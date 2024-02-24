交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 761 1...754755756757758759760761762763764765766767768...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2018.03.20 14:11 #7601 Vizard_。来吧，Equi，让我们笑一笑。笑到最后的人....你把你的贴出来，我觉得会很搞笑的...... Mihail Marchukajtes 2018.03.20 14:12 #7602 组合器。 你应该在山毛榉上监控你的账户。我想在不久的将来开 一个典当账户，所以我会把它冻结...一切都将在那里可见... Vizard_ 2018.03.20 14:17 #7603 Mihail Marchukajtes:笑到最后的人....你把你的贴出来，我想它会很搞笑......老师，所有的希望都取决于你。给我看看。 Mihail Marchukajtes 2018.03.20 14:26 #7604 Vizard_。主人，你是男人。让我们来听听。这就是我需要证明的东西。减去我自己，但你知道如何在专业上便便......。好运!!!! Vizard_ 2018.03.20 14:52 #7605 Mihail Marchukajtes:这就是我需要证明的东西。减去我自己，但你知道如何在专业上便便......。好运!!!!密山，我笑累了，让我们哭吧EQ)))) 如果它接触到我，我会告诉你如何更换其中一个输入... Mihail Marchukajtes 2018.03.20 15:20 #7606 Vizard_。米沙，我已经笑累了，让我们哭一哭吧)))) 如果碰到了，我告诉你，你可以更换其中一个输入端...我今天会公布交易情况....我想你会被它感动的，特别是当你读到描述时...... Mihail Marchukajtes 2018.03.20 16:49 #7607 Vizard_。给我一些照片。比如说。而不是Z，你可以给我你的数据。--------------------------------- library(corrplot)#生成数据 data <- seq(0, 2*pi, 0.1) x1 <- 5*cos(data) x2 <- 2*sin(data) target <- ifelse(x1 + x2 > 0, 1, 0)#集合成数据框架 z <- data.frame(data, target, x1, x2) head(z) # 看看我们得到什么 str(z) # + 结构# 我们来看看缩放图（"带须的方框"）。 boxplot(z[,-1])# 还有相关的矩阵 corm <- cor(z[,-1]) corrplot(corm, method = "color", addCoef.col = "darkgreen", addgrid.col = "gray33", tl.col = "black")有点不清楚这个例子是什么，有什么用，但我还没有重新设计我的模型，所以我也没有做训练文件。当我准备重新培训并做一个培训生样本时，我一定会检查....。 Vizard_ 2018.03.20 16:58 #7608 Mihail Marchukajtes:有点不清楚这个例子是什么，有什么用，但我还没有重新设计我的模型，所以我也没有做训练文件。只要我准备重新培训，做一个学员样本，我一定会检查....。米沙，我已经厌倦了嘲笑你和马克西姆卡这个石头人了）））。 给我看看# 让我们看看散布图（"带晶须的盒子"）# 还有相关的矩阵 关于你的数据... Mihail Marchukajtes 2018.03.20 17:08 #7609 蜥蜴_。米沙，他妈的，我已经厌倦了嘲笑你和Maksimka这个石头人)))) 给我看看# 让我们看看散布图（"带晶须的盒子"）# 还有相关的矩阵 关于你的数据...我现在没有，当前模型的训练文件已经被删除了。当我进行再培训时，我会为你计算并向你展示一切。我现在没有塞进所有110个预测器，但我正在选择目前相关的预测器。 我想我在周末前会做一些事情... Mihail Marchukajtes 2018.03.20 17:12 #7610 这是两周后的余额，这是第三周。同样的模式正在发挥作用。上周更换了期货，所以交易很少，我一换期货就开始工作了。昨天我抓了两个骰子，突然停止了交易。今天我在晚上重新启动了它，尽管我错过了一个好的信号。但总体而言，到目前为止一切都很好。我祝愿你们一切顺利。 1...754755756757758759760761762763764765766767768...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
来吧，Equi，让我们笑一笑。
笑到最后的人....你把你的贴出来，我觉得会很搞笑的......
你应该在山毛榉上监控你的账户。
我想在不久的将来开 一个典当账户，所以我会把它冻结...一切都将在那里可见...
笑到最后的人....你把你的贴出来，我想它会很搞笑......
老师，所有的希望都取决于你。给我看看。
主人，你是男人。让我们来听听。
这就是我需要证明的东西。减去我自己，但你知道如何在专业上便便......。好运!!!!
这就是我需要证明的东西。减去我自己，但你知道如何在专业上便便......。好运!!!!
密山，我笑累了，让我们哭吧EQ))))
如果它接触到我，我会告诉你如何更换其中一个输入...
米沙，我已经笑累了，让我们哭一哭吧))))
如果碰到了，我告诉你，你可以更换其中一个输入端...
我今天会公布交易情况....我想你会被它感动的，特别是当你读到描述时......
给我一些照片。比如说。而不是Z，你可以给我你的数据。
---------------------------------
library(corrplot)
#生成数据
data <- seq(0, 2*pi, 0.1)
x1 <- 5*cos(data)
x2 <- 2*sin(data)
target <- ifelse(x1 + x2 > 0, 1, 0)
#集合成数据框架
z <- data.frame(data, target, x1, x2)
head(z) # 看看我们得到什么
str(z) # + 结构
# 我们来看看缩放图（"带须的方框"）。
boxplot(z[,-1])
# 还有相关的矩阵
corm <- cor(z[,-1])
corrplot(corm, method = "color", addCoef.col = "darkgreen",
addgrid.col = "gray33", tl.col = "black")
有点不清楚这个例子是什么，有什么用，但我还没有重新设计我的模型，所以我也没有做训练文件。当我准备重新培训并做一个培训生样本时，我一定会检查....。
有点不清楚这个例子是什么，有什么用，但我还没有重新设计我的模型，所以我也没有做训练文件。只要我准备重新培训，做一个学员样本，我一定会检查....。
米沙，我已经厌倦了嘲笑你和马克西姆卡这个石头人了）））。
给我看看
# 让我们看看散布图（"带晶须的盒子"）
# 还有相关的矩阵
关于你的数据...
米沙，他妈的，我已经厌倦了嘲笑你和Maksimka这个石头人))))
给我看看
# 让我们看看散布图（"带晶须的盒子"）
# 还有相关的矩阵
关于你的数据...
我现在没有，当前模型的训练文件已经被删除了。当我进行再培训时，我会为你计算并向你展示一切。我现在没有塞进所有110个预测器，但我正在选择目前相关的预测器。 我想我在周末前会做一些事情...
这是两周后的余额，这是第三周。同样的模式正在发挥作用。上周更换了期货，所以交易很少，我一换期货就开始工作了。昨天我抓了两个骰子，突然停止了交易。今天我在晚上重新启动了它，尽管我错过了一个好的信号。但总体而言，到目前为止一切都很好。我祝愿你们一切顺利。