交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 499

Andrey Kisselyov 2017.10.03 20:11 #4981

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

forexman77 2017.10.03 22:10 #4982

Dr. Trader 2017.10.03 23:37 #4983

forexman77:

Dr. Trader 2017.10.03 23:41 #4984

forexman77:

桑桑尼茨-弗门科。 2017.10.04 05:24 #4985

桑桑尼茨-弗门科。 2017.10.04 05:27 #4986

桑桑尼茨-弗门科。

马克西姆-德米特里耶夫斯基。 2017.10.04 05:28 #4987

马克西姆-德米特里耶夫斯基。 2017.10.04 06:08 #4988

Oleg avtomat:

马克西姆-德米特里耶夫斯基。 2017.10.04 06:28 #4989

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

Oleg avtomat: 2017.10.04 06:38 #4990

马克西姆-德米特里耶夫斯基。
在我看来，除了一些服务功能，没有人需要所有这些代码），所以每个人都在忙着为自己做一些事情。
这是知识完善程度等级的结果，长颈鹿可以接受的东西，河马就不能接受，反之亦然，这就是为什么根据知识完善程度有不同类型的教育，从小学到学术机构。
恭敬不如从命。
我看到了这个percetron的示意图。通常有一个加法器，但也有三个。所以有三个激活神经元？
我在MQL4中这样做了。
我在想，这是否正确？据我所知，三个输入(a1,a2,a3)中的每一个都要根据加法器的情况乘以自己的重量。
然后，我将尝试用激活正弦波函数取代线性函数。
谁能说，是用一个加法器好，还是用几个加法器好，就是不清楚，用同样的输入，不同的权重，有什么意义吗？
我还想问，如果我们采取最小的、两层的网络，那么我们就需要大量的变量来进行优化，更不用说三层或四层了。
我的意思是，如果所有的图层都被一次性优化。为了或多或少地完成测试，可以最大限度地使用多少个变量，有什么软件可以达到这个目的吗？
我很感兴趣，这是否正确？根据我的理解，三个输入a1,a2,a3中的每一个都被乘以自己的权重，这取决于它击中了哪个加法器。
几乎是正确的，也有一个偏见，它被额外添加到结果中
最有可能的是y1,y2,y3的值被用于神经元的内层，而这些值本身也应该被用作下一层的输入值
或者，如果Y1,Y2,Y3是输出值，那么就用几个输出神经元进行分类--例如，如果Y1,Y2,Y3中最大的值是Y1，那么结果就是 "1类"，如果最大的值是Y2，那么结果就是 "2类"，如果最大的值是Y3，那么结果就是 "3类"。如果神经元将被用于回归而不是分类，那么输出神经元将只有一个。如果我们有两个类，我们可以只使用一个输出神经元（如果结果是<0.5，那么它将是Class1，如果>=0.5，那么它将是Class2）。
为神经元的激活函数添加一个sigmoid是非常容易的，你需要这样一个函数---
有了它，你就得到了一个成熟的神经元卡，有一个内层（有三个感知器）和一个输出感知器。
结果 = Perceptron4[0]
尽可能使用多少个变量来产生更多或更少的测试，有什么软件可以实现这个目的吗？
一个神经元的权重数量可以是几万个或更多。在mql和R中，有专门的bibiloteks用于创建和训练神经元，最好通过它们来工作，而不是从头开始编程自己的神经元。
这被非常简洁地表述为统计学（以及所有数学）的公理：输入的垃圾 - 输出的垃圾。
一个人如果不知道这一点，或者不在实践中应用这一点，在我看来就是一个呆板的疯子，不管他是否知道perseptron这个词。
我不小心把这两个词弄混了，因为我此刻正在阅读关于近似值的文章
答复的艺术是让自己沉浸在提问者的问题中，暂时成为他，了解他的需求，并以他理解的方式回答。但只是在口头上搞事，不是艺术，而是自我肯定。
答复的艺术是让自己沉浸在提问者的问题中，暂时成为他，了解他的需求，并以他理解的方式回答。我只是搞砸了，这不是一种艺术，而是一种自我主张。
为了避免混淆，并能够区分什么是什么--近似、内插、外推，以及其他对你来说很困难的术语--你应该打开教科书学习。但你要给按钮加上标点符号，然后试着理解你在做什么。你没有足够的知识基础来理解它。然后你会得到一个理解，你就能有意识地计划实验，并进行有意义的实验，而且你的实验结果对你来说是可以理解的。
为了避免混淆，并能够区分什么是什么--近似、内插、外推和其他复杂术语--你应该打开教科书学习。但你要给按钮加上标点符号，然后试着理解你在做什么。你没有足够的知识基础来理解它。学习，然后你就会明白，你就能有意义地计划实验，并进行有意义的实验，实验的结果你就会清楚。
对不起，但你没有在我的任何问题中证明你的价值，至少我没有看到。
你不需要像显而易见的船长那样写作，把一切都颠倒过来，使自己看起来又很重要。