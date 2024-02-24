交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 761

Vizard_

来吧，Equi，让我们笑一笑。

笑到最后的人....你把你的贴出来，我觉得会很搞笑的......

 
组合器
你应该在山毛榉上监控你的账户。

Vizard_

主人，你是男人。让我们来听听。

这就是我需要证明的东西。减去我自己，但你知道如何在专业上便便......。好运!!!!

 
Vizard_

给我一些照片。比如说。而不是Z，你可以给我你的数据。

---------------------------------

library(corrplot)

#生成数据

data <- seq(0, 2*pi, 0.1)
x1 <- 5*cos(data)
x2 <- 2*sin(data)
target <- ifelse(x1 + x2 > 0, 1, 0)

#集合成数据框架

z <- data.frame(data, target, x1, x2)

head(z) # 看看我们得到什么
str(z) # + 结构

# 我们来看看缩放图（"带须的方框"）。

boxplot(z[,-1])

# 还有相关的矩阵

corm <- cor(z[,-1])
corrplot(corm, method = "color", addCoef.col = "darkgreen",
addgrid.col = "gray33", tl.col = "black")

有点不清楚这个例子是什么，有什么用，但我还没有重新设计我的模型，所以我也没有做训练文件。当我准备重新培训并做一个培训生样本时，我一定会检查....。

 
我现在没有，当前模型的训练文件已经被删除了。当我进行再培训时，我会为你计算并向你展示一切。我现在没有塞进所有110个预测器，但我正在选择目前相关的预测器。 我想我在周末前会做一些事情...

 

这是两周后的余额，这是第三周。同样的模式正在发挥作用。上周更换了期货，所以交易很少，我一换期货就开始工作了。昨天我抓了两个骰子，突然停止了交易。今天我在晚上重新启动了它，尽管我错过了一个好的信号。但总体而言，到目前为止一切都很好。我祝愿你们一切顺利。


