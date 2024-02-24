交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 494

Yuriy Asaulenko:

阅读Heikin神经网络和Bishop的英文理论--没有翻译，但似乎即将推出。

这很简单。随机交易为输入，结果为输出。蒙特卡洛方法被称为，它本身并不是非常快。而系统化是国家系统的一项任务。


那么，NS有一个特殊的名字吗？就像一个未知类型的随机退火 神经网络，可以有老师，也可以没有老师，优化输入而不是输出 :)) 我会读一些书。

Heikin "NS完整课程第二版 "有俄文版。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

那么，NS本身是否有一个特殊的名称？就像一个随机退火的神经网络的不清楚的学习，不管有没有老师，优化输入而不是输出:)))我就看书。

海金 "NS完整课程第二版 "有俄语版

Heikin是，Bishop没有俄语版本。

NS是通常的MLP，训练是通常的BP，只是沿途要定期进行人工调整。如果不做这样的重新调整，或者只是对样本进行洗牌，它的学习速度非常快，但只在学习序列上运行良好。

尤里-阿索连科

海金在那里，毕晓普没有俄语版本。

NS是通常的MLP，训练是通常的BP，只是在进行过程中要定期进行手动调整。如果你不做这样的重新调整，或者只是对样本进行洗牌，它的学习速度非常快，但只在学习序列上工作良好（甚至完美））。


现在我就用海金的作品来凑合吧。 一直以来，我只限于文章和模型描述，书籍太多余了（所以有足够的空间来销售）。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

而Haykin的是旧的东西:)到目前为止，我会做的，我总是把自己限制在文章和模型描述上，书中有很多不必要的东西（以便有一卷可以出售）。

嗯，我不会这么说。理论不会变老。但对这个问题有更深的理解。文章，当然，但没有一般的理论是不太了解的，只是肤浅地、不加批判地认为--他们写的很多是废话）。
阿廖沙

错误的陈述。森林和助推器在推断上与NS没有区别。


  • 该模型只能插值，但不能外推（森林和树木上的助推也是如此）。也就是说，决策树对覆盖训练样本中所有物体的平行四边形之外的特征空间中的物体进行了恒定的预测。在我们的黄球和蓝球的例子中，这意味着模型对所有坐标>19或<0的球给出了相同的预测。

我遇到的所有文章都说了同样的话

https://habrahabr.ru/company/ods/blog/322534/


  • 像决策树一样，该算法完全没有能力进行推断
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我遇到的所有文章都说了同样的话

垃圾是由没有受过教育的人写的。他们没有听说过过度训练，对数据挖掘没有概念，没有听说过噪声预测器，也不擅长模型估计。他们只是一种不成熟的势利小人，在玩智力游戏。

桑桑尼茨-弗门科

垃圾是由没有受过教育的人写的。他们没有听说过再培训，对数据挖掘没有概念，没有听说过噪声预测器，也不擅长估计模型。这只是那种长不大的势利小人在玩心理游戏。


这一切与推断有什么关系......

那些在alglib库中写RF的人也是没文化的人？

和R博主也很蹩脚，显然

https://www.r-bloggers.com/extrapolation-is-tough-for-trees/

Extrapolation is tough for trees!
除了英足总，所有人都是失败者。

只有FA们被教导过。

;))

Oleg avtomat:

除了英足总，所有人都是失败者。

只有FA们被教导过。

;))


人们就是这样在不了解原理的情况下使用射频，然后说它不起作用。 从上一篇文章可以看出，射频不能推断，所以它应该只对熟悉的数据起作用。

阿利奥沙

唉，但他们错了，这不仅对 "无知者 "和势利眼来说是正常的，记得明斯基和他关于多层透镜 "无用 "的权威意见）））。

我不说hubra上的文章，它和论坛上的垃圾是一样的，99.9%的广告是naychpop，而0.1%的合理想法是以隐含的形式 "在字里行间 "的。

这个人举了一个关于R的例子，他在什么地方犯了错误？ 不幸的是，我没有使用R，但我甚至可以自己复制它

