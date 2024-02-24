交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 430 1...423424425426427428429430431432433434435436437...3399 新评论 toxic 2017.06.28 12:07 #4291 马克西姆-德米特里耶夫斯基。RF总是比几乎所有简单的MO模型的误差要小，另一方面，MLP通常会给出最大的误差。也许我只是不知道如何烹饪，但看起来它实际上更糟糕，而且更慢，我在这里 找到了桑桑尼奇的确认。因此，如果你从简单的分类器中选择，那么它肯定是RF [删除] 2017.06.28 13:05 #4292 (我 以前从未做过)。 Forester一定是有经验的，我还没有掌握增压的方法 ) toxic 2017.06.28 13:47 #4293 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 可能是已经有经验的前辈，我还没有掌握增压的方法 )关于准确率和loglose当然不要自吹自擂（如果你以Alesha的风格采取targetets的话），XGB和仅仅是森林之间的差别并不大，但速度非常好，例如150-200k点，30个特征和5个targetets，学习时间~3分钟，学习的速度与从行中解析和提取特征的速度相当。 [删除] 2017.06.28 13:52 #4294 学习的速度 与解析和提取行中芯片的速度相当。关于准确率和loglose当然不要自吹自擂（如果你以Alesha的风格采取targetets的话），XGB和只是一个森林的区别并不大，但是速度非常好，比如150-200k点，30个芯片，5个targetets，学习时间~3分钟，学习的速度和解析以及从行提取特征的速度相当。 这是一个非常陡峭的速度，我已经想要它了 ) Женя 2017.06.28 18:03 #4295 同志们，我在哪里可以得到外汇数据，分钟，如果有一年的秒数，出价，叫价，主要的，基本金属，石油指数？ Женя 2017.06.28 18:19 #4296 弗拉基米尔-佩雷文科。魔鬼并不像你说的那么坏。这不是太难，从这几条开始（1、2、3、4）。它不会一下子全部起作用，也不会有意义，但它会很有用。祝好运谢谢你!它们是很好的文章。 Кеша Рутов 2017.06.29 00:52 #4297 吉安尼。我在哪里可以下载正常的外汇数据，分钟，如果有一年的秒数，出价，叫价，主要的，基本金属，石油指数？这个问题是不充分的，报价是由你的经纪人提供给你的，每个经纪人都有自己的，你不会从另一个经纪人的报价中获益，这就像打扑克时从另一桌看牌一样。如果经销商怀疑你以某种方式作弊，使用其他来源的报价，你会因此受到惩罚。PS：关于各种非传统分析的诡计，故意使用机器学习，HFT之类的，这叫 "毒性"，客户应该平均随机播放，如果他在加号中持续交易，这是极不正常的，里面是作弊。 Vasily Perepelkin 2017.06.30 00:04 #4298 伊诺肯蒂-鲁托夫。这个问题是不充分的。这个话题是不充分的，问题也是因此而产生的。交易首先是心理学，了解人，预测政治家和大商人的行动，而不是最小的方格法。 Mihail Marchukajtes 2017.06.30 00:24 #4299 瓦西里-佩雷佩尔金。这个话题是不充分的，问题也是因此而产生的。交易首先是心理学，了解人，预测政治家和大商人的行动，而不是最小的方格法。好了，瓦西里。告诉我你是如何打开一个贸易????基于什么？假设这是一个交易日，你已经选择了你的TF并准备急于行动。那么问题来了，在什么情况下你才会开启交易？ Vladislav Soliev 2017.06.30 00:40 #4300 我应该在EA中设置什么神奇的数字，这样我下的订单就会被认为是我的。 1...423424425426427428429430431432433434435436437...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
RF总是比几乎所有简单的MO模型的误差要小，另一方面，MLP通常会给出最大的误差。也许我只是不知道如何烹饪，但看起来它实际上更糟糕，而且更慢，我在这里 找到了桑桑尼奇的确认。
因此，如果你从简单的分类器中选择，那么它肯定是RF
可能是已经有经验的前辈，我还没有掌握增压的方法 )
关于准确率和loglose当然不要自吹自擂（如果你以Alesha的风格采取targetets的话），XGB和仅仅是森林之间的差别并不大，但速度非常好，例如150-200k点，30个特征和5个targetets，学习时间~3分钟，学习的速度与从行中解析和提取特征的速度相当。
同志们，我在哪里可以得到外汇数据，分钟，如果有一年的秒数，出价，叫价，主要的，基本金属，石油指数？
这不是太难，从这几条开始（1、2、3、4）。它不会一下子全部起作用，也不会有意义，但它会很有用。
这个问题是不充分的，报价是由你的经纪人提供给你的，每个经纪人都有自己的，你不会从另一个经纪人的报价中获益，这就像打扑克时从另一桌看牌一样。如果经销商怀疑你以某种方式作弊，使用其他来源的报价，你会因此受到惩罚。
PS：关于各种非传统分析的诡计，故意使用机器学习，HFT之类的，这叫 "毒性"，客户应该平均随机播放，如果他在加号中持续交易，这是极不正常的，里面是作弊。
这个话题是不充分的，问题也是因此而产生的。交易首先是心理学，了解人，预测政治家和大商人的行动，而不是最小的方格法。
好了，瓦西里。告诉我你是如何打开一个贸易????基于什么？假设这是一个交易日，你已经选择了你的TF并准备急于行动。那么问题来了，在什么情况下你才会开启交易？