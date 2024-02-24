交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3274

新评论
 
Maxim Dmitrievsky #:

您的对冲基金资产负债表为负值的比喻

顺便问一下，哪些行为会导致课程出现负余额？

您不必担心。

当您提取的资金超过您的保证金时，就会出现负余额；)

由于保证金尚未为零，交易仍在继续（免费！！），很奇怪吧？;)))

 
Maxim Dmitrievsky #:

您的对冲基金资产负债表为负值的比喻

我写这篇文章的目的是为了让这里的人终于明白内拉发现了一个什么样的函数。

她发现了一个被称为测试者圣杯的函数，即短时停止函数！
[删除]  
Renat Akhtyamov #:

顺便问一下，哪些行为会导致课程出现负结余？

您不必担心。

当您提取的金额超过存款金额时就会出现负数；)

由于保证金尚未为零，交易仍在继续（免费！！），很奇怪吧？;)))

大量头寸随着时间的推移而消耗掉期

 
Maxim Dmitrievsky #:

在锁定过程中，有很多位置会长期占用交换机。

将其与之前的结果进行比较。


这就是金融数学。

如果你的数学很好，那么掉期就会被排除在外（被计算在内）。

[删除]  
Renat Akhtyamov #:

与前一结果相比

这一点也不有趣。你要么写主题，要么至少写点实质性的东西，要么就去写简介

没人有兴趣看这个。
 
Maxim Dmitrievsky #:

这并不有趣。要么写主题，要么至少写点实质性的东西，要么就去写简介

我写的就是这个主题。

Tester Grail 你为什么要谈这个？

我在上面说过，不要赚取点数。

比方说，交易应该从一周开始。

这样读起来才有意思。

此外，你自己提到了我的负余额，所以我回答了。

你应该去买内衣，而不是我。

我很好 ;))))

[删除]  
Renat Akhtyamov #:

我说的是正题。

Tester Grail 你为什么要插嘴？

我在上面说过，不要做点子。

交易应从一周开始，比方说

这样读起来才有意思。

此外，你自己也提到了我的负余额，所以我就回答了。

好的，主人。

[删除]  
开始写回忆录，写你是如何搞砸外汇的，然后卖掉，别浪费自己了
 
Maxim Dmitrievsky #:
开始写你的回忆录，写你是如何搞砸外汇交易的，然后把它们卖掉，不要浪费自己。

为什么？

这只是你自己的爱好。

此外，你还没有达到将存款增加 1000 倍的目标。

[删除]  
Renat Akhtyamov #:

为什么

这是一种爱好，纯粹是为了我自己。

此外，存款增加 1000 倍的目标还没有实现。

出于某种原因，你认为你的爱好是最令人兴奋的。

1...326732683269327032713272327332743275327632773278327932803281...3399
新评论