交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 556 1...549550551552553554555556557558559560561562563...3399 新评论 СанСаныч Фоменко 2018.01.07 12:04 #5551 阿列克谢-特伦特夫。 过度拟合--出现在大权重（~10^18）的情况下，这是多重共线性的结果，会导致不稳定的模型A（x，w）。 过度训练的处理方法是：早期停止模型学习，限制权重的增长（L1（Lasso）和L2正则化），限制网络中的联系（Dropout），也可能应用惩罚函数（ElacticNet，Lasso）。而L1正则化导致了对特征的选择，因为它对其权重系数进行了归零。 去除 "噪音 "特征就是选择特征。这方面是有方法的。这并不总是有利于模型，所以有时会使用L2正则化（有助于解决多重共线性的问题）。 SanSanych Fomenko，你关于特征和目标关系的说法有点自以为是。因为你怎么能断言一些尚未被证明的东西；这正是MO模型的建立目的。一个已经建立并运行的模型对与 "某某 "的关系给出了一些估计的准确性。而长裤 和短裙 的例子 ， 显示了研究者对研究地区知识的匮乏，因为在这样一个模型中，你抛开了关于居住地、一年中的时间、居住地区的经纬度等有价值的特征。 我的例子是一个退化的案例，纯粹的思想，分类没有错误。经济学中没有这样的特点，但在遗传学中，即使不是100%，也有可能少一点。现在说说规范化。无疑是的。但一致性是很重要的。首先，总是根据与目标的'关系'来选择特征。如果在股票市场，基于经济关系。这始终是第一位的，然后才是其他的。我有一个工作的TS，有rf。我使用 "关系 "从几百个属性中选择27个预测因子。然后我从27个标准算法中选择每一个条形图（H1），保留5到15个，它们总是不同。我限制了树木的数量，100棵是很多的，50棵是不够的，50棵时的误差并不稳定。这是具体的经验。ZZ的分类误差略低于30%。没有办法减少--需要其他预测器，而且预测器中没有想法。 Aleksey Terentev 2018.01.07 12:35 #5552 桑桑尼茨-弗门科。既然你一次有这么多的参数输入，那么你的意思就很清楚了。 在这种情况下，再培训在某种程度上是次要的，这可能是引起我注意的原因。它更接近于 "放松 "计算。 СанСаныч Фоменко 2018.01.07 12:43 #5553 阿列克谢-特伦特夫。既然你一次有这么多的参数输入，你的意思就很清楚了。 在这种情况下，过度拟合在这里有些次要，这可能是吸引我注意的原因。它更接近于 "宽松 "的计算。为什么是二级？什么是初级？还有什么能比过度拟合更可怕的呢？ Aleksey Terentev 2018.01.07 13:36 #5554 桑桑尼茨-弗门科。 为什么是二级？什么是初级？还有什么能比过度训练（过度适应）更可怕的呢？ 在提出的关于目标数据之间有一些相关性的分类的抽样参数的问题中，你提到了过度拟合。我试图纠正你，并将这个问题概括为特征选择的任务。同时，我还考虑了过度训练的问题，其中选择问题是一个结果。 这就是为什么我说，在提出的问题中，过度训练是次要的。 虽然你正确地指出，我应该说："参数选择是次要的，而重新培训是次要的，值得从这里更详细地考虑这个问题。 Aleksey Terentev 2018.01.07 23:44 #5555 添加了一个信号指标，如果感兴趣的话。https://www.mql5.com/ru/blogs/post/712023 Aleksey Terentev 2018.01.08 13:38 #5556 闲暇时阅读。 https://habrahabr.ru/post/345950/ Добро пожаловать в эру глубокой нейроэволюции habrahabr.ru От имени команды Uber AI Labs, которая также включает Joel Lehman, Jay Chen, Edoardo Conti, Vashisht Madhavan, Felipe Petroski Such и Xingwen Zhang. В области обучения глубоких нейронных сетей (DNN) с большим количеством слоев и миллионами соединений, для тренировки, как правило, применяется стохастический градиентный спуск (SGD). Многие... [删除] 2018.01.08 20:19 #5557 事实证明，在回归的情况下，简单的NS超出训练样本的限制，效果相当差（去到一个超切常数）......也就是说，比RF好不了多少非常说明问题的文章https://habrahabr.ru/post/322438/ Нейронные сети в картинках: от одного нейрона до глубоких архитектур 2022.02.17habrahabr.ru Многие материалы по нейронным сетям сразу начинаются с демонстрации довольно сложных архитектур. При этом самые базовые вещи, касающиеся функций активаций, инициализации весов, выбора количества слоёв в сети и т.д. если и рассматриваются, то вскользь. Получается начинающему практику нейронных сетей приходится брать типовые конфигурации и... Ivan Negreshniy 2018.01.08 21:52 #5558 马克西姆-德米特里耶夫斯基。事实证明，在回归的情况下，简单的NS超出训练样本的限制，效果相当差（去到一个超切常数）......也就是说，比RF好不了多少非常说明问题的文章https://habrahabr.ru/post/322438/ IMHO，这是一篇有用的、发人深省的文章，没有所谓的新颖性，但有很好的实际意义。阿列克谢-特伦特夫。 闲暇时阅读。 https://habrahabr.ru/post/345950/IMHO这是一篇无用的文章，糟糕的翻译，或者我是一个糟糕的读者，但对我来说，它看起来像是过时的想法的琐碎堆积，可悲的是，又一次证实了深度学习作为顶级技术的危机，甚至这一趋势的真正父亲Jeffrey Hinton在他关于胶囊神经网络的文章中最近也在谈论它。不过要尊重Uber出租车公司...) [删除] 2018.01.09 08:04 #5559 伊万-内格雷什尼。 我认为这篇文章很有用，信息量很大，没有矫揉造作的新意，但有很好的实际意义。这就是为什么很容易混淆的原因，比方说，我们以前使用线性或回归，一切都很好，然后我们决定换成MLP来完成同样的任务......也没办法 :)这就是为什么每个人都喜欢使用分类法，尽管回归法对预测有好处 :)我甚至会说，对于趋势来说，更适合的是线性或回归，而对于平坦来说--MLP。 СанСаныч Фоменко 2018.01.09 08:09 #5560 与Garch的练习产生了一个惊人的模式。下面是欧元兑美元的商数而这里是绝对增量的自相关情况惊人的规律性!1.它是什么意思？2.如何利用这种规律性？PS。并非所有货币对都有这种观点。这里是USDJPY 1...549550551552553554555556557558559560561562563...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
过度拟合--出现在大权重（~10^18）的情况下，这是多重共线性的结果，会导致不稳定的模型A（x，w）。
过度训练的处理方法是：早期停止模型学习，限制权重的增长（L1（Lasso）和L2正则化），限制网络中的联系（Dropout），也可能应用惩罚函数（ElacticNet，Lasso）。
而L1正则化导致了对特征的选择，因为它对其权重系数进行了归零。
去除 "噪音 "特征就是选择特征。这方面是有方法的。这并不总是有利于模型，所以有时会使用L2正则化（有助于解决多重共线性的问题）。
SanSanych Fomenko，你关于特征和目标关系的说法有点自以为是。因为你怎么能断言一些尚未被证明的东西；这正是MO模型的建立目的。一个已经建立并运行的模型对与 "某某 "的关系给出了一些估计的准确性。
而长裤 和短裙 的例子 ， 显示了研究者对研究地区知识的匮乏，因为在这样一个模型中，你抛开了关于居住地、一年中的时间、居住地区的经纬度等有价值的特征。
我的例子是一个退化的案例，纯粹的思想，分类没有错误。经济学中没有这样的特点，但在遗传学中，即使不是100%，也有可能少一点。
现在说说规范化。
无疑是的。
但一致性是很重要的。
首先，总是根据与目标的'关系'来选择特征。如果在股票市场，基于经济关系。
这始终是第一位的，然后才是其他的。
我有一个工作的TS，有rf。我使用 "关系 "从几百个属性中选择27个预测因子。然后我从27个标准算法中选择每一个条形图（H1），保留5到15个，它们总是不同。我限制了树木的数量，100棵是很多的，50棵是不够的，50棵时的误差并不稳定。
这是具体的经验。ZZ的分类误差略低于30%。没有办法减少--需要其他预测器，而且预测器中没有想法。
既然你一次有这么多的参数输入，那么你的意思就很清楚了。
在这种情况下，再培训在某种程度上是次要的，这可能是引起我注意的原因。它更接近于 "放松 "计算。
既然你一次有这么多的参数输入，你的意思就很清楚了。
在这种情况下，过度拟合在这里有些次要，这可能是吸引我注意的原因。它更接近于 "宽松 "的计算。
为什么是二级？
什么是初级？
还有什么能比过度拟合更可怕的呢？
为什么是二级？
什么是初级？
还有什么能比过度训练（过度适应）更可怕的呢？
这就是为什么我说，在提出的问题中，过度训练是次要的。
虽然你正确地指出，我应该说："参数选择是次要的，而重新培训是次要的，值得从这里更详细地考虑这个问题。
https://habrahabr.ru/post/345950/
事实证明，在回归的情况下，简单的NS超出训练样本的限制，效果相当差（去到一个超切常数）......也就是说，比RF好不了多少
非常说明问题的文章
https://habrahabr.ru/post/322438/
事实证明，在回归的情况下，简单的NS超出训练样本的限制，效果相当差（去到一个超切常数）......也就是说，比RF好不了多少
非常说明问题的文章
https://habrahabr.ru/post/322438/
闲暇时阅读。
https://habrahabr.ru/post/345950/
IMHO这是一篇无用的文章，糟糕的翻译，或者我是一个糟糕的读者，但对我来说，它看起来像是过时的想法的琐碎堆积，可悲的是，又一次证实了深度学习作为顶级技术的危机，甚至这一趋势的真正父亲Jeffrey Hinton在他关于胶囊神经网络的文章中最近也在谈论它。
不过要尊重Uber出租车公司...)
我认为这篇文章很有用，信息量很大，没有矫揉造作的新意，但有很好的实际意义。
这就是为什么很容易混淆的原因，比方说，我们以前使用线性或回归，一切都很好，然后我们决定换成MLP来完成同样的任务......也没办法 :)
这就是为什么每个人都喜欢使用分类法，尽管回归法对预测有好处 :)
我甚至会说，对于趋势来说，更适合的是线性或回归，而对于平坦来说--MLP。
与Garch的练习产生了一个惊人的模式。
下面是欧元兑美元的商数
而这里是绝对增量的自相关情况
惊人的规律性!
1.它是什么意思？
2.如何利用这种规律性？
PS。
并非所有货币对都有这种观点。
这里是USDJPY