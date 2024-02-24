交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1651

Vizard_

超级！！！

很高兴至少有人欣赏它。如果我是诚实的，就不是一首诗....
 
Mihail Marchukajtes:
师父。
受到月亮的启发。
一个春天的夜晚...

 
Vizard_


师父。
灵感来自于月亮。
春天的夜晚...

这不是他妈的春天。今天的雪下到了我的蛋蛋。这个传说中的春天在哪里呢？我看不到它 :-(
 
Mihail Marchukajtes:
别争了，现在是春天。这就是为什么你这么热。）

 
而只有作曲家联盟
而只有作家联盟
而只有艺术家联盟
神圣的、未被腐肉触及的地方
 
在这里，我们的身体越来越好了）））。
 

这一天没有浪费，在同一个图表上把两个预测变成一个--多头和空头。
这是过去24小时内M1公路上的情况。 颜色。
1----------长长的倒下
2 - 长起
3--短线下跌
4 - 向上的短距离

我无法摆脱...。令人着迷。不是说预测是正确的，仅仅是美丽。


 
叶夫根尼-迪尤卡

在测试器中，你总是想工作，所以至少要开一个美分账户，迷惑的过程会更快。

 
伊戈尔-马卡努

作为一个原则问题，我不会这样做。我现在所在的地方是神经网络，因为我还没有把它纳入我的脑海。而且我不会再这样做了，我已经有一个阶段在围绕着目标和停止而喋喋不休了。
顺便说一下，这不是一个测试器，图表每分钟都会有补充。
 
叶夫根尼-迪尤卡
- 原则上

- 没有头疼。

- 在测试器中不工作

......好吧，好像只有一个萨满的手鼓还不足以完成这一套，虽然......可能都是这样开始的--其他方式会很无聊 ))))

好吧，我不分心去沉思什么是迷人的。

