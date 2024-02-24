交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1651 1...164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2020.03.26 17:23 #16501 Vizard_。 超级！！！ 很高兴至少有人欣赏它。如果我是诚实的，就不是一首诗.... Vizard_ 2020.03.26 17:31 #16502 Mihail Marchukajtes: 我很高兴有人欣赏它。说实话，这不是一首诗.... 师父。 受到月亮的启发。 一个春天的夜晚... Mihail Marchukajtes 2020.03.26 17:35 #16503 Vizard_。 师父。 灵感来自于月亮。 春天的夜晚... 这不是他妈的春天。今天的雪下到了我的蛋蛋。这个传说中的春天在哪里呢？我看不到它 :-( Vizard_ 2020.03.26 17:48 #16504 Mihail Marchukajtes: 春天是什么鬼？今天，雪下到了他的蛋蛋。这个春天在哪里？我没有看到它 :-( 别争了，现在是春天。这就是为什么你这么热。） Aleksey Nikolayev 2020.03.26 18:01 #16505 而只有作曲家联盟 而只有作家联盟 而只有艺术家联盟 神圣的、未被腐肉触及的地方 Vizard_ 2020.03.26 18:11 #16506 在这里，我们的身体越来越好了）））。 Evgeny Dyuka 2020.03.26 19:55 #16507 这一天没有浪费，在同一个图表上把两个预测变成一个--多头和空头。 这是过去24小时内M1公路上的情况。 颜色。 1----------长长的倒下 2 - 长起 3--短线下跌 4 - 向上的短距离 我无法摆脱...。令人着迷。不是说预测是正确的，仅仅是美丽。 Igor Makanu 2020.03.26 20:02 #16508 叶夫根尼-迪尤卡。 我无法摆脱...。令人着迷。不是说预测是正确的，只是很美。 在测试器中，你总是想工作，所以至少要开一个美分账户，迷惑的过程会更快。 Evgeny Dyuka 2020.03.26 20:09 #16509 伊戈尔-马卡努。 在测试器中，圣杯系统总是不想工作，所以至少要开一个美分账户，这个过程会更快。 作为一个原则问题，我不会这样做。我现在所在的地方是神经网络，因为我还没有把它纳入我的脑海。而且我不会再这样做了，我已经有一个阶段在围绕着目标和停止而喋喋不休了。 顺便说一下，这不是一个测试器，图表每分钟都会有补充。 Igor Makanu 2020.03.26 20:22 #16510 叶夫根尼-迪尤卡。 作为一个原则问题，我不会这样做。 我现在所在的地方只有神经网络，因为我还没有为它而烦恼。而且我以后也不会这样做了，我已经经历了一个无休止地跳动目标和停止的阶段。 顺便说一下，这不是一个测试器，图表每分钟都会有补充。 - 原则上 - 没有头疼。 - 在测试器中不工作 ......好吧，好像只有一个萨满的手鼓还不足以完成这一套，虽然......可能都是这样开始的--其他方式会很无聊 )))) 好吧，我不分心去沉思什么是迷人的。 1...164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
超级！！！
我很高兴有人欣赏它。说实话，这不是一首诗....
师父。
受到月亮的启发。
一个春天的夜晚...
师父。
灵感来自于月亮。
春天的夜晚...
春天是什么鬼？今天，雪下到了他的蛋蛋。这个春天在哪里？我没有看到它 :-(
别争了，现在是春天。这就是为什么你这么热。）
这一天没有浪费，在同一个图表上把两个预测变成一个--多头和空头。
这是过去24小时内M1公路上的情况。 颜色。
1----------长长的倒下
2 - 长起
3--短线下跌
4 - 向上的短距离
我无法摆脱...。令人着迷。不是说预测是正确的，仅仅是美丽。
我无法摆脱...。令人着迷。不是说预测是正确的，只是很美。
在测试器中，你总是想工作，所以至少要开一个美分账户，迷惑的过程会更快。
在测试器中，圣杯系统总是不想工作，所以至少要开一个美分账户，这个过程会更快。
顺便说一下，这不是一个测试器，图表每分钟都会有补充。
作为一个原则问题，我不会这样做。 我现在所在的地方只有神经网络，因为我还没有为它而烦恼。而且我以后也不会这样做了，我已经经历了一个无休止地跳动目标和停止的阶段。
顺便说一下，这不是一个测试器，图表每分钟都会有补充。
- 原则上
- 没有头疼。
- 在测试器中不工作
......好吧，好像只有一个萨满的手鼓还不足以完成这一套，虽然......可能都是这样开始的--其他方式会很无聊 ))))
好吧，我不分心去沉思什么是迷人的。