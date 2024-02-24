交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1973 1...196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980...3399 新评论 mytarmailS 2020.08.15 14:09 #19721 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 那么，上面有什么呢？ 你有没有想出一点关于剧本的逻辑？ [删除] 2020.08.15 14:10 #19722 mytarmailS: 那么，是什么原因呢？ 你是否稍微弄清了剧本的逻辑？ 不，我还没有理解NS的逻辑，我还是不能去理解它。 我将把我从引文中学习的例子发给你。但首先要读一本关于语法的书，至少要顺便读一下，否则你会感到困惑的 ) 主要是与列表（la arrays）打交道，如何分离它们，选择元素，等等。 和循环 mytarmailS 2020.08.15 14:12 #19723 Maxim Dmitrievsky: 否则你就会变得愚蠢）。 没有别的地方可去)) Maxim Dmitrievsky: 嗯，主要是处理列表（就像数组一样），如何分离它们，选择元素，等等。 这是正确的，它是混乱的。在P语言中，所有的东西都是分开的，矩阵是矩阵，向量是向量，表是表，但在Python中，所有的东西都是一堆(((但我会努力这样做) [删除] 2020.08.15 14:13 #19724 mytarmailS: 没有别的地方可去)) 它很简单，它是最简单的语言。 [删除] 2020.08.15 14:17 #19725 mytarmailS: 没有别的地方可去 ))这是正确的，它是混乱的...在R中，所有的东西都是分开的，矩阵是矩阵，向量是向量，表是表，而在Python中，所有的东西都在一个堆里（（但我会努力的 在Python中，数组中的所有内容都是一个列表。既可以有数字元素，也可以有其他元素。还有tuple、dictionary、set......但这些都很少用。主要使用清单。 如果你需要数据帧，请使用Pandas包，它有大量的数据帧和更多的数据。我以前从未见过这样的包裹。 如果你想要一个一维的列表，那就是一个矢量，如果你想要一个二维的列表，那就是一个矩阵，等等。 mytarmailS 2020.08.15 14:28 #19726 Aleksey Vyazmikin: 路径越长，延迟就越长。 用mql重写--深度卷积网络，你需要花两三年的时间来写代码....，但同时，你将赢得十分之一的时间来传输数据，因为当你交易分钟时，它是如此重要 那就去做吧!:) Aleksey Vyazmikin 2020.08.15 15:48 #19727 mytarmailS: 好吧，用mql重写--深度卷积网络，你只需要花两三年的时间来写代码....，但同时，为此你会在数据传输上赢得十分之一的时间，因为当你交易分钟时，它是如此重要那就去做吧!:)我想告诉你Pipe Channels作为传输数据的另一种方式，但事实证明，这个问题在R中没有涉及，唉。但我发现了一篇 关于通过R获得宏观经济统计数据的文章--在数据集中包括基本面数据可能是有用的。在这里 还发现了一些有趣的信息。"14.快速的R构建 ，后来被微软收购的Revolution Analytics 在优化R方面做了巨大的工作。他们的Revolution R产品现在被称为Microsoft R Open。这个版本的好处 之一是使用了英特尔数学内核库，它可以大大加快矩阵操作的速度（在处理大矩阵时很明显）。在哪里下载： https://mran.microsoft.com/download 安装说明： https://mran.microsoft.com/documents/rro/installation ""15.JIT-compiler在R解释器2.13版本的时代，它的一个主要开发者创建了编译器包，这大大改善了R在执行带有循环的代码时的性能。它的使用效果有时非常明显，以至于该包现在被包含在标准的R包中，对于所有的标准函数，字节码都是在各自包的构建阶段生成的。"你有没有试过这些东西--真的有性能提升吗？ Mihail Marchukajtes 2020.08.15 16:58 #19728 mytarmailS: 现在连metatrader都不能运行了 )))) 啊哈，我觉得自己是个无助的书呆子) 听我说，我已经搞清楚了ECLIPS，你也可以。擦干你的流口水的弱者，继续工作 :-) NeuralNetwork 2020.08.15 17:05 #19729 Maxim Dmitrievsky: 你能给我一个githab上源代码的链接吗？ 也许那里有一些理论。 你好，马克西姆-德米特里耶夫斯基。我刚刚读了你的邮件。 githab上没有任何东西。 我拿了简单的网络代码，并为我修改了它。 对我来说，决定性的是把垃圾从tick历史 中移除。 Python df = df['bid'].drop_duplicates(keep='last').values df = df[-240000::1] [删除] 2020.08.15 17:18 #19730 mytarmailS: 终端开始了，但我不认为它还做了什么，又是4个错误 顺便说一下，这是一个包分析器的错误。我是这样修复的。 那里的标准是设置中的绝地。我安装了Pylance，并通过搜索将底部的'jedi'改为工作室设置中的Pylance。现在它看到了包的所有字段，而且没有出现任何错误。 1...196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不，我还没有理解NS的逻辑，我还是不能去理解它。
我将把我从引文中学习的例子发给你。但首先要读一本关于语法的书，至少要顺便读一下，否则你会感到困惑的 )
主要是与列表（la arrays）打交道，如何分离它们，选择元素，等等。
和循环
嗯，主要是处理列表（就像数组一样），如何分离它们，选择元素，等等。
这是正确的，它是混乱的。在P语言中，所有的东西都是分开的，矩阵是矩阵，向量是向量，表是表，但在Python中，所有的东西都是一堆(((但我会努力这样做)
它很简单，它是最简单的语言。
这是正确的，它是混乱的...在R中，所有的东西都是分开的，矩阵是矩阵，向量是向量，表是表，而在Python中，所有的东西都在一个堆里（（但我会努力的
在Python中，数组中的所有内容都是一个列表。既可以有数字元素，也可以有其他元素。还有tuple、dictionary、set......但这些都很少用。主要使用清单。
如果你需要数据帧，请使用Pandas包，它有大量的数据帧和更多的数据。我以前从未见过这样的包裹。
如果你想要一个一维的列表，那就是一个矢量，如果你想要一个二维的列表，那就是一个矩阵，等等。
路径越长，延迟就越长。
好吧，用mql重写--深度卷积网络，你只需要花两三年的时间来写代码....，但同时，为此你会在数据传输上赢得十分之一的时间，因为当你交易分钟时，它是如此重要
那就去做吧!:)
我想告诉你Pipe Channels作为传输数据的另一种方式，但事实证明，这个问题在R中没有涉及，唉。
但我发现了一篇 关于通过R获得宏观经济统计数据的文章--在数据集中包括基本面数据可能是有用的。
在这里 还发现了一些有趣的信息。
"14.快速的R构建
，后来被微软收购的Revolution Analytics 在优化R方面做了巨大的工作。他们的Revolution R产品现在被称为Microsoft R Open。
这个版本的好处 之一是使用了英特尔数学内核库，它可以大大加快矩阵操作的速度（在处理大矩阵时很明显）。
在哪里下载： https://mran.microsoft.com/download
安装说明： https://mran.microsoft.com/documents/rro/installation
15.JIT-compiler
在R解释器2.13版本的时代，它的一个主要开发者创建了编译器包，这大大改善了R在执行带有循环的代码时的性能。它的使用效果有时非常明显，以至于该包现在被包含在标准的R包中，对于所有的标准函数，字节码都是在各自包的构建阶段生成的。
你有没有试过这些东西--真的有性能提升吗？
现在连metatrader都不能运行了 )))) 啊哈，我觉得自己是个无助的书呆子)
听我说，我已经搞清楚了ECLIPS，你也可以。擦干你的流口水的弱者，继续工作 :-)
你能给我一个githab上源代码的链接吗？ 也许那里有一些理论。
你好，马克西姆-德米特里耶夫斯基。我刚刚读了你的邮件。 githab上没有任何东西。 我拿了简单的网络代码，并为我修改了它。 对我来说，决定性的是把垃圾从tick历史 中移除。 Python
终端开始了，但我不认为它还做了什么，又是4个错误
顺便说一下，这是一个包分析器的错误。我是这样修复的。
那里的标准是设置中的绝地。我安装了Pylance，并通过搜索将底部的'jedi'改为工作室设置中的Pylance。现在它看到了包的所有字段，而且没有出现任何错误。