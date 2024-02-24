交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 581

新评论
[删除]  
格里戈里-乔宁

用于连接Python和MT5的新版本库已经发布。回顾链接https://github.com/RandomKori/Py36MT5 但也有问题。在Visual Studio中，测试项目可以正常工作，但在MT中却有一些不明确的问题。现在该库在Python脚本所在的目录下工作正常。我不知道如何调试与MT的链接。MT被保护起来，不受调试器影响。也许有人知道如何进行调试？


我知道MT5没有计划支持Python:(只有某种形式的编辑器)

很好 :)

 

是的，没有计划。我上面写的问题已经解决了。但这还不是全部。到目前为止，只有一个脚本可以在终端上运行。我将考虑如何处理这个问题。

 
桑桑尼茨-弗门科
例如，randomForest.....
同一品种中最有趣和最有效的算法是Ada...

阿法，别再胡说八道了。森林和提升是不同的事情。给出一个Garhs的实际应用)))

 

如何用管道工包使你的机器学习模型作为API可用？

How to make your machine learning model available as an API with the plumber package
How to make your machine learning model available as an API with the plumber package
  • Dr. Shirin Glander
  • www.r-bloggers.com
Let’s say we have trained a machine learning model as in this post about LIME. I loaded a data set on chronic kidney disease, did some preprocessing (converting categorical features into dummy variables, scaling and centering), split it into training and test data and trained a Random Forest model with . We can use this trained model to make...
 
Vizard_

阿法，别再胡说八道了。支撑和促进是不同的事情。给我们一个GARCH的实际应用））)


不要担心，不同的是，在讨论的层面上.

我想指出的是，da比rf的结果更好：既更准确，又不容易出现过度训练。而且应该使用ada，而不是rf。

因此，这不仅仅是一个把所有东西都堆起来的问题。

GARCH太复杂了。到目前为止，我已经完成了ARIMA，还有GARCH和分布。

 

我了解到，机器学习使用了特征构建这么一个东西。仅仅依靠价格，你是走不远的。在我们的案例中，该属性是价格的一个函数。问题是要使用哪些功能。简单地通过不同参数的指标并不是一种选择。我对这个问题的材料很感兴趣。谷歌通常会产生很多垃圾，或者说在这个问题上什么都没有给出。我在Runet上搜索了一下。也许有人知道关于这个问题的材料。

PS。你必须从头开始。这时你学会了构建特征而不是随机的，你就可以进入它们的选择。

 
格里戈里-乔宁

我了解到，机器学习使用了特征构建这么一个东西。仅仅依靠价格，你是走不远的。在我们的案例中，该属性是价格的一个函数。问题是要使用哪些功能。简单地通过不同参数的指标并不是一种选择。我对这个问题的材料很感兴趣。谷歌通常会产生很多垃圾，或者说在这个问题上什么都没有给出。我在Runet上搜索了一下。也许有人知道关于这个问题的材料。

PS。你必须从头开始。这时，你学会了构建标志，而不是随机的，你可以进入他们的选择。


在这个主题中，有很多关于这个问题的材料。

 

你好!


进展如何，超级机器人完成了吗？

[删除]  
桑桑尼茨-弗门科

不要担心，不同的是，在讨论 的层面上.

我想指出的是，da比rf的结果更好：既更准确，又不容易出现过度训练。 而且应该使用ada，而不是rf。

因此，这不仅仅是一个把所有东西都堆起来的问题。

GARCH太复杂了。到目前为止，我已经完成了ARIMA，还有GARCH和分布。


在这个讨论的层面上，你甚至不知道RF中预测因子的重要性是如何定义的，不加解释地滑出一些关于退火之类的废话（这和什么有关系？）

谁说过哪里有专门用于外汇应用的工作台？ 为什么是Ada而不是GBM？你的答案太过模糊抽象。实际上，随着更多的过度训练，收益不会超过5%。

[删除]  
亚历山大-伊万诺夫

你好!


进展如何，你做了一个超级机器人吗？


1...574575576577578579580581582583584585586587588...3399
新评论