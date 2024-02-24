交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3315 1...330833093310331133123313331433153316331733183319332033213322...3399 新评论 lynxntech 2023.10.26 11:25 #33141 Renat Akhtyamov #:麦克斯，你的私人书房里只有你一个人你自己的抽象思维能告诉你 "论坛 "一词的含义吗？在这里，你需要能够屈服并承认自己的错误，也就是说，要与你几乎一无所知的人在一起，而这些人可能比你知道的多很多倍。 马克西姆卡需要去度假，让我们用萨巴来换一台现代化的电脑，用马克西姆卡来换阿罗哈海滩吧 Andrey Dik 2023.10.26 11:49 #33142 Maxim Dmitrievsky #: 我在和 Sanych 谈话，你是从哪里来的，你没有得到足够的关注？ 老师们:)))你们自说自话吧。 停，你要去哪儿？除了你，每个人都很蠢，所以你必须回答问题。 怎么了？那边红红的是什么？圆圆的，红红的，在下面 [删除] 2023.10.26 11:49 #33143 是否每个人都证实了 Sanych 的错误解释，即老师就是分数的同义词？还是我们需要更多的禁令才能得出真相？ [删除] 2023.10.26 11:51 #33144 Andrey Dik #:待在原地别动每个人都很蠢，除了你，所以你才是那个回答问题的人。那是什么？那边的红晕是什么？圆圆的，红红的，在下面 如果我回答这个问题，会被禁言的 Andrey Dik 2023.10.26 11:53 #33145 Maxim Dmitrievsky #: 如果我回答了，就会被禁言。 别担心，你不会被禁言的。那不是咪咪那是什么？ [删除] 2023.10.26 12:24 #33146 Andrey Dik #: 别担心，你不会被禁言的。这不是咪咪那是什么？ 好的祝酒辞和有趣的比赛 lynxntech 2023.10.26 12:26 #33147 Andrey Dik #: 别担心，你不会被禁言的。这不是咪咪那是什么？ 看起来像变性 Andrey Dik 2023.10.26 12:37 #33148 Maxim Dmitrievsky #: 好的祝酒词，比赛也很有趣。 你完全知道答案，但你不会大声说出来，因为答案会把你之前说过的很多话都划掉。 Andrey Dik 2023.10.26 12:38 #33149 lynxntech #:看起来像变性了 的确很像，但在密苏里州，这张图的显示和含义是不同的）。 [删除] 2023.10.26 12:40 #33150 Andrey Dik #: 你很清楚答案，但你不会大声说出来，因为答案会否定你之前说过的很多话。 我不知道你在说什么，这又是无稽之谈。已经有其他 MO 向你证实，你完全想错了。你还能绕多少圈子？ 1...330833093310331133123313331433153316331733183319332033213322...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
麦克斯，你的私人书房里只有你一个人
你自己的抽象思维能告诉你 "论坛 "一词的含义吗？
在这里，你需要能够屈服并承认自己的错误，也就是说，要与你几乎一无所知的人在一起，而这些人可能比你知道的多很多倍。
马克西姆卡需要去度假，让我们用萨巴来换一台现代化的电脑，用马克西姆卡来换阿罗哈海滩吧
我在和 Sanych 谈话，你是从哪里来的，你没有得到足够的关注？
停，你要去哪儿？除了你，每个人都很蠢，所以你必须回答问题。
怎么了？那边红红的是什么？圆圆的，红红的，在下面
待在原地别动每个人都很蠢，除了你，所以你才是那个回答问题的人。
那是什么？那边的红晕是什么？圆圆的，红红的，在下面
如果我回答了，就会被禁言。
别担心，你不会被禁言的。这不是咪咪那是什么？
别担心，你不会被禁言的。这不是咪咪那是什么？
看起来像变性
好的祝酒词，比赛也很有趣。
看起来像变性了
你很清楚答案，但你不会大声说出来，因为答案会否定你之前说过的很多话。