Valeriy Yastremskiy:

最主要的是不要丢脸）。

这就是我所说的。

学无止境，不求有功，但求无过

不失去就是得到

Retrog Konow:
你受到了严重的创伤。去看看心理医生或其他什么...不想增加你的心理创伤。别挡路。
现在开始了））你真丢人。
 
Renat Akhtyamov:

这就是我所说的。

学会不输，而不是寻找入口

不亏是赚

这是无稽之谈。不输就是坐以待毙，在这里你也赚不到钱。这个声明没有任何意义....
 
Mihail Marchukajtes:
Stupid.不输就是坐以待毙，在这里你也赚不到钱。这个声明中没有任何意义....

米沙，用你的大脑，关掉机器人。

不输是为了赚钱。

打开一个贸易，它就会变成赤字。

政策是不输，问题是如何输？

你会想出办法的，你会把机器人打开。

你不能用手去做。

这就是圣杯

 
Renat Akhtyamov:
Misha, 用你的大脑，关闭机器人
我很久以前就经历过这种情况，它没有帮助.....。在 "主要的是不要失去 "这句话的意义上。这是自取灭亡....
 
诶，妈，我现在想再拍一个市场本身的视频。为了消除那些聚集在一起的人中的一些误解，....。
 
Mihail Marchukajtes:
"主要的事情是不要输。这是自取灭亡....

谁会争论呢）但这不是关于脸的问题）。

 
elibrarius

你有没有试着减少什么？

 
mytarmailS:

你有没有试着减少什么？


夏季。还有很多其他事情要做。将来有时间了，我再做实验。
 
罗夏

我想尝试拉动输入层的权重，我需要找出方法。

对于一个有1个神经元和100个输入的网络。左边是所有输入，中间是最后10个。右边是10个神经元，100个输入。

增加

同一网络被严重过度训练


网格的权重，左边是ma(100)100的输入，右边是ma(50)100的输入，相交。


新评论