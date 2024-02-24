交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 557

桑桑尼茨-弗门科

与Garch的练习给了我一个惊人的模式。


我不知道这是什么时间段。可能是由于交易时段 或工作日的依赖性......或者它们是浮动的，与交易时间没有关系。

即价格没有变化，也就是说，我不想和他们交易)。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我们需要看看是什么原因造成的--也许是交易时段，或者是日间依赖性......或者它们是浮动的，与交易时间不相关。

也就是说，事实证明，如果减去趋势，arima应该对这种报价起作用......而趋势应该用МАшка单独定义 6)


这就是H1。

这里只是增量。间隔是周末。这就是xts的画法，这些值不在文件中。



下面是增量的绝对值，即放大的，取自上图



PS。

arima将不会工作，因为。

  • 方差显然是可变的
  • 有一个杠杆效应
  • 有一个偏斜度


因此，H0的测试：不存在ARCH效应将被拒绝。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

事实证明，在回归的情况下，简单的NS超出训练样本的限制，效果相当差（去到一个超切常数）......也就是说，比RF好不了多少

非常说明问题的文章

https://habrahabr.ru/post/322438/



特别是为了马克西姆，我研究了理查德-费曼的作品。

这是他在60年代写的东西。

他敦促所有的人，不管是老的还是小的，聪明的还是愚蠢的，总之都要连成一片--用价格概率函数来工作，而不是用价格本身。:)))

亚历山大_K2

这很有道理 :) 我目前的情况是这样的：一个NS正在学习预测最可能发生的事件（没有100%的预测），而另一个正在学习在这些概率上进行交易。

问题可能出在交易的数量上......我想做更多，但质量开始受到影响。

我想要更多，但质量开始受到影响。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

О!这就是似乎正在朝着正确的方向发展的东西!

我正在为我的模型中缺乏交易而苦恼--好吧，我无聊得要命。

但如果你设法将交易的数量和质量结合起来--我将是第一个注册你的信号的人，因为用概率工作是正确的方式。好运!

亚历山大_K2

理论上说，如果没有某种内幕消息或寻找目前存在的特定市场条件（分布？），似乎是不可能的，就像SanSanych向我展示的那样

但让我们看看，谢谢 :)

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基


R.Feynman在计算从状态A到状态B的转换概率的振幅时，使用了以下数量作为输入。

S=（X（t）-X（t-1））/deltaT。

其中

X(t)是当前值。

X(t-1)--前值

deltaT - X（t）和X（t-1）之间的时间。

也许这非常的数据应该用在NS中？

但你可以试试，通常使用log(x(t)/x(t-n))

但我也有不同时期（滞后期）的其他预测因素。

当然，你可以采取指数 时间......如你所说，但它需要大量的历史。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

费曼用量子和deltaT-->0来工作。在我们的例子中，这是刻度之间的时间。

有件事让我对NS也很感兴趣......不太好...我可能又开始研究一些理论了 :))))

亚历山大_K2

好吧，如果有东西可以教，为什么不呢 :)

