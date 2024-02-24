交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 356 1...349350351352353354355356357358359360361362363...3399 新评论 СанСаныч Фоменко 2017.05.18 09:16 #3551 尤里-阿索连科。Rstudio，我也不明白它是做什么的。R中最体面的源代码编辑器（有几个）。允许你直接从编辑器中执行代码。这是一个方便和习惯的问题。对于MS-R，我不知道它是一个什么样的工具。 有一个R的付费变体，叫做Revolution。付费的意思是，R本身和很多其他的东西，他们据说是免费测试、改进和分发的，但他们也提供付费的东西。这就是被微软收购的Revolution，它以同样的条件进行分销：有些是免费的，有些是收费的。我坚守着微软。我需要的东西都是免费的，我不需要付费的东西。付费通常是企业对R的使用：在几台电脑上开发大项目，在几台电脑上进行开发。 [删除] 2017.05.18 11:03 #3552 弗拉基米尔-佩雷文科。1) mxnet和其他R语言的机器学习包的主要区别在于，它是为Python开发的，后来又附加了R语言API。由于R数据是 "面向列的"（colmagor），而Python数据是面向行的（rowmagor）。 数据准备是具体的。在最后一个版本的mxnet_0.9.4中，似乎可以自动识别，但我还没有测试过。顺便说一下，有很多应用的例子。2) Rstudio有什么问题？它是一个功能齐全的IDE，正在开发并得到良好的支持。如果你在那里感到舒服的话，不过。祝好运 奇怪，我没有安装Python，但这个库仍然可以工作。只要一切正常，如果你想在studio中为fix api创建一个机器人，可能会很方便地将它与R连接起来 Yuriy Asaulenko 2017.05.18 11:06 #3553 弗拉基米尔-佩雷文科。1.Rstudio允许你做整个周期的工作，从编写和调试脚本到准备文件。我大约在一年前安装了Rstudio。总的来说，我没有看到也没有意识到与单纯的R有什么重大区别。但我也没有花太多时间在这上面。弗拉基米尔-佩雷文科。2) 图形有什么问题？我们谈论的是什么比例？请详细说明，也许我们可以给你一个提示。在SciLab中，我们绘制一个50000点的图，选择某个大块，它就完全在图上，精确到几个点。你可以滚动浏览图表，扩大和缩小它。它非常方便。这就是我所说的缩放的意思。VS下的R现在有一个变量浏览器--所有的变量，它们的格式，如果变量是简单的，它们的值。但我只在照片上看到了它。 Vladimir Perervenko 2017.05.18 12:00 #3554 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 问题是，我没有安装Python，而这个库无论如何都能工作。我一定是说错话了。你不需要Python来运行R中的mxnet。我是说Python也有mxnet包，它的功能略微广泛。祝好运 [删除] 2017.05.18 12:02 #3555 我想知道是否有可能预测这样的BP--价格正常化为布林带。当然，它不是静止的，但它是去趋势的。 Yuriy Asaulenko 2017.05.18 12:10 #3556 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我想知道是否有可能预测这样的BP--价格正常化为布林带。当然，它不是静止的，而是去势的。 是的，你可以，如果你不停地盯着显示器看。而在1分钟内。 Дмитрий 2017.05.18 12:12 #3557 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我想知道是否有可能预测这样的BP--价格正常化为布林带。当然，它不是静止的，而是去势的。 你为什么认为它不是静止的？ [删除] 2017.05.18 12:16 #3558 迪米特里。 你为什么认为它不是静止的？ 排放量可能很大，它们可能被误认为是趋势。我完全不确定，是的，有点像静止的，但分散性可能很大，而且是非静止的）总之排放在2个skO中不清楚如何处理的大型异常值 Дмитрий 2017.05.18 12:22 #3559 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 排放量可能很大，它们可能被误认为是趋势。我完全不确定，有点像静止的，但分散度可能很大，而且是非静止的）总之，离群值在2个skos中我不知道如何处理的大型尖峰。 排放物需要被清除，而这一行似乎是固定的。 [删除] 2017.05.18 12:27 #3560 迪米特里。 排放物必须被钝化，而行似乎是静止的 如果有Boyl 1的时期，它将是这样的:)而且你可以看到周期性 1...349350351352353354355356357358359360361362363...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Rstudio，我也不明白它是做什么的。
R中最体面的源代码编辑器（有几个）。允许你直接从编辑器中执行代码。这是一个方便和习惯的问题。
对于MS-R，我不知道它是一个什么样的工具。
有一个R的付费变体，叫做Revolution。付费的意思是，R本身和很多其他的东西，他们据说是免费测试、改进和分发的，但他们也提供付费的东西。这就是被微软收购的Revolution，它以同样的条件进行分销：有些是免费的，有些是收费的。我坚守着微软。我需要的东西都是免费的，我不需要付费的东西。付费通常是企业对R的使用：在几台电脑上开发大项目，在几台电脑上进行开发。
1) mxnet和其他R语言的机器学习包的主要区别在于，它是为Python开发的，后来又附加了R语言API。由于R数据是 "面向列的"（colmagor），而Python数据是面向行的（rowmagor）。
数据准备是具体的。在最后一个版本的mxnet_0.9.4中，似乎可以自动识别，但我还没有测试过。
顺便说一下，有很多应用的例子。
2) Rstudio有什么问题？它是一个功能齐全的IDE，正在开发并得到良好的支持。
如果你在那里感到舒服的话，不过。
奇怪，我没有安装Python，但这个库仍然可以工作。
只要一切正常，如果你想在studio中为fix api创建一个机器人，可能会很方便地将它与R连接起来
1.Rstudio允许你做整个周期的工作，从编写和调试脚本到准备文件。
我大约在一年前安装了Rstudio。总的来说，我没有看到也没有意识到与单纯的R有什么重大区别。但我也没有花太多时间在这上面。
2) 图形有什么问题？我们谈论的是什么比例？请详细说明，也许我们可以给你一个提示。
在SciLab中，我们绘制一个50000点的图，选择某个大块，它就完全在图上，精确到几个点。你可以滚动浏览图表，扩大和缩小它。它非常方便。
这就是我所说的缩放的意思。
VS下的R现在有一个变量浏览器--所有的变量，它们的格式，如果变量是简单的，它们的值。但我只在照片上看到了它。
问题是，我没有安装Python，而这个库无论如何都能工作。
我一定是说错话了。你不需要Python来运行R中的mxnet。
我是说Python也有mxnet包，它的功能略微广泛。
我想知道是否有可能预测这样的BP--价格正常化为布林带。当然，它不是静止的，但它是去趋势的。
是的，你可以，如果你不停地盯着显示器看。而在1分钟内。
你为什么认为它不是静止的？
你为什么认为它不是静止的？
排放量可能很大，它们可能被误认为是趋势。我完全不确定，是的，有点像静止的，但分散性可能很大，而且是非静止的）总之排放在2个skO中
不清楚如何处理的大型异常值
排放物需要被清除，而这一行似乎是固定的。
我不知道如何处理的大型尖峰。
排放物必须被钝化，而行似乎是静止的
如果有Boyl 1的时期，它将是这样的:)
而且你可以看到周期性