fxsaber 2023.10.16 15:20 #33091 开始拒绝这样的事情--完全 OOS（2023 年）。下半年，曲线的特征发生了变化。 Andrey Dik 2023.10.16 15:28 #33092 fxsaber #: 开始拒绝这样的事情--完全 OOS（2023 年）。下半年，曲线的特征发生了变化。 用眼睛还是自动？ fxsaber 2023.10.16 15:41 #33093 Andrey Dik #: 靠眼睛还是靠某种自动化设备？ 通过眼睛。否则就是黑客。 mytarmailS 2023.10.16 15:44 #33094 fxsaber #:只能用眼睛看。否则就是黑客行为。 强大的 )))) Aleksei Kuznetsov 2023.10.16 16:21 #33095 fxsaber #: 开始拒绝这样的事情--完全 OOS（2023 年）。下半年，曲线的特征发生了变化。 为什么？每笔交易利润小？ fxsaber 2023.10.16 16:23 #33096 Forester #: 为什么？每次交易利润微薄？ 角色变了。粗略地说，这是一个啄食顺序。 我的意思是，一些阿尔法开始变成一些贝塔。 secret 2023.10.20 15:27 #33097 fxsaber #: 开始拒绝这样的事情--完全 OOS（2023 年）。曲线的特征在后半段发生了变化。 您的价差被低估了，因此有了优势。 [删除] 2023.10.20 15:43 #33098 2saber：如果 marcapas 是 okolule，我可以在测试中投掷圣杯。我可以根据你的故事进行训练，只需 5 分钟。我会给你带有来源的模型，为了科学起见，你可以根据需要进行调整。处理模型信号很简单，您可以使用自己的订单逻辑。然后，您可以组织一个负余额的对冲基金。您可以通过标准终端导出给我报价。 fxsaber 2023.10.20 22:08 #33099 Maxim Dmitrievsky 圣杯。我可以根据你的故事进行训练，只需 5 分钟。我会给你带有来源的模型，为了科学起见，你可以根据需要进行调整。对模型信号的处理很简单，您可以制定自己的订单逻辑。 。 然后你可以组织一个负余额的对冲基金。 您可以通过标准终端导出给我报价。 我还没有完全理解。别在论坛上说了。 Aleksey Vyazmikin 2023.10.23 00:36 #33100 谁尝试过使用"紧凑性剖面"方法？ 该方法的目的是从样本中剔除不一致的示例，如果使用 K 近邻类型的学习方法，应该可以改善学习效果并缩小模型大小。 我在 python 中找不到实现方法.....。
靠眼睛还是靠某种自动化设备？
通过眼睛。否则就是黑客。
只能用眼睛看。否则就是黑客行为。
强大的 ))))
为什么？每次交易利润微薄？
角色变了。粗略地说，这是一个啄食顺序。
我的意思是，一些阿尔法开始变成一些贝塔。
我还没有完全理解。别在论坛上说了。
谁尝试过使用"紧凑性剖面"方法？
该方法的目的是从样本中剔除不一致的示例，如果使用 K 近邻类型的学习方法，应该可以改善学习效果并缩小模型大小。
我在 python 中找不到实现方法.....。