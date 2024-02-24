交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 493 1...486487488489490491492493494495496497498499500...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2017.09.30 20:30 #4921 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 wolf-forward是需要的，你不能这样优化，在这种情况下，forward永远是坏的（或随机的），取决于你进入市场的哪个阶段，我已经有一堆这样的系统版本在回测中，在forward上像硬币一样工作）这被称为过拟合。 是否有一种在滚动前进中选择系统参数的算法？ 我有一打的优化，每月都有偏移。 在每个月，最佳输入参数与其他月份的参数不同。我应该为我的工作选择哪个？ [删除] 2017.09.30 20:46 #4922 elibrarius: 在向前调阀时，是否有一种选择系统参数的算法？ 我每个月都收到一打带有偏移量的优化结果，在每个月，最佳输入参数都与其他月份的参数不同。那么该选择哪一个呢？我没有正确表达自己的意思，我的意思是 "类似的东西"，即一个具有某种优化标准 的自我优化系统，同样的NS可以作为优化器使用 Yuriy Asaulenko 2017.09.30 20:50 #4923 elibrarius。 在向前调阀时，是否有一种选择系统参数的算法？ 我已经收到了十几个优化方案，其中有一个月的偏移，每个月的最佳输入参数都与其他月份的参数不同。那么选择哪一个来合作呢？ 谈到优化和培训。我花了23个小时，不包括中间的操作。在每次通过后（也就是几个 epochs），我都会改变训练样本。不，我不洗牌，我改变它，也就是说，我不显示相同的图片。在学习过程中，没有重复的样本。 [删除] 2017.09.30 22:13 #4924 尤里-阿索连科。 谈到优化和学习。我花了23个小时，不算中间的操作。每次通过后（是几个epochs），我都会改变训练用的样本。不，我不洗牌，我改变它，也就是说，我不显示相同的图片。在学习过程中，没有重复的样本。那到底是什么优化算法呢？ 找一个有L-BFGS算法的，它将会快很多倍。而你的NS将学习，嗯，100倍的速度，例如，不是23小时，而是10分钟（像所有正常人一样）:))如果你有一个简单的梯度下降的固定步骤这里有一个比较。http://docplayer.ru/42578435-Issledovanie-algoritmov-obucheniya-iskusstvennoy-neyronnoy-seti-dlya-zadach-klassifikacii.html Исследование алгоритмов обучения искусственной нейронной сети для задач классификации - PDF docplayer.ru САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Математико-Механический факультет Кафедра Системного Программирования Корыстов Максим Андреевич Исследование алгоритмов обучения искусственной нейронной сети для задач классификации Курсовая работа Научный руководитель: Невоструев К. Н. Санкт-Петербург 2014 г. Введение 1.1 Мотивация В последнее... Yuriy Asaulenko 2017.10.01 02:00 #4925 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 那到底是什么优化算法呢？ 找一个有L-BFGS算法的，它将会快很多倍。而你的NS将学习，嗯，100倍的速度，例如，不是23小时，而是10分钟（像所有正常人一样）:))如果你有一个简单的梯度下降的固定步骤这里有一个比较。http://docplayer.ru/42578435-Issledovanie-algoritmov-obucheniya-iskusstvennoy-neyronnoy-seti-dlya-zadach-klassifikacii.html谢谢，我会读的。更像是学习，而不是优化。不简单。我已经写过了--标准BP与模拟退火的手工操作。可能有些算法更好，但我只使用开发环境中可用的算法。其他的、外部的都是有问题的。一般来说，速度并不关键，如果我每3个月训练一次--23小时甚至是ufu。但在3个月的测试中，没有看到退化。可能工作的时间更长。 [删除] 2017.10.01 02:03 #4926 尤里-阿索连科。更像是学习，而不是优化。不简单。我已经写过了--标准BP与模拟手动退火。也许有些算法更好，但我只使用开发环境中可用的算法。其他的、外部的都是有问题的。无论如何，训练是对目标函数的优化。对了，他们写的是退火，我不熟悉，我看一下吧 Yuriy Asaulenko 2017.10.01 02:15 #4927 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 无论如何，训练是对目标函数的优化。 我在训练中没有目标函数，也就是说，在训练序列中没有初始分类）。这就像和一个连乘法表都不清楚的老师学习乘法表。国家安全局本身正在寻找一个去处，不知道在哪里。所以更快的学习不太可能奏效。 Yuriy Asaulenko 2017.10.01 02:16 #4928 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 无论如何，训练是对目标函数的优化。对了，他们写的是退火，我不熟悉，我看一下吧 是的，退火是通过在N个epochs之后改变训练参数来手动模仿的。除了训练序列被完全替换（不是混合，而是替换）。 [删除] 2017.10.01 02:21 #4929 尤里-阿索连科。 是的，退火是通过在N个epochs之后改变学习参数来手动模拟的。 此外，学习序列被完全替换（不是混合，而是替换）。这很酷，我在哪里可以读到更多关于这种NS的信息？也就是说，就像没有老师一样，但你还是会向输出端输入一些东西？ Yuriy Asaulenko 2017.10.01 02:44 #4930 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我不知道你在哪里可以读到更多关于这种NS的信息？也就是说，就像你没有老师的情况下得到的一样，但你仍然向输出端输入一些东西？我可以阅读海金神经网络 和毕晓普的英文理论--没有翻译，但似乎已经准备好了。这很简单。你输入随机交易，并输出结果。蒙特卡洛方法被称为，它本身并不是非常快。而它的系统化是一个系统分析的问题。 1...486487488489490491492493494495496497498499500...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
wolf-forward是需要的，你不能这样优化，在这种情况下，forward永远是坏的（或随机的），取决于你进入市场的哪个阶段，我已经有一堆这样的系统版本在回测中，在forward上像硬币一样工作）这被称为过拟合。
我有一打的优化，每月都有偏移。 在每个月，最佳输入参数与其他月份的参数不同。我应该为我的工作选择哪个？
在向前调阀时，是否有一种选择系统参数的算法？
我没有正确表达自己的意思，我的意思是 "类似的东西"，即一个具有某种优化标准 的自我优化系统，同样的NS可以作为优化器使用
谈到优化和学习。我花了23个小时，不算中间的操作。每次通过后（是几个epochs），我都会改变训练用的样本。不，我不洗牌，我改变它，也就是说，我不显示相同的图片。在学习过程中，没有重复的样本。
这里有一个比较。
谢谢，我会读的。
更像是学习，而不是优化。不简单。我已经写过了--标准BP与模拟退火的手工操作。
可能有些算法更好，但我只使用开发环境中可用的算法。其他的、外部的都是有问题的。
一般来说，速度并不关键，如果我每3个月训练一次--23小时甚至是ufu。但在3个月的测试中，没有看到退化。可能工作的时间更长。
无论如何，训练是对目标函数的优化。
对了，他们写的是退火，我不熟悉，我看一下吧
是的，退火是通过在N个epochs之后改变学习参数来手动模拟的。 此外，学习序列被完全替换（不是混合，而是替换）。
这很酷，我在哪里可以读到更多关于这种NS的信息？也就是说，就像没有老师一样，但你还是会向输出端输入一些东西？
我可以阅读海金神经网络 和毕晓普的英文理论--没有翻译，但似乎已经准备好了。
这很简单。你输入随机交易，并输出结果。蒙特卡洛方法被称为，它本身并不是非常快。而它的系统化是一个系统分析的问题。