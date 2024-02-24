交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 585

马克西姆-德米特里耶夫斯基

以这种方式评估交易的很难，因为还有一个交易持续时间，止损位也需要加入其他的东西，而且需要定期重新训练......所以，总的来说，是个遗憾 :)

是的，我很早以前就看到了它。本身并不坏，但云雾缭绕并不太适合建造TC。
尤里-阿索连科
你可以出售信号:))通过api访问，如果模型是酷的。

 

坐在那里。阅读国防部专著的PDF文件。引用。

事实证明，也没有必要抽动，NS似乎是最好的选择。

尤里-阿索连科

坐在那里。阅读国防部专著的PDF文件。引用。

而我在阅读海金的同时也在观看

这部电影很有气氛......最后什么会赢？ 蛋白质生命还是人造生命，还是会有介于两者之间的东西被创造出来？:)

顺便说一下，有些消息来源说，最近流行概率论的NN。我的朋友小声说......但他对它们了解很多，他参加了谷歌的比赛。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

昨天我发现卷积NN--通常用于图像识别。自然，还有所有的公用事业--培训等。为在Python中使用而制作。

还有反复出现的等等，但还不是很有趣。

由于卷积网络不是完全网格化的，我们可以大大增加神经元的数量而不损失性能。但我必须了解细节，我还没有进入细节。

热门描述 -https://geektimes.ru/post/74326/
Применение нейросетей в распознавании изображений
Применение нейросетей в распознавании изображений
  • 2005.11.09
  • geektimes.ru
Про нейронные сети, как один из инструментов решения трудноформализуемых задач уже было сказано достаточно много. И здесь, на хабре, было показано, как эти сети применять для распознавания изображений, применительно к задаче взлома капчи. Однако, типов нейросетей существует довольно много. И так ли хороша классическая полносвязная нейронная...
尤里-阿索连科

嗯，这很深，它们主要用于图像和计算机视觉。你需要大量的例子和层次来使它发挥作用。建筑本身复制了视觉系统

试试Python PNN，它们对时间序列预测更有意义。

https://habrahabr.ru/post/276355/

Байесовская нейронная сеть — потому что а почему бы и нет, черт возьми (часть 1)
Байесовская нейронная сеть — потому что а почему бы и нет, черт возьми (часть 1)
  • 2029.02.16
  • habrahabr.ru
То, о чем я попытаюсь сейчас рассказать, выглядит как настоящая магия. Если вы что-то знали о нейронных сетях до этого — забудьте это и не вспоминайте, как страшный сон. Если вы не знали ничего — вам же легче, полпути уже пройдено. Если вы на «ты» с байесовской статистикой, читали вот эту и вот эту статьи из Deepmind — не обращайте внимания на...
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

再一次，我没有预测什么。我只有一个分类。

我一直在寻找一个不完整的网络，已经有很长一段时间了。MLP都是好的，但在那里所有的输入都是一次性进入每个神经元的。啊，这正是我们需要的，这样，只有5-6个移位的输入进入神经元，这就是卷积式NS。

这里没有什么复杂的东西，你只需要100-150个神经元，因此，由于神经元的输入较少，结构简单，速度快，如同有60个神经元的MLP。

尤里-阿索连科

好吧，有一个分类器，什么阻止你寻找一个不完整的分类器。比如说，这就是我喜欢的方式。

这本书将充满屏幕截图 :)


 
使用卷积层的想法已经酝酿了很久了。我认为他们能带来好的结果。

但不要扔掉多层透镜。聚合网络 本身并不学习任何东西，它们只是提供一些输入信息的紧凑图像。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

有一个分类器，那么有什么可以阻止你去寻找一个不完整的分类器。

所以要努力找到一个）。这样的MLP将是最佳的。
