最重要的是--来自R.Feynman关于量子转换的概率振幅的专著的数字
有点让人想起SanSanych发布的图表，不是吗？
我在这里 - 我即将开始广播一个新的理论，为期3或4个月...^))))))))
最主要的是不要让这一切成为永恒:)看起来是这样，但这里是不同振幅的概率，比如说，在一个去趋势的图表上。而如果我们加上趋势成分，就会更加复杂了
事实证明，即使是训练样本之外的简单NS也不能很好地发挥作用 ....
不是一个简单的NS，而是一个特定配置的NS。从上到下 -
产生了这个（1）-这个（2），适合这个（3） ......)))))
我的大脑终于崩溃了:)去它的，我就转换BP吧:)
哦，这个非线性的世界......在背景中听着戈登的歌:)
Vizard_的 帖子让我的量子大脑也崩溃了......。
我想这是R.Feynman的近亲，他在这里用这个绰号写作 :))))
这就是为什么很容易混淆的原因，比方说，我们以前使用线性或回归，一切都很好，然后我们决定换成MLP来完成同样的任务......也没办法 :)
这就是为什么每个人都喜欢使用分类法，尽管回归法对预测有好处 :)
我甚至会说，线性或回归更适合于趋势，而MLP更适合于平坦的。
那么，首先，我们只需要分类--是否进入交易。这就是全部。我们不需要其他东西--只有1和0，MLP做得非常好。我们为什么需要预测？- 这一点绝对不清楚。
其次，对于MLP，我们需要明确制定任务，并消除所有不必要的东西，把它留给算法方法。第三，在训练过程中不要把你的解决方案强加给MLP，就像大多数本地文章中所做的那样。
预测是一种崩溃的方式，但你可以估计未来不稳定的概率 :) 预测是需要的，以使系统适应新的条件，Ns本身定期对市场变化进行再培训。
一个分类器只是用第一个ns的结果工作。
分类也是一种预测，但通过海湾/单元的组合，即简单的优化，它可以用标准的优化器相当有质量地完成。
是啊，反正不知道，我就是这么做的，很好玩。
+ 我没有像你那样的神经细胞，而且mql版本也没有。
我也会一次完成2个变体，我们将拭目以待......我在假期中忘记了它。
分类器很可能应对不稳定的概率，至少在交易可能相关的边界上是如此。
内部优化器的质量好吗？- 完全不确定，比较确定的是相反）。
分类器可以很好地处理波动概率，至少在交易可能相关的边界处。一般来说，概率问题可能根本就没有解决方案。
在这里，我做了一个预测工具，然后在一些历史上，我立即评估它的质量......如果质量还可以，那么我教第二个人根据预测进行交易，它只是定义了最佳的买入/卖出位置。
(一开始用的是模糊逻辑，后来我决定把它改成布尔逻辑）。
我不知道，但在云端太贵了，如果有很多参数，同一天就会像你的情况一样被训练......任务是一样的--目标函数的优化。