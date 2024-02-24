交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 289 1...282283284285286287288289290291292293294295296...3399 新评论 toxic 2017.02.25 17:37 #2881 SanSanych Fomenko: 该班级是预测的。预测误差在25-30%之间， 在训练和抽样中都是一样的，模型没有被重新训练。 这是非常酷的，圣杯，我的意思是准确度100%-误差=70-75%，在这样的预测上，不把夏普挤到4-5是一种罪过，所以如果你没有不小心偷看到任何地方，那么就去做吧! mytarmailS 2017.02.25 20:52 #2882 我终于开始了tweeter，下载了信息 （最基本的形式），可以说是欧元上的 "买入字符 "和 "卖出字符"，我想把这些信息作为时间序列 在欧元图表的背景上看到，但我不知道如何把这些信息变成时间序列，然后与欧元同步，帮助了解R-ka中时间功能的代码...我在下面附上了RData文件...该文件有一张表，有两张表:)一张是 "购买字符 "的信息，第二张是 "坐"。查看每条信息的时间 li$buy.twits[[1]]$created[1] "2017-02-24 17:06:54 UTC"信息本身li$buy.twits[[1]]$text[1] "Buying Pressure seen building at Support EURUSD 1.05894000 https://t.co/XN9MZcnRc8"帮助我想象和同步欧亚，会发生什么非常有趣的事情 附加的文件： twits.dat.RData.zip 88 kb Machine learning in trading: Dr. Trader 2017.02.25 23:45 #2883 mytarmailS:帮助我想象并与欧元同步，会发生什么非常有趣。你所得到的就是你所得到的 :) 附加的文件： eurusd_h1.zip 3 kb tweets.txt 4 kb mytarmailS 2017.02.26 07:51 #2884 Dr.Trader:出来的就出来了 :)谢谢你的帮助！！。你认为 "像恐慌一样 "的高峰期与反转相吻合是一种巧合吗，因为在所有这些恐慌中，有多达8个帖子 :)))) Mihail Marchukajtes 2017.02.26 13:32 #2885 由于我没有看到对我的问题的有力回答，这再次证明你在原则上不理解什么是市场，这有时是你失败的原因。顺便说一下，我的文章被接受编辑了。如果我不知道市场和真实市场之间的区别，我就不能对市场说三道四。但为了提高支部的地位，我可以在文章发表前宣布结果。那么，什么是市场？或者说谁是市场参与者????是的做市商，大玩家，小代言人，各种基金....。你回答，我就说是的，这就对了。但所有这些参与者都被分为两类 买家和卖家!!!!!!!当他们之间进行交易时，他们形成了推动价格的交易量，但除了交易量之外，我们也有关于买家和卖家之间差异的信息。这就是所谓的DELTA。这就是导致价格变化的原因。以及许多TC的结果的原因。但这只是一个秘密，我希望你能理解 :-) Dr. Trader 2017.02.26 14:01 #2886 mytarmailS:你认为 "像恐慌一样 "的高峰期与反转相吻合是一种巧合吗，因为在所有这些恐慌中，有多达8个帖子 :))))。 现在我有时间仔细检查了--我从你的rdata文件中提取了这些推文的文本。22 2017-02-22 13:59:41 欧元/美元卖压在1.0500关口附近减弱，因为美联储会议迫在眉睫 https://t.co/Et9um07c4g #forex #eurusd #fx #news 23 2017-02-22 13:56:14 RT WhyLose "欧元/美元卖压在1.0500关口附近减弱，因为美联储会议迫在眉睫https://tco/Mg2Lj85Wd7" 24 2017-02-22 13:56:08 $EURUSD 欧元/美元卖压减至1.0500关口附近，因美联储会议纪要迫在眉睫 https://t.co/jfaGQM4hsI S/R水平 https://t.co/3XxB9fiazN #E 25 2017-02-22 13:50:49 EUR/USD 卖压减至1.0500关口附近，因美联储会议纪要迫在眉睫 https://t。co/EZBQAp5w1i 26 2017-02-22 13:50:48 欧元/美元卖压在1.0500关口附近减弱，因为美联储会议迫在眉睫 https://t.co/qpD3KWOYms 27 2017-02-22 13:45:37 欧元/美元卖压在1.0500关口附近减弱，因为美联储会议迫在眉睫 https://t.co/dS8lcooPc3 $EURUSD #外汇https://t。co/ohDZQygceH 28 2017-02-22 13:45:16 欧元/美元卖盘压力在1.0500关口附近减弱，因为美联储会议即将召开 https://t.co/KQOHnaR8oJ #EURUSD #Politics #DollarIndex #Fed 29 2017-02-22 13:45:16 欧元/美元卖盘压力在1.0500关口附近减弱，因为美联储会议即将召开 https://t.co/IiTe3R5hTT #EURUSD #Politics #DollarIndex #FED 30 2017-02-22 13:10:00 RT @ElieWaked: #EURUSD SELLING AGAINST 1.0650 IS A GOOD TRADE TO 1.03 #RISKMANAGEMENT绿色推文--销售压力减轻--翻译为 "卖家压力下降"。这更像是一个平坦的信号。事实上，他们说，价格从两栏前的1.05000反弹，这不是预测，而是事实的陈述。 只有一个真正的卖出信号，即最后一个信号。 总的来说有些奇怪的情况，我们需要观察更多有这种阴暗的推文和进一步的价格发展的情况，常识告诉我们，他们有50%的时间会是正确的。 TheXpert 2017.02.26 14:06 #2887 Mihail Marchukajtes: 所谓DELTA。这就是价格变化的原因。 这有点太天真了。 mytarmailS 2017.02.26 14:09 #2888 Dr.Trader:总的来说有些奇怪的情况，你需要观察更多有这种阴暗的推文和进一步的价格发展的情况，常识告诉你，他们有50%的时间会是正确的。你需要更多的时间来下载，比如不是三天，而是几个星期，然后当场看一下，关键词本身也起着巨大的作用，如果你在那里得分相当常见的东西，所有的推文一般都会有坚实的广告...你是个渣滓。问题是我仍然没有搞清楚如何在那里下载几周的推文 mytarmailS 2017.02.26 14:10 #2889 组合器。 这有点太天真了。 否则我也不会指望它)) Mihail Marchukajtes 2017.02.26 14:47 #2890 Combinator: 不知为何太天真了Combinator: 似乎有点太天真了。当然，这不是那么简单，你首先需要知道如何应用它，不仅是它，体积本身，或者说改变体积 也将是一个很好的理由。我，使用delta，不能得到足够好的模型，不使用它就像扔硬币一样，可能有用，也可能没有...... 1...282283284285286287288289290291292293294295296...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
该班级是预测的。预测误差在25-30%之间， 在训练和抽样中都是一样的，模型没有被重新训练。
我终于开始了tweeter，下载了信息 （最基本的形式），可以说是欧元上的 "买入字符 "和 "卖出字符"，我想把这些信息作为时间序列 在欧元图表的背景上看到，但我不知道如何把这些信息变成时间序列，然后与欧元同步，帮助了解R-ka中时间功能的代码...
我在下面附上了RData文件...
该文件有一张表，有两张表:)一张是 "购买字符 "的信息，第二张是 "坐"。
查看每条信息的时间
[1] "2017-02-24 17:06:54 UTC"
信息本身
[1] "Buying Pressure seen building at Support EURUSD 1.05894000 https://t.co/XN9MZcnRc8"
帮助我想象和同步欧亚，会发生什么非常有趣的事情
帮助我想象并与欧元同步，会发生什么非常有趣。
你所得到的就是你所得到的 :)
出来的就出来了 :)
谢谢你的帮助！！。
你认为 "像恐慌一样 "的高峰期与反转相吻合是一种巧合吗，因为在所有这些恐慌中，有多达8个帖子 :))))
你认为 "像恐慌一样 "的高峰期与反转相吻合是一种巧合吗，因为在所有这些恐慌中，有多达8个帖子 :))))。
22 2017-02-22 13:59:41 欧元/美元卖压在1.0500关口附近减弱，因为美联储会议迫在眉睫 https://t.co/Et9um07c4g #forex #eurusd #fx #news
23 2017-02-22 13:56:14 RT WhyLose "欧元/美元卖压在1.0500关口附近减弱，因为美联储会议迫在眉睫https://tco/Mg2Lj85Wd7"
24 2017-02-22 13:56:08 $EURUSD 欧元/美元卖压减至1.0500关口附近，因美联储会议纪要迫在眉睫 https://t.co/jfaGQM4hsI S/R水平 https://t.co/3XxB9fiazN #E
25 2017-02-22 13:50:49 EUR/USD 卖压减至1.0500关口附近，因美联储会议纪要迫在眉睫 https://t。co/EZBQAp5w1i
26 2017-02-22 13:50:48 欧元/美元卖压在1.0500关口附近减弱，因为美联储会议迫在眉睫 https://t.co/qpD3KWOYms
27 2017-02-22 13:45:37 欧元/美元卖压在1.0500关口附近减弱，因为美联储会议迫在眉睫 https://t.co/dS8lcooPc3 $EURUSD #外汇https://t。co/ohDZQygceH
28 2017-02-22 13:45:16 欧元/美元卖盘压力在1.0500关口附近减弱，因为美联储会议即将召开 https://t.co/KQOHnaR8oJ #EURUSD #Politics #DollarIndex #Fed
29 2017-02-22 13:45:16 欧元/美元卖盘压力在1.0500关口附近减弱，因为美联储会议即将召开 https://t.co/IiTe3R5hTT #EURUSD #Politics #DollarIndex #FED
30 2017-02-22 13:10:00 RT @ElieWaked: #EURUSD SELLING AGAINST 1.0650 IS A GOOD TRADE TO 1.03 #RISKMANAGEMENT
绿色推文--销售压力减轻--翻译为 "卖家压力下降"。这更像是一个平坦的信号。事实上，他们说，价格从两栏前的1.05000反弹，这不是预测，而是事实的陈述。
只有一个真正的卖出信号，即最后一个信号。
总的来说有些奇怪的情况，我们需要观察更多有这种阴暗的推文和进一步的价格发展的情况，常识告诉我们，他们有50%的时间会是正确的。
所谓DELTA。这就是价格变化的原因。
总的来说有些奇怪的情况，你需要观察更多有这种阴暗的推文和进一步的价格发展的情况，常识告诉你，他们有50%的时间会是正确的。
你需要更多的时间来下载，比如不是三天，而是几个星期，然后当场看一下，关键词本身也起着巨大的作用，如果你在那里得分相当常见的东西，所有的推文一般都会有坚实的广告...你是个渣滓。
问题是我仍然没有搞清楚如何在那里下载几周的推文
这有点太天真了。
不知为何太天真了
似乎有点太天真了。
当然，这不是那么简单，你首先需要知道如何应用它，不仅是它，体积本身，或者说改变体积 也将是一个很好的理由。我，使用delta，不能得到足够好的模型，不使用它就像扔硬币一样，可能有用，也可能没有......