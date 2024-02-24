交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 583

尤里-阿索连科

你从哪里得到这个消息的？从哪里来？

我不使用该系统的标志。有了标志，我只从时间序列（以及从训练和功能）中切断了根本不需要分析任何东西的区域。

NS本身直接咀嚼时间序列。

我已经写过，甚至引用过一本书--NS在与传统方法相结合的高度专业化任务中表现良好。


对不起,你写的是对NS的15个输入......我自动把它与标志的数量联系起来了:)

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

哦，对不起，你在NS中写了大约15个条目......我自动将其与标志的数量联系在一起 :)

好吧,这里是书中的一段话。我已经在这里引用了3-4次））。


这就是我得到它的原因。

HZ顺便说一下，经过2天的学习，在我看来，树林不是很适合解决市场问题（好吧，当然，这也取决于问题的表述）。

说实话，在很长一段时间里，我也对NS有同样的想法）。

尤里-阿索连科

好吧，这里是书中的一段话。我已经在这里引用了3-4次））。

这就是它的来源。


我不能让图片加载。

这个 版本的吗？

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我不能让图片加载。

那是这个 版本的吗？

是的，它来自这里。

我的帖子里有图片。

 
尤里-阿索连科

是的，从这里开始。

我的帖子里有图片。

我也没有一下子看到图片，现在也看不到了。

 
康斯坦丁-尼基丁

我不能马上看到照片，现在也看不到了。

重新加载了图片。
尤里-阿索连科

顺便说一下，经过2天的学习，在我看来，森林并不适合解决市场问题（当然，这也取决于问题的表述）。


以及为什么森林不适合？

p.s. 是的，图片中的一切都很正确，综合方法......这就是我想做的：）不是 "愚蠢 "的训练模型

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

为什么脚手架不合适？ 它们解决的是同样的问题

我试图把一个时间序列 放在那里。而且其中根本没有森林的属性。有预测因素的森林或多或少可以理解,但时间序列几乎没有森林共享的集合。(而重叠预测器不是我们的方法）。
尤里-阿索连科
我试图把一个时间序列放在那里。但根本没有森林的功能。有预测因素的森林或多或少可以理解，但时间序列几乎没有森林所共享的集合。(而重叠预测器不是我们的方法）。

我同意，我们至少需要自动提取特征 :)

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我同意，我们至少需要自动提取特征 :)

所以,NS就是这样一个提取器。就其结构而言,NS是一套过滤器。也就是说,NS本身就是一组自组织的预测器。
