交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3276 1...326932703271327232733274327532763277327832793280328132823283...3399 新评论 [删除] 2023.10.03 07:48 #32751 mytarmailS #: 差不多吧......怎么样？o[0] 是什么？ 什么都有 mytarmailS 2023.10.03 08:25 #32752 Maxim Dmitrievsky #: 哎呀，就是这样)) Alexander Ivanov 2023.10.03 09:34 #32753 你好，机房！ 我还创建了一个强大的神经网络。 对它进行了重磅娃娃和普通飞行的训练。 Renat Akhtyamov 2023.10.03 09:41 #32754 Alexander Ivanov #:你好，机房！我也创建了一个强大的神经网络。对它进行了重磅娃娃和普通飞行的训练。 我能否查看交易历史，以便了解交易情况？ Alexander Ivanov 2023.10.03 09:55 #32755 Renat Akhtyamov #:我能否查看交易历史，以便了解交易情况？ 我在 pounddoll 上进行过训练，感觉还不错...但历史记录不多。 但我很高兴 Alexander Ivanov 2023.10.03 09:58 #32756 现在我让神经网络在交易中自我训练 我的意思是，我们应该得到一个智能机器人 我们不必每周都训练它 Renat Akhtyamov 2023.10.03 10:02 #32757 Alexander Ivanov #:我在 pounddoll 上进行过训练，感觉还不错。但历史不多。 但我很高兴 这是演示版吗？(止损 5-10 点） Alexander Ivanov 2023.10.03 10:03 #32758 Renat Akhtyamov #:这是演示版吗？ 是的 Renat Akhtyamov 2023.10.03 10:04 #32759 Alexander Ivanov #:是我明白了但如何训练它，让它吃掉 100 个 4 位数点数的点数，这可能吗？ 我的意思是，让它远离点数。 СанСаныч Фоменко 2023.10.03 10:04 #32760 mytarmailS #:关于战略研究https://buildalpha.wordpress.com/2018/11/20/buildalpha-ensemble-strategies-reduce-overfitting-by-combining-strategies/----------------------------------------我们只需要一个策略再训练的度量，就能知道策略在新数据上是否有效，其他的都是可以解决的....----------------------------------------我有一个想法，想用几种方法来检测过度训练，我的方法基于 auto.arima、Prado "PBO"。我有一个想法，可以采用几种方法来检测过度训练，我的方法是基于 auto.arima、Prado "PBO"，或许还有其他方法，将它们作为预测因子，教 AMO 预测过度训练的概率，并将其作为一个指标。或者 非常有趣过度训练是 MO 的第二大支柱。第一个支柱是从垃圾中清除预测因子，这是最简单的。但还有第三根支柱，展望未来。这里根本不需要思考。 1...326932703271327232733274327532763277327832793280328132823283...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
差不多吧......怎么样？
哎呀，就是这样
你好，机房！
我还创建了一个强大的神经网络。
对它进行了重磅娃娃和普通飞行的训练。
你好，机房！
我也创建了一个强大的神经网络。
对它进行了重磅娃娃和普通飞行的训练。
我能否查看交易历史，以便了解交易情况？
我能否查看交易历史，以便了解交易情况？
我在 pounddoll 上进行过训练，感觉还不错...但历史记录不多。
但我很高兴
现在我让神经网络在交易中自我训练
我的意思是，我们应该得到一个智能机器人 我们不必每周都训练它
我在 pounddoll 上进行过训练，感觉还不错。但历史不多。
但我很高兴
这是演示版吗？(止损 5-10 点）
这是演示版吗？
是的
是
我明白了
但如何训练它，让它吃掉 100 个 4 位数点数的点数，这可能吗？我的意思是，让它远离点数。
关于战略研究
https://buildalpha.wordpress.com/2018/11/20/buildalpha-ensemble-strategies-reduce-overfitting-by-combining-strategies/
----------------------------------------
我们只需要一个策略再训练的度量，就能知道策略在新数据上是否有效，其他的都是可以解决的....
----------------------------------------
我有一个想法，想用几种方法来检测过度训练，我的方法基于 auto.arima、Prado "PBO"。我有一个想法，可以采用几种方法来检测过度训练，我的方法是基于 auto.arima、Prado "PBO"，或许还有其他方法，将它们作为预测因子，教 AMO 预测过度训练的概率，并将其作为一个指标。
或者
非常有趣过度训练是 MO 的第二大支柱。第一个支柱是从垃圾中清除预测因子，这是最简单的。但还有第三根支柱，展望未来。这里根本不需要思考。