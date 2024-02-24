交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1950 1...194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957...3399 新评论 Renat Akhtyamov 2020.08.01 22:33 #19491 Valeriy Yastremskiy: 最主要的是不要丢脸）。 这就是我所说的。 学无止境，不求有功，但求无过 不失去就是得到 [删除] 2020.08.01 22:34 #19492 Retrog Konow: 你受到了严重的创伤。去看看心理医生或其他什么...不想增加你的心理创伤。别挡路。 现在开始了））你真丢人。 Mihail Marchukajtes 2020.08.01 22:34 #19493 Renat Akhtyamov: 这就是我所说的。学会不输，而不是寻找入口不亏是赚 这是无稽之谈。不输就是坐以待毙，在这里你也赚不到钱。这个声明没有任何意义.... Renat Akhtyamov 2020.08.01 22:35 #19494 Mihail Marchukajtes: Stupid.不输就是坐以待毙，在这里你也赚不到钱。这个声明中没有任何意义.... 米沙，用你的大脑，关掉机器人。 不输是为了赚钱。 打开一个贸易，它就会变成赤字。 政策是不输，问题是如何输？ 你会想出办法的，你会把机器人打开。 你不能用手去做。 这就是圣杯。 Mihail Marchukajtes 2020.08.01 22:37 #19495 Renat Akhtyamov: Misha, 用你的大脑，关闭机器人 我很久以前就经历过这种情况，它没有帮助.....。在 "主要的是不要失去 "这句话的意义上。这是自取灭亡.... Mihail Marchukajtes 2020.08.01 22:41 #19496 诶，妈，我现在想再拍一个市场本身的视频。为了消除那些聚集在一起的人中的一些误解，....。 Valeriy Yastremskiy 2020.08.01 23:05 #19497 Mihail Marchukajtes:"主要的事情是不要输。这是自取灭亡.... 谁会争论呢）但这不是关于脸的问题）。 mytarmailS 2020.08.02 07:13 #19498 elibrarius。 你有没有试着减少什么？ Aleksei Kuznetsov 2020.08.02 08:57 #19499 mytarmailS: 你有没有试着减少什么？ 第 夏季。还有很多其他事情要做。将来有时间了，我再做实验。 Rorschach 2020.08.02 10:26 #19500 罗夏。 我想尝试拉动输入层的权重，我需要找出方法。 对于一个有1个神经元和100个输入的网络。左边是所有输入，中间是最后10个。右边是10个神经元，100个输入。 同一网络被严重过度训练 网格的权重，左边是ma(100)100的输入，右边是ma(50)100的输入，相交。 1...194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
最主要的是不要丢脸）。
这就是我所说的。
学无止境，不求有功，但求无过
不失去就是得到
你受到了严重的创伤。去看看心理医生或其他什么...不想增加你的心理创伤。别挡路。
这就是我所说的。
学会不输，而不是寻找入口
不亏是赚
Stupid.不输就是坐以待毙，在这里你也赚不到钱。这个声明中没有任何意义....
米沙，用你的大脑，关掉机器人。
不输是为了赚钱。
打开一个贸易，它就会变成赤字。
政策是不输，问题是如何输？
你会想出办法的，你会把机器人打开。
你不能用手去做。
这就是圣杯。
Misha, 用你的大脑，关闭机器人
"主要的事情是不要输。这是自取灭亡....
谁会争论呢）但这不是关于脸的问题）。
你有没有试着减少什么？
你有没有试着减少什么？
夏季。还有很多其他事情要做。将来有时间了，我再做实验。
我想尝试拉动输入层的权重，我需要找出方法。
对于一个有1个神经元和100个输入的网络。左边是所有输入，中间是最后10个。右边是10个神经元，100个输入。
同一网络被严重过度训练
网格的权重，左边是ma(100)100的输入，右边是ma(50)100的输入，相交。