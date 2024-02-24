交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 581 1...574575576577578579580581582583584585586587588...3399 新评论 [删除] 2018.01.16 10:46 #5801 格里戈里-乔宁。用于连接Python和MT5的新版本库已经发布。回顾链接https://github.com/RandomKori/Py36MT5 但也有问题。在Visual Studio中，测试项目可以正常工作，但在MT中却有一些不明确的问题。现在该库在Python脚本所在的目录下工作正常。我不知道如何调试与MT的链接。MT被保护起来，不受调试器影响。也许有人知道如何进行调试？我知道MT5没有计划支持Python:(只有某种形式的编辑器)很好 :) Grigoriy Chaunin 2018.01.16 10:58 #5802 是的，没有计划。我上面写的问题已经解决了。但这还不是全部。到目前为止，只有一个脚本可以在终端上运行。我将考虑如何处理这个问题。 Vizard_ 2018.01.16 21:18 #5803 桑桑尼茨-弗门科。 例如，randomForest..... 同一品种中最有趣和最有效的算法是Ada...阿法，别再胡说八道了。森林和提升是不同的事情。给出一个Garhs的实际应用))) СанСаныч Фоменко 2018.01.17 08:11 #5804 如何用管道工包使你的机器学习模型作为API可用？https://www.r-bloggers.com/how-to-make-your-machine-learning-model-available-as-an-api-with-the-plumber-package/ How to make your machine learning model available as an API with the plumber package Dr. Shirin Glanderwww.r-bloggers.com Let’s say we have trained a machine learning model as in this post about LIME. I loaded a data set on chronic kidney disease, did some preprocessing (converting categorical features into dummy variables, scaling and centering), split it into training and test data and trained a Random Forest model with . We can use this trained model to make... СанСаныч Фоменко 2018.01.17 08:16 #5805 Vizard_。阿法，别再胡说八道了。支撑和促进是不同的事情。给我们一个GARCH的实际应用））)不要担心，不同的是，在讨论的层面上. 我想指出的是，da比rf的结果更好：既更准确，又不容易出现过度训练。而且应该使用ada，而不是rf。因此，这不仅仅是一个把所有东西都堆起来的问题。GARCH太复杂了。到目前为止，我已经完成了ARIMA，还有GARCH和分布。 Grigoriy Chaunin 2018.01.17 08:32 #5806 我了解到，机器学习使用了特征构建这么一个东西。仅仅依靠价格，你是走不远的。在我们的案例中，该属性是价格的一个函数。问题是要使用哪些功能。简单地通过不同参数的指标并不是一种选择。我对这个问题的材料很感兴趣。谷歌通常会产生很多垃圾，或者说在这个问题上什么都没有给出。我在Runet上搜索了一下。也许有人知道关于这个问题的材料。PS。你必须从头开始。这时你学会了构建特征而不是随机的，你就可以进入它们的选择。 СанСаныч Фоменко 2018.01.17 08:45 #5807 格里戈里-乔宁。我了解到，机器学习使用了特征构建这么一个东西。仅仅依靠价格，你是走不远的。在我们的案例中，该属性是价格的一个函数。问题是要使用哪些功能。简单地通过不同参数的指标并不是一种选择。我对这个问题的材料很感兴趣。谷歌通常会产生很多垃圾，或者说在这个问题上什么都没有给出。我在Runet上搜索了一下。也许有人知道关于这个问题的材料。PS。你必须从头开始。这时，你学会了构建标志，而不是随机的，你可以进入他们的选择。在这个主题中，有很多关于这个问题的材料。 Alexander Ivanov 2018.01.17 10:05 #5808 你好!进展如何，超级机器人完成了吗？ [删除] 2018.01.17 10:55 #5809 桑桑尼茨-弗门科。 不要担心，不同的是，在讨论 的层面上. 我想指出的是，da比rf的结果更好：既更准确，又不容易出现过度训练。 而且应该使用ada，而不是rf。因此，这不仅仅是一个把所有东西都堆起来的问题。GARCH太复杂了。到目前为止，我已经完成了ARIMA，还有GARCH和分布。在这个讨论的层面上，你甚至不知道RF中预测因子的重要性是如何定义的，不加解释地滑出一些关于退火之类的废话（这和什么有关系？）谁说过哪里有专门用于外汇应用的工作台？ 为什么是Ada而不是GBM？你的答案太过模糊抽象。实际上，随着更多的过度训练，收益不会超过5%。 [删除] 2018.01.17 10:55 #5810 亚历山大-伊万诺夫。你好!进展如何，你做了一个超级机器人吗？ 1...574575576577578579580581582583584585586587588...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
用于连接Python和MT5的新版本库已经发布。回顾链接https://github.com/RandomKori/Py36MT5 但也有问题。在Visual Studio中，测试项目可以正常工作，但在MT中却有一些不明确的问题。现在该库在Python脚本所在的目录下工作正常。我不知道如何调试与MT的链接。MT被保护起来，不受调试器影响。也许有人知道如何进行调试？
我知道MT5没有计划支持Python:(只有某种形式的编辑器)
很好 :)
是的，没有计划。我上面写的问题已经解决了。但这还不是全部。到目前为止，只有一个脚本可以在终端上运行。我将考虑如何处理这个问题。
例如，randomForest.....
同一品种中最有趣和最有效的算法是Ada...
阿法，别再胡说八道了。森林和提升是不同的事情。给出一个Garhs的实际应用)))
如何用管道工包使你的机器学习模型作为API可用？
https://www.r-bloggers.com/how-to-make-your-machine-learning-model-available-as-an-api-with-the-plumber-package/
阿法，别再胡说八道了。支撑和促进是不同的事情。给我们一个GARCH的实际应用））)
不要担心，不同的是，在讨论的层面上.
我想指出的是，da比rf的结果更好：既更准确，又不容易出现过度训练。而且应该使用ada，而不是rf。
因此，这不仅仅是一个把所有东西都堆起来的问题。
GARCH太复杂了。到目前为止，我已经完成了ARIMA，还有GARCH和分布。
我了解到，机器学习使用了特征构建这么一个东西。仅仅依靠价格，你是走不远的。在我们的案例中，该属性是价格的一个函数。问题是要使用哪些功能。简单地通过不同参数的指标并不是一种选择。我对这个问题的材料很感兴趣。谷歌通常会产生很多垃圾，或者说在这个问题上什么都没有给出。我在Runet上搜索了一下。也许有人知道关于这个问题的材料。
PS。你必须从头开始。这时你学会了构建特征而不是随机的，你就可以进入它们的选择。
我了解到，机器学习使用了特征构建这么一个东西。仅仅依靠价格，你是走不远的。在我们的案例中，该属性是价格的一个函数。问题是要使用哪些功能。简单地通过不同参数的指标并不是一种选择。我对这个问题的材料很感兴趣。谷歌通常会产生很多垃圾，或者说在这个问题上什么都没有给出。我在Runet上搜索了一下。也许有人知道关于这个问题的材料。
PS。你必须从头开始。这时，你学会了构建标志，而不是随机的，你可以进入他们的选择。
在这个主题中，有很多关于这个问题的材料。
你好!
进展如何，超级机器人完成了吗？
不要担心，不同的是，在讨论 的层面上.
我想指出的是，da比rf的结果更好：既更准确，又不容易出现过度训练。 而且应该使用ada，而不是rf。
因此，这不仅仅是一个把所有东西都堆起来的问题。
GARCH太复杂了。到目前为止，我已经完成了ARIMA，还有GARCH和分布。
在这个讨论的层面上，你甚至不知道RF中预测因子的重要性是如何定义的，不加解释地滑出一些关于退火之类的废话（这和什么有关系？）
谁说过哪里有专门用于外汇应用的工作台？ 为什么是Ada而不是GBM？你的答案太过模糊抽象。实际上，随着更多的过度训练，收益不会超过5%。
你好!
进展如何，你做了一个超级机器人吗？