阿利奥沙
没关系，结果是零，你很幸运，在这么小的样本中，结果没有统计学上的偏差。而且你甚至不需要看五子棋上的股权，它可以很容易地作为一个指数，没有变化。

那么，在为前锋选择套路的时候，你以什么为指导？

 
阿利奥沙

唉，他们错了，这不仅对 "无知者 "和势利眼来说是正常的，记得明斯基和他关于多层透镜 "无用 "的权威意见））。

我甚至不说枢纽上的文章，它就像论坛上的垃圾，99.9%是广告、科幻流行和显性的垃圾，0.1%是 "字里行间 "隐性的智能想法。

就个人而言，我支持需要了解算法的工作原理，自己动手，并使用网络上的库进行整理。

而在网络上大多是单独转帖等，有很多视频，但很少有在代码中具体实现的例子，或者在代码中，但在不熟悉的编程语言中。

 
Oleg avtomat:

除了英足总，所有人都是失败者。

只有FA们被教导过。

;))


我看到我没有让你轻松地呼吸......吸一口气，冷静下来

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

这一切与推断有什么关系...

那些在alglib库中写RF的人也是没有受过教育的人？

和R博主也是毫无头绪的样子

https://www.r-bloggers.com/extrapolation-is-tough-for-trees/


当我们提到有权威的人时，这意味着我们信任这个结果。我们只能对那些在好的期刊上发表结果、有合格编辑的非常有声望的人这样做。


你是什么意思？关于博客？它是一个权威吗？


你的链接是对那些我称之为无知的人的典型参考。

作者把线性回归 这个在应用中极其有限的模型，在那里论证了一番。

对于线性回归来说，输入数据的属性是极其重要的，证明结果可以被信任是非常重要的。文章中的这句话在哪里？


这是统计学的基本原理，适用于任何模型。


它被简明扼要地表述为统计学（以及所有数学）的一个公理：输入的垃圾 - 输出的垃圾。

在我看来，不知道或不在实践中应用它的人是密集型流氓之一，不管他是否知道Parseptron这个词。

桑桑尼茨-弗门科

天啊，你们都喝酒了吗？

 

森林知道如何推断吗？是的。
它做得好吗？没有。

交易员博士

森林可以推断吗？是的。
它做得好吗？没有。


射频绝对不能推断，这是由于决策树的结构，如上面的文章所示。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

RF ABSOLUTELY不知道如何近似，它与上述文章中的决策树结构有关


遗憾的是!

外推法和近似法是绝对不同的。


你一点都不清醒吗？

桑桑-弗门科

遗憾的是!

外推法和近似法是绝对不同的。


你一点都不清醒吗？


是的，我不小心把字弄混了，因为我那时候正在读近似的东西

 

这里有一个有趣的例子，我以前在这个主题里发过一次。
在这种情况下，推断将是在 "已知点云 "之外的预测。

如果已知的点是很好的聚类，我们可以看到，外推法对大多数模型来说不是问题。
但是，如果已知点的排列比较随机，没有明显的集群，那么预测本身就会变差，推断也就不可信了。

这都是关于预测因素的，如果你在模型中放入垃圾，你真的不能很好地推断。
对于外汇来说，你不太可能找到理想的预测因素，我永远不会通过金融数据的推断来进行交易。

