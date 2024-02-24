交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 356

新评论
 
尤里-阿索连科


Rstudio，我也不明白它是做什么的。

R中最体面的源代码编辑器（有几个）。允许你直接从编辑器中执行代码。这是一个方便和习惯的问题。


对于MS-R，我不知道它是一个什么样的工具。
有一个R的付费变体，叫做Revolution。付费的意思是，R本身和很多其他的东西，他们据说是免费测试、改进和分发的，但他们也提供付费的东西。这就是被微软收购的Revolution，它以同样的条件进行分销：有些是免费的，有些是收费的。我坚守着微软。我需要的东西都是免费的，我不需要付费的东西。付费通常是企业对R的使用：在几台电脑上开发大项目，在几台电脑上进行开发。

[删除]  
弗拉基米尔-佩雷文科

1) mxnet和其他R语言的机器学习包的主要区别在于，它是为Python开发的，后来又附加了R语言API。由于R数据是 "面向列的"（colmagor），而Python数据是面向行的（rowmagor）。
数据准备是具体的。在最后一个版本的mxnet_0.9.4中，似乎可以自动识别，但我还没有测试过。

顺便说一下，有很多应用的例子。

2) Rstudio有什么问题？它是一个功能齐全的IDE，正在开发并得到良好的支持。

如果你在那里感到舒服的话，不过。

祝好运


奇怪，我没有安装Python，但这个库仍然可以工作。

只要一切正常，如果你想在studio中为fix api创建一个机器人，可能会很方便地将它与R连接起来

 
弗拉基米尔-佩雷文科

1.Rstudio允许你做整个周期的工作，从编写和调试脚本到准备文件。

我大约在一年前安装了Rstudio。总的来说，我没有看到也没有意识到与单纯的R有什么重大区别。但我也没有花太多时间在这上面。

弗拉基米尔-佩雷文科

2) 图形有什么问题？我们谈论的是什么比例？请详细说明，也许我们可以给你一个提示。

在SciLab中，我们绘制一个50000点的图，选择某个大块，它就完全在图上，精确到几个点。你可以滚动浏览图表，扩大和缩小它。它非常方便。

这就是我所说的缩放的意思。

VS下的R现在有一个变量浏览器--所有的变量，它们的格式，如果变量是简单的，它们的值。但我只在照片上看到了它。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基


问题是，我没有安装Python，而这个库无论如何都能工作。


我一定是说错话了。你不需要Python来运行R中的mxnet。

我是说Python也有mxnet包，它的功能略微广泛。

祝好运

[删除]  

我想知道是否有可能预测这样的BP--价格正常化为布林带。当然，它不是静止的，但它是去趋势的。


 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我想知道是否有可能预测这样的BP--价格正常化为布林带。当然，它不是静止的，而是去势的。

是的，你可以，如果你不停地盯着显示器看。而在1分钟内。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我想知道是否有可能预测这样的BP--价格正常化为布林带。当然，它不是静止的，而是去势的。


你为什么认为它不是静止的？
[删除]  
迪米特里
你为什么认为它不是静止的？


排放量可能很大，它们可能被误认为是趋势。我完全不确定，是的，有点像静止的，但分散性可能很大，而且是非静止的）总之排放在2个skO中

不清楚如何处理的大型异常值

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基


排放量可能很大，它们可能被误认为是趋势。我完全不确定，有点像静止的，但分散度可能很大，而且是非静止的）总之，离群值在2个skos中

我不知道如何处理的大型尖峰。

排放物需要被清除，而这一行似乎是固定的。
[删除]  
迪米特里
排放物必须被钝化，而行似乎是静止的


如果有Boyl 1的时期，它将是这样的:)

而且你可以看到周期性


1...349350351352353354355356357358359360361362363...3399
新评论