对原话进行测试是没有意义的，因为对眼睛来说，这个系列不是静止的，这是显而易见的。
有趣的是（对我来说不是--我总是用它）是时间序列log(p/p-1)的图表。
那里面有什么？当然，你也需要在纵轴上有一个刻度。
为了节省空间，我没有用比例尺把两个图装在一个框架里，但Y坐标原本是不同的。
结果与上次完全不同，这里是最有趣的图表，其余的都在档案中，所以我没有必要在这里贴上10张图片。但熵图一点都不有趣。
Atacha脚本，在R-Studio中，你可以在所有情节的历史中来回滚动。
哦，代码中又有错别字，重新附上.txt文件
讨论了主要内容，你看到了没有老师的算法的缺点。
在这里，它与老师在一起。
包装spls。
谢谢，从cran的描述中我甚至猜不到（稀疏局部最小二乘法（SPLS）回归和分类）。
伟大的照片!
你可以从拱门测试中看出，有的地块上有阿里马模型在起作用。但总有一个问题：我们在历史上都很聪明，我们在通过历史后才知道可以使用阿里马！这就是我们的问题。我们所有的理论都是如此：强烈的后知后觉。
为了跟进此事--https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page643#comment_6472393
筛选预测器的函数random.forest.importance()在一些测试中显示了相当不错的结果。不方便的是，在它看来，所有的预测因素至少都有一定的重要性......但是，如果我们计算平均重要性，只取那些高于平均重要性的预测因子，我们会得到非常好的结果。
重要性是什么？吉尼值或互换值（MDA）
P.s. 还有其他方法，你可以用来比较http://blog.datadive.net/selecting-good-features-part-iv-stability-selection-rfe-and-everything-side-by-side/
我发现了另一个有趣的包，用于筛选出预测因素。它被称为FSelector。它提供了大约十几种筛除预测因子的方法，包括熵值。
我从这里取了一个带有预测器和目标的文件--https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page6#comment_2534058
每种方法对预测器的评价我都在最后的图表中显示。
蓝色是好的，红色是坏的（对于corrplot，结果被缩放为[-1:1]，对于准确的估计，见调用cfs(targetFormula, trainTable), chi.squared(targetFormula, trainTable)等的结果。）
你可以看到，X3、X4、X5、X19、X20几乎是用所有方法评估的，你可以从它们开始，然后尝试增加/删除更多。
然而，在Rat_DF2上使用这5个预测因子时， rattle中的模型没有通过测试，奇迹再次没有发生。也就是说，即使有剩余的预测因子，你也必须调整模型参数，做交叉验证，自己添加/删除预测因子。
FSelector来自WEKA，这意味着它使用Java。它消耗了大量的内存。最好使用FSelectorRcpp。
祝好运
这里有更多的entropy(price)和archTest(log(p/p-1))同时出现。对眼睛来说，它们似乎并不相关，我没有看到任何信号。有眼光的人可能会注意到一些东西。
是哪一种进口？吉尼值或互换值（MDA）
有2种类型可供选择 -
1=准确性的平均下降（这可能是mda，它与第一个字母相匹配）。
2=节点杂质的平均减少量
是的，就是他，谢谢，第二个MDI。
这里有更多的entropy(price)和archTest(log(p/p-1))同时出现。对眼睛来说，它们似乎并不相关，我没有看到任何信号。对指标有独到见解的人--可能会注意到一些东西。
一个常规的波动率指标变成了 )
但拱门测试并没有显示任何东西
我看到，人们对评估预测因素的重要性有着不可否认的兴趣。
最多样化的系统在CORElearn软件包中（曾一度被弗拉基米尔-佩雷文科 强烈推荐）
它有几个评估功能。
在第一个阶段，它是一个函数。
在第二个阶段，函数
正如你所看到的，在确定预测因素的重要性方面有很多练习的空间。