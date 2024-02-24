交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1972

新评论
[删除]  
mytarmailS:

终端启动了，但我不认为它还做了什么，又有4个错误。


打开下面的TERMINAL标签，与R中相同。

然后你就可以看到里面的东西了。

许可证

datetime导入datetime这是一个用于处理日期和时间的标准库。


 
Maxim Dmitrievsky:

打开底部的TERMINAL标签，与R中相同。

然后你就可以看到里面的东西了。

许可证

datetime导入datetime这是一个用于处理日期和时间的标准库。


我甚至不能让metatrader运行)))) ahah，我觉得自己是一个无助的zerob)


 
阿列克谢-维亚兹米 金。

所有这些语言都有利于寻找解决方案，但最好是在MQL中应用模型。

你需要在创建模型的地方应用该模型，而元工具应该以是/否的方式发送最终解决方案。

[删除]  
mytarmailS:

现在，即使是metatrader也不会启动)))) ahah，我觉得自己是个无助的书呆子)


你可以在终端看到所有的错误。

 
Maxim Dmitrievsky:

打开终端标签，你会看到所有的错误。

它起作用了，我太慢了。

[删除]  
mytarmailS:

我知道了，我很傻。

就是这样，你可以阅读那本关于语法的书。这是2-3天前的事。对于数据框架之类的东西，要么是Pandas包的文档，要么是另一本书。对于机器学习，任何MO库都可以安装，没有像R那样的标准MO库。

 
mytarmailS:

你必须在创建模型的地方应用这些模型，并且你必须将最终的解决方案作为是/否发送至Metatrader。

这是一种不同的哲学，我不想争论。

你现在如何在R中传递数据集来应用模型--通过一个文件？

 
Maxim Dmitrievsky:

就是这样，你可以阅读那本关于语法的书。这是2-3天前的事。对于数据框架之类的东西，要么是Pandas包的文档，要么是另一本书。对于机器学习，任何MO库都可以安装，没有像R那样的标准MO库。

好的，谢谢。

Aleksey Vyazmikin:

这是一种不同的哲学，不想争论。

这是一个客观现实

阿列克谢-维亚兹米 金。

你现在如何在R中传递数据集来应用模型--通过文件？

[删除]  
mytarmailS:

好的，谢谢。

然后从git下载他的libu，在vscode文件中，打开你下载的文件夹。而且你可以运行这些例子。

 
mytarmailS:

好的，谢谢你。

这是一个客观现实。

路径越长，延迟就越长。

1...196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979...3399
新评论