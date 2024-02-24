交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3278 1...327132723273327432753276327732783279328032813282328332843285...3399 新评论 Alexander Ivanov 2023.10.03 10:19 #32771 Renat Akhtyamov #:是的来吧可以说，与有能力的人交流，而不是粗鲁无礼，这很好。 方程之谜 Alexander Ivanov 2023.10.03 10:29 #32772 建立复杂方程并训练网络... Alexander Ivanov 2023.10.03 10:31 #32773 每小时 Alexander Ivanov 2023.10.03 10:32 #32774 暂时是演示版。 几小时后，我就会把它放到现实中。 Andrey Dik 2023.10.03 10:37 #32775 Alexander Ivanov #: 每小时 似乎使用了停止拖网？ Alexander Ivanov 2023.10.03 10:43 #32776 Andrey Dik #:是否使用了停止拖网？ 总是拖网。 Alexander Ivanov 2023.10.03 10:47 #32777 基莫夫斯基拖网 Aleksey Vyazmikin 2023.10.03 10:56 #32778 Alexander Ivanov #: 建立复杂方程并训练网络.... 激活函数的复杂方程还是什么？ Alexander Ivanov 2023.10.03 11:00 #32779 我并不害怕。 [删除] 2023.10.03 11:56 #32780 Alexander Ivanov #: 我不怕。 你会是第一个排队接受网络移植的人吗？） 1...327132723273327432753276327732783279328032813282328332843285...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的
来吧
可以说，与有能力的人交流，而不是粗鲁无礼，这很好。
方程之谜
每小时
暂时是演示版。
几小时后，我就会把它放到现实中。
每小时
似乎使用了停止拖网？
是否使用了停止拖网？
总是拖网。
建立复杂方程并训练网络....
激活函数的复杂方程还是什么？
我不怕。