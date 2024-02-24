交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 384 1...377378379380381382383384385386387388389390391...3399 新评论 Алёша 2017.06.05 12:59 #3831 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 8h甚至没有尝试，直接进入完整的免费版本，但它需要一个账户。是的，找到了，登录了，在玩......。那我如何指定特征在哪里，目标定位在哪里？ [删除] 2017.06.05 13:03 #3832 阿利奥沙。是的，找到了，登录了，在玩......。你如何规定特征在哪里，目标定位在哪里？ 在Train模型模块中，你指定目标。我建议先做一个培训的例子，这样很容易理解要连接的内容。https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/machine-learning/machine-learning-create-experiment Простой эксперимент в Студии машинного обучения 2017.03.20garyericsondocs.microsoft.com Если вы еще не использовали студию машинного обучения Azure, это руководство предназначено для вас. В руководстве мы рассмотрим использование студии на примере создания первого эксперимента машинного обучения. В этом эксперименте мы проверим аналитическую модель, которая прогнозирует стоимость автомобиля на основе таких переменных, как марка и... Алёша 2017.06.05 13:38 #3833 是的，这是个不错的小妞...如果结果可以导出为C++代码，至少可以编译成一个dll，那就值得了! [删除] 2017.06.05 13:51 #3834 阿廖沙。是的，这是个不错的小妞...如果能将结果导出为C++代码，至少编译成一个dll，那就值得了! 但没有什么能阻止你用R语言编写一切，在那里进行教学和开发，然后在你的PC上使用准备好的模型。但总的来说，web api也是很好的。 Алёша 2017.06.05 14:25 #3835 嗯，还不错，至于网络应用... [删除] 2017.06.05 14:35 #3836 阿利奥沙。 嗯，还不错，至于网络应用... 阈值滑块向左，它更准确 :)这个应用在azure云中，有很大的处理能力，我还没有做任何大的项目，但它的读取速度应该是非常快的。如果它还不够快的话，还有来自微软的这段摘录：https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/我必须检查一下，用不同的参数训练一个网格，通过GA选择，看看工作室应对它的速度如何。与TensorFlow和MxNet的性能比较 https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally-available/ Microsoft Cognitive Toolkit www.microsoft.com A free, easy-to-use, open-source, commercial-grade toolkit that trains deep learning algorithms to learn like the human brain. Microsoft Cognitive Toolkit (formerly known as CNTK) version 2.0 is now available to Developers and Data Scientists. Cognitive Toolkit is a free, easy-to-use, open-source toolkit that trains deep learning algorithms... Алёша 2017.06.05 15:28 #3837 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 阈值滑块向左，会更准确 :)这个应用在azure云中，有很大的处理能力，我还没有做任何大项目，但它应该是非常快的。如果它还不够快，还有一个来自微软的：https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/我得检查一下，用不同的参数通过GA调整做一些网格训练，看看工作室处理的速度如何。与TensorFlow和MxNet的性能比较 https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally-available/ 没有更准确的结果。 附加的文件： numerai_training_data.zip 7111 kb [删除] 2017.06.05 16:14 #3838 阿利奥沙。 它没有出来的更准确。 但在这个例子中是否有必要做2类树？我对numerai还不了解，我会继续阅读 ) Алёша 2017.06.05 16:15 #3839 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 在这个例子中，是否有必要制作2类树？ 它的精度应该是多少？ 越准确越好，这不是必须的 [删除] 2017.06.05 17:03 #3840 阿利奥沙。 越多越好，越多越好，越多越好，越多越好。 他们会给你这些工作吗？ 我知道这是对冲基金，如果你注册了，会给什么？我将用不同的模型运行，到目前为止，与你一样得到了0.5 1...377378379380381382383384385386387388389390391...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的，找到了，登录了，在玩......。
那我如何指定特征在哪里，目标定位在哪里？
你如何规定特征在哪里，目标定位在哪里？
在Train模型模块中，你指定目标。我建议先做一个培训的例子，这样很容易理解要连接的内容。
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/machine-learning/machine-learning-create-experiment
如果结果可以导出为C++代码，至少可以编译成一个dll，那就值得了!
但没有什么能阻止你用R语言编写一切，在那里进行教学和开发，然后在你的PC上使用准备好的模型。但总的来说，web api也是很好的。
阈值滑块向左，它更准确 :)这个应用在azure云中，有很大的处理能力，我还没有做任何大的项目，但它的读取速度应该是非常快的。如果它还不够快的话，还有来自微软的这段摘录：https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/
我必须检查一下，用不同的参数训练一个网格，通过GA选择，看看工作室应对它的速度如何。
与TensorFlow和MxNet的性能比较 https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally-available/
没有更准确的结果。
但在这个例子中是否有必要做2类树？
我对numerai还不了解，我会继续阅读 )
越多越好，越多越好，越多越好，越多越好。
他们会给你这些工作吗？ 我知道这是对冲基金，如果你注册了，会给什么？
我将用不同的模型运行，到目前为止，与你一样得到了0.5