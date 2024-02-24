交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 788

只要你不悄悄地从论坛上拿着满满的袋子跑掉就可以了 :)

那么，话题发起人在哪里？))也许他已经跑了......？很久以前。

 
阿列克谢是对的。第5条预测可以得到+100点，第10条预测可以得到0点。我们最终会错过一次交易。或者第10条的预测可能会显示你+100点。但在第5条，我们可能会看到-100点，你会抓住一个止损。你应该预测所有1至10条。
其缺点是网络的复杂性不断增加，因为有更多的输出，因此计算需要更多的时间。另外，我们应该将隐藏层的神经元数量增加一倍...
阅读topkstarter的博客--那里也有倒退，有很多聪明的想法。

我以为这里有专业人士或至少是有经验的人....我是在手机上写的，但当我到了电脑前，你会和我跳舞......，在第一条上，我预测10在第二条上9在第三条上8。我看到整个窗口，告诉我如果我看到整个窗口，我怎么能得到一只麋鹿？只是好奇想知道....

 
也许他们的意思是说，通过预测第10根柱子收盘时的价格，你会错过在第10根柱子收盘前走高或走低的机会，并击中一些止损。

 
是的，真的。

但是，有...

 

这是一张图片，你之前看到这个下降三条，并不意味着你现在考虑到了这个情况。

例子

 
不，我根本不是专业人士，我只是来仔细看看，也许我问的问题很愚蠢，但这是了解真相的一种方式。

我只是觉得时间在这里并不重要，重要的是在这期间发生了什么。但是，我们需要有条件地进场建仓，如果我们看到价格在第十根柱子上的反弹和下跌是delta的10倍，那么这将大大影响交易系统--如果我们可以获得5倍以上的获利，或者在10根柱子内跳水落地的利润是10根柱子的好几倍，我们为什么要等待10根柱子？同时，我不明白你的评论，为什么我们只看收盘价

 
他们的意思可能是说，通过预测第10条的价格，你错过了在第10条条款之前，价格可能射得更高或更低，可以说击中了一些止损点。

好的。

 
我相信，独立

1.是

2.可能会产生误解，因为输出标签在训练和拟合过程中会不断变化。但我们可以分析标签的动态变化，找到拟合度最低的集合

那么博士是对的。任何过程的最佳模型是过程本身。你所建议的是要在某个地方停下来--规范化。但它从来没有解决过度拟合的问题，只是一个技巧，有时是一个好技巧。在我看来，改变教师的想法本身对金融系列来说是一个有缺陷的想法。在遗传学中，模式识别（字母、声音）是可以理解的，但在金融行中，它应该不起作用。


但我希望我是错的，你是对的。

 
也就是说，为了知道第10条之前的预测，你将使用2-9条之前的第10条的结果？如果是这样，似乎你还没有写过。或者我没有仔细阅读。

还有一个反对意见--自从10条前的预测以来，可能有一些事件从根本上改变了价格走势。例如，10个柱子前你预测的是增长，在第5个柱子上发生了一些新闻，使价格下降，新的预测应该是下降--所以我们可以提高预测的准确性，因为考虑到了最新的数据。

但是，如果第10条的预测总是足够高，那么你的方法就有意义，不需要重新预测中间窗口条。这必须要进行试验和比较。
 
你预测关闭，但专业人士知道，他们得到的麋鹿是由喜马拉雅和失败......

