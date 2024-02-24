交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 763 1...756757758759760761762763764765766767768769770...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2018.03.21 09:40 #7621 叶夫根尼-拉斯帕耶夫。是否有可能像我上面描述的那样做？我知道有来自网络的委员会，但我从未与他们合作过。而且我认为培训需要同步进行......还是有可能分别做每一个？你怎么看？是的，这样的事情有一个地方，它是一个委员会，但足够的ogibike在培训与一个网格和最终的结果是不强迫等待（恶化）。系统中的元素越多，就越不可靠。系统应该更简单....。但一般来说，这种方法很可能是。它并没有破坏网络中的任何严重规律，只是由于大量元素的存在而增加了出错的概率。 需要对5个网进行训练，使所有5个网都得到正确的训练。如果5个网络中的一个出了问题，可能会影响整个结果。你可以这样做，但我会试着减少输入的数量... Evgeny Raspaev 2018.03.21 09:40 #7622 阿纳托利-扎因奇科夫斯基。如果一个答案的输入数据有很多1000个，而没有足够的1000个这样的例子，那么很可能例子中的变量的意义是非常弱和嘈杂的。 我个人使用从10000个例子，随机森林算法足以处理这个数字。 而回答你关于将5个网格的结果发送到第六个网格的问题，是的，你可以这样训练。但即使在这里，我们也可以采取不同的方法，只要把这5个格子的重要性放在选票上就可以了。也就是说，算是一种累积的预测来使用。再一次仔细思考输入数据。谢谢你的解释...我将考虑... Alexander_K2 2018.03.21 15:38 #7623 Mihail Marchukajtes: 迈克尔，不要破坏东正教的灵魂...迅速做出圣杯。我不能再忍受了......。 [删除] 2018.03.22 09:31 #7624 关于金融数据集科学家的时间序列 工作 TheXpert 2018.03.22 09:34 #7625 它可能对某人有用。对于那些拥有Kaggle账户的人来说 Numerai正在向Kaggle用户赠送100万美元的Numeraire。 请访问 numer.ai/airdrops，通过链接您的 Kaggle 帐户来申请 30 个 NMR（约 500 美元）。 Dr. Trader 2018.03.22 10:08 #7626 我也收到了这个消息。细微之处在于，这些NMR代币将在几个月内分块支付，而NMR的价格正在下降。 而卡格尔账户必须高于首发。p.s. 在numeraire有很多混乱的情况。或者在比赛结束前几小时发送的结果拒绝被接受，仍然没有被处理。否则，一个基于随机选择的预测因子集的模型会突然变得 "非原创"，即使非原创的机会几乎为零。赔率也不是很清楚，有时大家都直接输了。 感觉他们每年都会安排两次展示性的更新，每个人都跑去买他们的代币，然后在赌局中输掉它们。就这样周而复始。 Mihail Marchukajtes 2018.03.22 10:19 #7627 亚历山大_K2。迈克尔，不要破坏东正教的灵魂...迅速做出圣杯。我再也受不了了......。事实上，圣杯对每个人来说都是不同的，我找到了我的圣杯。现在我正在寻找投资者，因为我不想在这里和那里花钱。我将建立一个PAMM账户，所以欢迎你的到来。我不需要做任何事情。我们需要有资金 :-) 看看吧，昨天我做了一个账户，直到我的喉咙。因此，你以牺牲行业为代价，砍了又砍，砍了又砍，然后咣当一声!!!!。还有第二班。两笔交易使我的账户透支，只是因为我早上在镜子里看到的一个混蛋决定透支止损，而且没有对新的期货进行人工智能训练....。这仍然是同一个模型，不知道什么时候训练出来的。 Semyon Semyonych..... Mihail Marchukajtes 2018.03.22 10:21 #7628 到目前为止还没有做模型，只是把旧的模型翻过来做镜像，到目前为止看起来还可以...我们会看到... Alexander_K2 2018.03.22 10:37 #7629 Mihail Marchukajtes:事实上，圣杯对每个人来说都是不同的，我已经找到了我的圣杯。我同意。一个伟大的说法。 Mihail Marchukajtes 2018.03.22 10:54 #7630 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我建议在我的圣杯被测试的时候，做一点祈祷和修补钱袋（没有GPU的情况下非常缓慢）。 :)) 致测试....让我们进入战斗状态....看看会发生什么.... 1...756757758759760761762763764765766767768769770...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是否有可能像我上面描述的那样做？我知道有来自网络的委员会，但我从未与他们合作过。而且我认为培训需要同步进行......还是有可能分别做每一个？你怎么看？
是的，这样的事情有一个地方，它是一个委员会，但足够的ogibike在培训与一个网格和最终的结果是不强迫等待（恶化）。系统中的元素越多，就越不可靠。系统应该更简单....。但一般来说，这种方法很可能是。它并没有破坏网络中的任何严重规律，只是由于大量元素的存在而增加了出错的概率。
需要对5个网进行训练，使所有5个网都得到正确的训练。如果5个网络中的一个出了问题，可能会影响整个结果。你可以这样做，但我会试着减少输入的数量...
如果一个答案的输入数据有很多1000个，而没有足够的1000个这样的例子，那么很可能例子中的变量的意义是非常弱和嘈杂的。 我个人使用从10000个例子，随机森林算法足以处理这个数字。 而回答你关于将5个网格的结果发送到第六个网格的问题，是的，你可以这样训练。但即使在这里，我们也可以采取不同的方法，只要把这5个格子的重要性放在选票上就可以了。也就是说，算是一种累积的预测来使用。再一次仔细思考输入数据。
谢谢你的解释...我将考虑...
迈克尔，不要破坏东正教的灵魂...迅速做出圣杯。我不能再忍受了......。
关于金融数据集科学家的时间序列 工作
它可能对某人有用。对于那些拥有Kaggle账户的人来说
Numerai正在向Kaggle用户赠送100万美元的Numeraire。
请访问 numer.ai/airdrops，通过链接您的 Kaggle 帐户来申请 30 个 NMR（约 500 美元）。
我也收到了这个消息。细微之处在于，这些NMR代币将在几个月内分块支付，而NMR的价格正在下降。
而卡格尔账户必须高于首发。
p.s. 在numeraire有很多混乱的情况。或者在比赛结束前几小时发送的结果拒绝被接受，仍然没有被处理。否则，一个基于随机选择的预测因子集的模型会突然变得 "非原创"，即使非原创的机会几乎为零。赔率也不是很清楚，有时大家都直接输了。
感觉他们每年都会安排两次展示性的更新，每个人都跑去买他们的代币，然后在赌局中输掉它们。就这样周而复始。
事实上，圣杯对每个人来说都是不同的，我找到了我的圣杯。现在我正在寻找投资者，因为我不想在这里和那里花钱。我将建立一个PAMM账户，所以欢迎你的到来。我不需要做任何事情。我们需要有资金 :-)
看看吧，昨天我做了一个账户，直到我的喉咙。因此，你以牺牲行业为代价，砍了又砍，砍了又砍，然后咣当一声!!!!。还有第二班。两笔交易使我的账户透支，只是因为我早上在镜子里看到的一个混蛋决定透支止损，而且没有对新的期货进行人工智能训练....。这仍然是同一个模型，不知道什么时候训练出来的。
我同意。一个伟大的说法。
我建议在我的圣杯被测试的时候，做一点祈祷和修补钱袋（没有GPU的情况下非常缓慢）。
致测试....让我们进入战斗状态....看看会发生什么....