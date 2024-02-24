交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 392 1...385386387388389390391392393394395396397398399...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2017.06.10 16:07 #3911 这是NS在样本外工作的信号价格而这是比信号好0.00050个点的入场。交易量较小，但曲线的id要好得多，而且在信号处有输出，没有50点好。这意味着，在这种情况下，曲线会更加完美。这就是你的状态优势.... Mihail Marchukajtes 2017.06.10 16:16 #3912 一句话。帮助在GPU上运行JPrediction?????? [删除] 2017.06.10 16:22 #3913 Mihail Marchukajtes: 什么意思？与JPrediction的链接？ 从字面上看，是的。 Mihail Marchukajtes 2017.06.10 16:29 #3914 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 从字面上看，是的。 我在私信中发给你了。 [删除] 2017.06.10 16:32 #3915 Mihail Marchukajtes: 一句话。帮助在GPU上运行JPrediction?????? 我应该先在mql上重写，没有必要在一个单独的程序中，这不方便Mihail Marchukajtes: 我把它复制到了个人信息中。 谢谢 Mihail Marchukajtes 2017.06.10 16:43 #3916 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 好吧，我们需要先用mql重写，不需要单独的程序，这不方便 见 这样一来，MQL5中的代码将成为输出。这将需要一些时间来重写。 在这种情况下，你可以在你的虚拟机上启动它，结果将是一个MQL5的代码。最主要的是学习如何在小部件上运行它。即使是20倍的增量也会是一个成功。IMHO [删除] 2017.06.10 16:45 #3917 Mihail Marchukajtes: 所以，结果就是MQL5中的代码。重写它需要时间，但这样你可以在显卡上运行，结果就是MQL5的代码。最主要的是学习如何在小部件上运行它。即使是20倍的增量也会是一个成功。IMHO 很奇怪，为什么作者不再支持这个网站了。 据我所知，开发已经转入地下一段时间了。而在gpu上进行并行计算是从事神经网络工作的人应该考虑的第一件事) Mihail Marchukajtes 2017.06.10 17:03 #3918 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我不知道为什么作者不再支持该网站，我知道该网站的发展已经转入地下一段时间了。而GPU上的并行化是一个从事神经网络工作的人应该考虑的第一件事) 那么在第三版之后，出现了并行化，我当时就写了这个东西，能并行化就好了。就像我所理解的那样，该程序将数据向上和向下扭曲。随机划分100次，在每次划分时，训练1000个epochs。总之，事情是这样的。换句话说，这一点是ON/OFF。他支持它，但在另一个地方，然后因为它消失了。我想也许他是生病了还是什么。但由于他消失得太突然，我认为它的回归是没有计划的。鉴于他曾经说过，他很快就会去，但在哪里呢？人们只能猜测和使用我们所拥有的东西，不幸的是 :-( Mihail Marchukajtes 2017.06.10 17:06 #3919 但最新版本的预测器也是相当可行的。这是从05.22到现在的工作结果，比信号价格好0.00050点。在我看来，这似乎是很可行的。 [删除] 2017.06.10 17:23 #3920 Mihail Marchukajtes: 好吧，在第三版出现了并联后，我当时就给他写了这封信，说并联会很好。就像我所理解的那样，该程序在纵向和横向上都对数据进行了扭曲。随机划分100次，在每次划分时，训练1000个epochs。总之，事情是这样的。换句话说，这一点是ON/OFF。他支持它，但在另一个地方，然后因为它消失了。我想也许他是生病了还是什么。但由于他消失得太突然，我认为它的回归是没有计划的。鉴于他曾经说过，他很快就会去，但在哪里呢？人们只能猜测和使用我们所拥有的东西，不幸的是 :-( 是的，一般来说，通过手势计数需要很长时间，在工作室里，决策树是即时计数的，但让我们看看会有什么样的误差，甚至比较模型也很有趣......这是否有意义...... 1...385386387388389390391392393394395396397398399...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这是NS在样本外工作的信号价格
而这是比信号好0.00050个点的入场。
交易量较小，但曲线的id要好得多，而且在信号处有输出，没有50点好。这意味着，在这种情况下，曲线会更加完美。这就是你的状态优势....
什么意思？与JPrediction的链接？
从字面上看，是的。
从字面上看，是的。
我在私信中发给你了。
一句话。帮助在GPU上运行JPrediction??????
我应该先在mql上重写，没有必要在一个单独的程序中，这不方便
我把它复制到了个人信息中。
谢谢
好吧，我们需要先用mql重写，不需要单独的程序，这不方便
见
这样一来，MQL5中的代码将成为输出。这将需要一些时间来重写。 在这种情况下，你可以在你的虚拟机上启动它，结果将是一个MQL5的代码。最主要的是学习如何在小部件上运行它。即使是20倍的增量也会是一个成功。IMHO
所以，结果就是MQL5中的代码。重写它需要时间，但这样你可以在显卡上运行，结果就是MQL5的代码。最主要的是学习如何在小部件上运行它。即使是20倍的增量也会是一个成功。IMHO
很奇怪，为什么作者不再支持这个网站了。 据我所知，开发已经转入地下一段时间了。
而在gpu上进行并行计算是从事神经网络工作的人应该考虑的第一件事)
我不知道为什么作者不再支持该网站，我知道该网站的发展已经转入地下一段时间了。
而GPU上的并行化是一个从事神经网络工作的人应该考虑的第一件事)
那么在第三版之后，出现了并行化，我当时就写了这个东西，能并行化就好了。就像我所理解的那样，该程序将数据向上和向下扭曲。随机划分100次，在每次划分时，训练1000个epochs。总之，事情是这样的。换句话说，这一点是ON/OFF。他支持它，但在另一个地方，然后因为它消失了。我想也许他是生病了还是什么。但由于他消失得太突然，我认为它的回归是没有计划的。鉴于他曾经说过，他很快就会去，但在哪里呢？人们只能猜测和使用我们所拥有的东西，不幸的是 :-(
但最新版本的预测器也是相当可行的。这是从05.22到现在的工作结果，比信号价格好0.00050点。在我看来，这似乎是很可行的。
好吧，在第三版出现了并联后，我当时就给他写了这封信，说并联会很好。就像我所理解的那样，该程序在纵向和横向上都对数据进行了扭曲。随机划分100次，在每次划分时，训练1000个epochs。总之，事情是这样的。换句话说，这一点是ON/OFF。他支持它，但在另一个地方，然后因为它消失了。我想也许他是生病了还是什么。但由于他消失得太突然，我认为它的回归是没有计划的。鉴于他曾经说过，他很快就会去，但在哪里呢？人们只能猜测和使用我们所拥有的东西，不幸的是 :-(
是的，一般来说，通过手势计数需要很长时间，在工作室里，决策树是即时计数的，但让我们看看会有什么样的误差，甚至比较模型也很有趣......这是否有意义......