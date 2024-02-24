交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3309 1...330233033304330533063307330833093310331133123313331433153316...3399 新评论 Andrey Dik 2023.10.15 15:42 #33081 СанСаныч Фоменко #:我不需要你回答我的问题。如果我找到了答案，我将何去何从？问题答案的实用价值是什么？我将在 EA 中的哪个位置插入您问题的答案？我将在 IO 中的哪个位置输入您问题的答案？为什么要问一百次我不需要答案的问题？ 下面是对您问题的回答（或者说是对我最初向您提出的问题的回答）： 改变超出范围的红色虚线的符号，在所需区间内的剩余部分将具有您所寻找的最大分值，因此优化将简化为寻找最大值。您所寻找的将具有最大可能的分值。 但这并不是正确的方法，正确的方法是使用一个最初在您所寻找的位置具有最大值的分数。 神经网络训练、函数优化、策略优化等所有方面都是如此。 因此，"你不需要寻找最大值，你需要寻找一个稳定的高原 "这种说法本身就是错误的，说明估算的使用是错误的。 [删除] 2023.10.15 15:51 #33082 Maxim Dmitrievsky #:我猜，安德鲁把 NS 训练和优化参数混为一谈了。两者都有点像优化，当一只小猫被灌了很多食物时，这有点令人不安。 СанСаныч Фоменко 2023.10.15 15:59 #33083 Andrey Dik #: 因此，"你不需要寻找一个最大值，你需要寻找一个稳定的高原 "这种说法本身就是错误的，是对估算的错误使用。 与您的断言相反，您已经证明通过估算找到了高原。 在实践中，我可以在哪里应用这一点呢？ 我们讨论的是过拟合，而过拟合通常基于优化。 在 MO 中，通过在不同文件上运行模型可以发现过度拟合。模型性能的变化是超拟合：不需要任何标准。还有一个软件包是通过过度拟合显示出来的。 从天上下来吧，原谅我，从你的极端来到地面，这里的情况有所不同。 Andrey Dik 2023.10.15 16:05 #33084 СанСаныч Фоменко #:与你的断言相反，你已经通过展示赞赏发现了高原。在实践中，我可以在哪里应用这一点？我们正在讨论过度拟合，这通常是基于优化。在 MO 中，通过在不同文件上运行模型可以发现过度拟合。模型性能的变化就是超拟合：不需要任何标准。还有一个软件包可以检测过度拟合。从你的极端中走下来，到不同的地方去。你不知道自己到底在寻找什么（你从未回答过这个问题）。 [删除] 2023.10.15 16:08 #33085 СОЗДАТЕЛЬ ИИ: ИСКУССТВЕННЫЙ МОЗГ, СВОБОДА ВОЛИ, СИНГУЛЯРНОСТЬ 2023.10.15www.youtube.com Освойте бесплатно за 2 недели основы Python и анализа данных на курсе «Специалист по Data Science» от Яндекс Практикум: https://ya.cc/t/HG2PtD254WHFyvПереход... [删除] 2023.10.16 08:32 #33086 mytarmailS 匹配参数，它能被视为一个未经训练的模型吗？ 毕竟，"我们想 出的 "这句话本身也意味着某种思考过程（迭代）。最终的模型如何知道是大脑迭代还是计算机迭代，两者之间是否存在差异？这个问题是在阅读了普拉多的文章 后产生的 P hacking（黑客技术）就是按照你的要求扩展数据。你可以使用任何 FF，并在输入中添加尽可能多的数据，使其最大化。如果没有达到最大化，就添加更多数据或选择更精确的优化算法。也就是说，任何 FF 都可以通过这种方式最大化。这是 TC 优化中最常见的情况。在这种情况下，更多的数据--更多的过度训练。没有选项。全局最小值-最大值根本说明不了问题。合乎逻辑的解决方案是最大化 FF，同时最小化特征数量，就像我上面写的那样。可以说，这是最无害的方法。用科学术语来说，Baes 就是变体 traidof。相反的过程就是研究，在研究过程中，你不做最初的假设，不从天花板上获取 FF，而是研究数据，寻找规律。"你编造的 "与现实无关。而 "你根据研究得出结论 "才是。如果你要做研究，至少要确定研究的主题和方法，然后选择研究工具。如果你的研究对象甚至不是 BP，而是一个你自己知道的实体，你甚至可以提前确定这样的研究结果。我知道大学里不教这个，所以就这样吧：) СанСаныч Фоменко 2023.10.16 09:52 #33087 Maxim Dmitrievsky #: P hacking 就是按照你的要求扩展数据。你可以使用任何 FF，并在输入中添加尽可能多的数据，使其最大化。如果最大化效果不佳，则添加更多数据或选择更精确的优化算法。也就是说，任何 FF 都可以通过这种方式最大化。这是 TC 优化中最常见的情况。在这种情况下，更多的数据--更多的过度训练。没有选项。全局最小值-最大值根本说明不了问题。合乎逻辑的解决方案是最大化 FF，同时最小化特征数量，就像我上面写的那样。可以说，这是最无害的方法。Baes--用科学术语来说，就是变式折衷。 相反的过程就是研究，这时你不做初始假设，不从天花板上获取 FF，而是研究数据中的模式。 "你编造的 "与现实无关。而 "你根据研究得出结论 "则与现实有关。 如果你要做研究，你至少需要确定研究的主题和方法，然后选择研究工具。如果你的研究对象甚至不是 BP，而是你一个人知道的实体，你甚至可以提前确定这样的研究结果。 我知道大学里不教这个，所以就这样吧：) 一桶蜂蜜加一勺焦油，这样蜂蜜就可以扔掉了。正如施蒂尔利茨所说，最后一句话才令人难忘。 [删除] 2023.10.16 10:08 #33088 СанСаныч Фоменко #:一桶蜂蜜加一勺焦油，这样蜂蜜就可以丢弃了。正如斯特里茨所说，最后一句才是关键。 这样你听起来就不会太聪明了。 mytarmailS 2023.10.16 11:08 #33089 优化过程是对未知参数的搜索。每次迭代都是一次实验/研究，提出假设（参数）并验证实验结果（FF）。因此，优化（搜索）过程是一项相当复杂的研究。但这并不是给知识分子虚无的理解，当然不是给，这里需要思考，逻辑应该包括....。 [删除] 2023.10.16 11:37 #33090 mytarmailS #: 优化过程是对未知参数的搜索。每次迭代都是一次实验/研究，提出假设（参数）并验证实验结果（FF）。因此，优化（搜索）过程也是一项研究。但这并不是为了理解智力上的虚无，当然也不是为了理解，在这里你需要思考，逻辑要包括...... 模仿研究者的人并没有意识到，在优化开始之前，所有参数都是已知的。而优化的过程就是寻找参数值，以最大限度地实现他头脑发热所发明的任何功能。他的优化变成了一条漫长的荆棘之路，探索他所在的底部。 1...330233033304330533063307330833093310331133123313331433153316...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不需要你回答我的问题。如果我找到了答案，我将何去何从？问题答案的实用价值是什么？
我将在 EA 中的哪个位置插入您问题的答案？我将在 IO 中的哪个位置输入您问题的答案？
为什么要问一百次我不需要答案的问题？
下面是对您问题的回答（或者说是对我最初向您提出的问题的回答）：
改变超出范围的红色虚线的符号，在所需区间内的剩余部分将具有您所寻找的最大分值，因此优化将简化为寻找最大值。您所寻找的将具有最大可能的分值。
但这并不是正确的方法，正确的方法是使用一个最初在您所寻找的位置具有最大值的分数。
神经网络训练、函数优化、策略优化等所有方面都是如此。
因此，"你不需要寻找最大值，你需要寻找一个稳定的高原 "这种说法本身就是错误的，说明估算的使用是错误的。
我猜，安德鲁把 NS 训练和优化参数混为一谈了。
两者都有点像优化，当一只小猫被灌了很多食物时，这有点令人不安。
与您的断言相反，您已经证明通过估算找到了高原。
在实践中，我可以在哪里应用这一点呢？
我们讨论的是过拟合，而过拟合通常基于优化。
在 MO 中，通过在不同文件上运行模型可以发现过度拟合。模型性能的变化是超拟合：不需要任何标准。还有一个软件包是通过过度拟合显示出来的。
从天上下来吧，原谅我，从你的极端来到地面，这里的情况有所不同。
毕竟，"我们想 出的 "这句话本身也意味着某种思考过程（迭代）。
最终的模型如何知道是大脑迭代还是计算机迭代，两者之间是否存在差异？
这个问题是在阅读了普拉多的文章 后产生的
P hacking 就是按照你的要求扩展数据。你可以使用任何 FF，并在输入中添加尽可能多的数据，使其最大化。如果最大化效果不佳，则添加更多数据或选择更精确的优化算法。也就是说，任何 FF 都可以通过这种方式最大化。这是 TC 优化中最常见的情况。在这种情况下，更多的数据--更多的过度训练。没有选项。全局最小值-最大值根本说明不了问题。合乎逻辑的解决方案是最大化 FF，同时最小化特征数量，就像我上面写的那样。可以说，这是最无害的方法。Baes--用科学术语来说，就是变式折衷。
一桶蜂蜜加一勺焦油，这样蜂蜜就可以扔掉了。正如施蒂尔利茨所说，最后一句话才令人难忘。
优化过程是对未知参数的搜索。