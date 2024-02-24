交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1973

新评论
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

那么，上面有什么呢？ 你有没有想出一点关于剧本的逻辑？

[删除]  
mytarmailS:

那么，是什么原因呢？ 你是否稍微弄清了剧本的逻辑？

不，我还没有理解NS的逻辑，我还是不能去理解它。

我将把我从引文中学习的例子发给你。但首先要读一本关于语法的书，至少要顺便读一下，否则你会感到困惑的 )

主要是与列表（la arrays）打交道，如何分离它们，选择元素，等等。

和循环

 
Maxim Dmitrievsky:

否则你就会变得愚蠢）。

没有别的地方可去))

Maxim Dmitrievsky:
 嗯，主要是处理列表（就像数组一样），如何分离它们，选择元素，等等。

这是正确的，它是混乱的。在P语言中，所有的东西都是分开的，矩阵是矩阵，向量是向量，表是表，但在Python中，所有的东西都是一堆(((但我会努力这样做)

[删除]  
mytarmailS:

没有别的地方可去))

它很简单，它是最简单的语言。

[删除]  
mytarmailS:

没有别的地方可去 ))

这是正确的，它是混乱的...在R中，所有的东西都是分开的，矩阵是矩阵，向量是向量，表是表，而在Python中，所有的东西都在一个堆里（（但我会努力的

在Python中，数组中的所有内容都是一个列表。既可以有数字元素，也可以有其他元素。还有tuple、dictionary、set......但这些都很少用。主要使用清单。

如果你需要数据帧，请使用Pandas包，它有大量的数据帧和更多的数据。我以前从未见过这样的包裹。

如果你想要一个一维的列表，那就是一个矢量，如果你想要一个二维的列表，那就是一个矩阵，等等。

 
Aleksey Vyazmikin:

路径越长，延迟就越长。

用mql重写--深度卷积网络，你需要花两三年的时间来写代码....，但同时，你将赢得十分之一的时间来传输数据，因为当你交易分钟时，它是如此重要

那就去做吧!:)

 
mytarmailS:

好吧，用mql重写--深度卷积网络，你只需要花两三年的时间来写代码....，但同时，为此你会在数据传输上赢得十分之一的时间，因为当你交易分钟时，它是如此重要

那就去做吧!:)

我想告诉你Pipe Channels作为传输数据的另一种方式，但事实证明，这个问题在R中没有涉及，唉。

但我发现了一篇 关于通过R获得宏观经济统计数据的文章--在数据集中包括基本面数据可能是有用的。

在这里 还发现了一些有趣的信息。

"

14.快速的R构建

，后来被微软收购的Revolution Analytics优化R方面做了巨大的工作他们的Revolution R产品现在被称为Microsoft R Open。

这个版本的好处 之一是使用了英特尔数学内核，它可以大大加快矩阵操作的速度（在处理大矩阵时很明显）

在哪里下载 https://mran.microsoft.com/download
安装说明 https://mran.microsoft.com/documents/rro/installation

"

"

15.JIT-compiler

在R解释器2.13版本的时代，它的一个主要开发者创建了编译器，这大大改善了R在执行带有循环的代码时的性能它的使用效果有时非常明显，以至于该包现在被包含在标准的R包中，对于所有的标准函数，字节码都是在各自包的构建阶段生成的

"

你有没有试过这些东西--真的有性能提升吗？

 
mytarmailS:

现在连metatrader都不能运行了 )))) 啊哈，我觉得自己是个无助的书呆子)


听我说，我已经搞清楚了ECLIPS，你也可以。擦干你的流口水的弱者，继续工作 :-)

 
Maxim Dmitrievsky:

你能给我一个githab上源代码的链接吗？ 也许那里有一些理论。

你好，马克西姆-德米特里耶夫斯基。我刚刚读了你的邮件。 githab上没有任何东西。 我拿了简单的网络代码，并为我修改了它。 对我来说，决定性的是把垃圾从tick历史 中移除。 Python

df = df['bid'].drop_duplicates(keep='last').values
df = df[-240000::1]
[删除]  
mytarmailS:

终端开始了，但我不认为它还做了什么，又是4个错误


顺便说一下，这是一个包分析器的错误。我是这样修复的。

那里的标准是设置中的绝地。我安装了Pylance，并通过搜索将底部的'jedi'改为工作室设置中的Pylance。现在它看到了包的所有字段，而且没有出现任何错误。


1...196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980...3399
新评论