在任何选定的软件包上快速创建一个系统，并证明或反驳该方法的本质。
有
这就是为什么不是一个真正的。
经过昨天的口舌之争，得出的结论是，公开我在回归领域的研究，特别是分享经验和披露秘密，因为它一下子就不情愿了。这是由于一些人没有对该分支的发展做出任何贡献，但却能够骂人，只因为他们不能理解它是怎么回事。我将继续努力实现退步，但不会像我希望的那样快，因为我将不得不自己处理许多事情。我在这里只公布中期和最终的结果。并请求帮助。没有这个就不行。我们是一个应该互相帮助的社区。
如果你熟练掌握了机器学习领域的某个R包，而且这个包是最灵活的，你感到对研究的渴求无以复加，并以特定算法的形式获得最终产品，从而形成良好的工作回归模型，通过反复测试确认，并使你作为一个交易者感到满意。我在我的个人区域等你，我们将在那里继续。
从你为你所选择的包在R中快速编写代码的技能。从我这里分享关于一组预测器的形成、人工智能系统的组织，以及为一个相同的训练文件的重复优化输出选择最合适的模型的方法的经验和见解。接下来，顾问和过渡到实践，也就是赚取面团，而不是喋喋不休地谈论世界收入和外国人的马尔科夫或非马尔科夫分布理论。
问自己一个问题："你来这里是为了什么？"。找到并证明一个被发现并只有你知道的法律存在的权利。或者只是为了赚钱。而且不仅仅是面团，还有baublicha。如果你是第一类人，那么你甚至不应该敲我的门。因为我在这里只负责铲土，甚至还带着一帮土豪。最好是一个有1和很多0的金额。