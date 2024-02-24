交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3310

开始拒绝这样的事情--完全 OOS（2023 年）。下半年，曲线的特征发生了变化。

 
开始拒绝这样的事情--完全 OOS（2023 年）。下半年，曲线的特征发生了变化。

用眼睛还是自动？
 
靠眼睛还是靠某种自动化设备？

通过眼睛。否则就是黑客。

 
只能用眼睛看。否则就是黑客行为。

强大的 ))))

 
开始拒绝这样的事情--完全 OOS（2023 年）。下半年，曲线的特征发生了变化。

为什么？每笔交易利润小？
 
为什么？每次交易利润微薄？

角色变了。粗略地说，这是一个啄食顺序。

我的意思是，一些阿尔法开始变成一些贝塔。

 
开始拒绝这样的事情--完全 OOS（2023 年）。曲线的特征在后半段发生了变化。

您的价差被低估了，因此有了优势。
2saber：如果 marcapas 是 okolule，我可以在测试中投掷圣杯。我可以根据你的故事进行训练，只需 5 分钟。我会给你带有来源的模型，为了科学起见，你可以根据需要进行调整。处理模型信号很简单，您可以使用自己的订单逻辑。
然后，您可以组织一个负余额的对冲基金。
您可以通过标准终端导出给我报价。
 
Maxim Dmitrievsky 圣杯。我可以根据你的故事进行训练，只需 5 分钟。我会给你带有来源的模型，为了科学起见，你可以根据需要进行调整。对模型信号的处理很简单，您可以制定自己的订单逻辑。 。
然后你可以组织一个负余额的对冲基金。
您可以通过标准终端导出给我报价。

我还没有完全理解。别在论坛上说了。

 

谁尝试过使用"紧凑性剖面"方法？

该方法的目的是从样本中剔除不一致的示例，如果使用 K 近邻类型的学习方法，应该可以改善学习效果并缩小模型大小。

我在 python 中找不到实现方法.....。

