SanSanych Fomenko:

该班级是预测的。预测误差在25-30%之间， 在训练和抽样中都是一样的，模型没有被重新训练。

这是非常酷的，圣杯，我的意思是准确度100%-误差=70-75%，在这样的预测上，不把夏普挤到4-5是一种罪过，所以如果你没有不小心偷看到任何地方，那么就去做吧!
 

我终于开始了tweeter，下载了信息 （最基本的形式），可以说是欧元上的 "买入字符 "和 "卖出字符"，我想把这些信息作为时间序列 在欧元图表的背景上看到，但我不知道如何把这些信息变成时间序列，然后与欧元同步，帮助了解R-ka中时间功能的代码...

我在下面附上了RData文件...

该文件有一张表，有两张表:)一张是 "购买字符 "的信息，第二张是 "坐"。

查看每条信息的时间

li$buy.twits[[1]]$created
[1] "2017-02-24 17:06:54 UTC"

信息本身

li$buy.twits[[1]]$text
[1] "Buying Pressure seen building at Support EURUSD 1.05894000 https://t.co/XN9MZcnRc8"

帮助我想象和同步欧亚，会发生什么非常有趣的事情

附加的文件：
twits.dat.RData.zip  88 kb
 
mytarmailS:

帮助我想象并与欧元同步，会发生什么非常有趣。

你所得到的就是你所得到的 :)


附加的文件：
eurusd_h1.zip  3 kb
tweets.txt  4 kb
 
Dr.Trader:

出来的就出来了 :)

谢谢你的帮助！！。

你认为 "像恐慌一样 "的高峰期与反转相吻合是一种巧合吗，因为在所有这些恐慌中，有多达8个帖子 :))))

 
由于我没有看到对我的问题的有力回答，这再次证明你在原则上不理解什么是市场，这有时是你失败的原因。顺便说一下，我的文章被接受编辑了。如果我不知道市场和真实市场之间的区别，我就不能对市场说三道四。但为了提高支部的地位，我可以在文章发表前宣布结果。那么，什么是市场？或者说谁是市场参与者????是的做市商，大玩家，小代言人，各种基金....。你回答，我就说是的，这就对了。但所有这些参与者都被分为两类 买家和卖家!!!!!!!当他们之间进行交易时，他们形成了推动价格的交易量，但除了交易量之外，我们也有关于买家和卖家之间差异的信息。这就是所谓的DELTA。这就是导致价格变化的原因。以及许多TC的结果的原因。但这只是一个秘密，我希望你能理解 :-)
 
mytarmailS:

你认为 "像恐慌一样 "的高峰期与反转相吻合是一种巧合吗，因为在所有这些恐慌中，有多达8个帖子 :))))。

现在我有时间仔细检查了--我从你的rdata文件中提取了这些推文的文本。


22 2017-02-22 13:59:41 欧元/美元卖压在1.0500关口附近减弱，因为美联储会议迫在眉睫 https://t.co/Et9um07c4g #forex #eurusd #fx #news
23 2017-02-22 13:56:14 RT WhyLose "欧元/美元卖压在1.0500关口附近减弱，因为美联储会议迫在眉睫https://tco/Mg2Lj85Wd7"
24 2017-02-22 13:56:08 $EURUSD 欧元/美元卖压减至1.0500关口附近，因美联储会议纪要迫在眉睫 https://t.co/jfaGQM4hsI S/R水平 https://t.co/3XxB9fiazN #E
25 2017-02-22 13:50:49 EUR/USD 卖压减至1.0500关口附近，因美联储会议纪要迫在眉睫 https://t。co/EZBQAp5w1i
26 2017-02-22 13:50:48 欧元/美元卖压在1.0500关口附近减弱，因为美联储会议迫在眉睫 https://t.co/qpD3KWOYms
27 2017-02-22 13:45:37 欧元/美元卖压在1.0500关口附近减弱，因为美联储会议迫在眉睫 https://t.co/dS8lcooPc3 $EURUSD #外汇https://t。co/ohDZQygceH
28 2017-02-22 13:45:16 欧元/美元卖盘压力在1.0500关口附近减弱，因为美联储会议即将召开 https://t.co/KQOHnaR8oJ #EURUSD #Politics #DollarIndex #Fed
29 2017-02-22 13:45:16 欧元/美元卖盘压力在1.0500关口附近减弱，因为美联储会议即将召开 https://t.co/IiTe3R5hTT #EURUSD #Politics #DollarIndex #FED
30 2017-02-22 13:10:00 RT @ElieWaked: #EURUSD SELLING AGAINST 1.0650 IS A GOOD TRADE TO 1.03 #RISKMANAGEMENT

绿色推文--销售压力减轻--翻译为 "卖家压力下降"。这更像是一个平坦的信号。事实上，他们说，价格从两栏前的1.05000反弹，这不是预测，而是事实的陈述。
只有一个真正的卖出信号，即最后一个信号。
总的来说有些奇怪的情况，我们需要观察更多有这种阴暗的推文和进一步的价格发展的情况，常识告诉我们，他们有50%的时间会是正确的。

 
Mihail Marchukajtes:
所谓DELTA。这就是价格变化的原因。
这有点太天真了。
 
Dr.Trader:

总的来说有些奇怪的情况，你需要观察更多有这种阴暗的推文和进一步的价格发展的情况，常识告诉你，他们有50%的时间会是正确的。

你需要更多的时间来下载，比如不是三天，而是几个星期，然后当场看一下，关键词本身也起着巨大的作用，如果你在那里得分相当常见的东西，所有的推文一般都会有坚实的广告...你是个渣滓。

问题是我仍然没有搞清楚如何在那里下载几周的推文

 
组合器
这有点太天真了。
否则我也不会指望它))
 
Combinator:
不知为何太天真了
Combinator:
似乎有点太天真了。

当然，这不是那么简单，你首先需要知道如何应用它，不仅是它，体积本身，或者说改变体积 也将是一个很好的理由。我，使用delta，不能得到足够好的模型，不使用它就像扔硬币一样，可能有用，也可能没有......

