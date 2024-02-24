交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3278

Renat Akhtyamov #:

是的

来吧

可以说，与有能力的人交流，而不是粗鲁无礼，这很好。

方程之谜

 
建立复杂方程并训练网络...
 


每小时

 

暂时是演示版。

几小时后，我就会把它放到现实中。

 
Alexander Ivanov #:

每小时

似乎使用了停止拖网？

 
Andrey Dik #:

是否使用了停止拖网？

总是拖网。

 
基莫夫斯基拖网
 
Alexander Ivanov #:
建立复杂方程并训练网络....

激活函数的复杂方程还是什么？

 
我并不害怕。
Alexander Ivanov #:
我不怕。
你会是第一个排队接受网络移植的人吗？）
