交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3283

Aleksei Kuznetsov 2023.10.04 16:47 #32821

fxsaber #:这是逐行计算矩阵的核心。

我在想，如果我们用快速 Algibov 算法 PearsonCorrM 计算一个矩阵和同一个矩阵会怎样？谁会更快呢？

PearsonCorrM 比 Algibov 的逐行算法快 40-50 倍，即使是快速的自制工具可能也无法克服这样的速度差距。

fxsaber 2023.10.04 17:00 #32822

Forester #: 我想知道，如果计算一个矩阵，并用快速 Algibov 算法 PearsonCorrM 计算同一个矩阵。谁会更快呢？PearsonCorrM 比 Algibov 的逐行算法快 40-50 倍，即使是快速的自制算法可能也无法克服这样的速度差距。

下面是 PearsonCorrM 自制算法滞后的两倍。

Aleksey Vyazmikin 2023.10.05 13:43 #32823

我比较了用 python 和通过命令行进行CatBoost 训练的速度：

- 从启动到保存模型，包括读取样本，速度提高了 20
- 学习过程本身快 12

在同一模型上测试 - 训练结果完全相同。

当然，命令行更快。

Aleksei Kuznetsov 2023.10.05 15:03 #32824

Aleksey Vyazmikin CatBoost 训练的速度：

- 从启动到保存模型，包括读取样本，速度提高了 20
- 学习过程本身快 12

在同一模型上测试 - 训练结果完全相同。

当然，命令行速度更快。

您还在使用命令行运行 EXE 吗？

您可以通过 WinExec 运行 EXE，甚至可以在测试器中对其进行优化。

#import "kernel32.dll"
int WinExec(uchar &Path[],int Flag);
int SleepEx(int msec, bool Alertable=false);//SleepEx(1000,false); - для простого таймера
#import
...
string CommonPath = TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH)+ "\\Files\\";
string RAM_dir="RAM\\";//использую диск в памяти для скорости
string agent_dir=RAM_dir+"0000";//при запуске в терминале
string p=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_PATH);// C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\ххххххххххххххххххххххх\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\testEXE.ex5
int agent_pos=StringFind(p,"Agent-");// при оптимизации запустится в папке с номером агента
if(agent_pos!=-1){agent_pos=StringFind(p,"-",agent_pos+6);agent_dir = RAM_dir+StringSubstr(p,agent_pos+1,4);}//выдаст 3001, 3002... по номеру папки в котором тестер запустился
FolderCreate(agent_dir,FILE_COMMON);
...
sinput string PathExe="С:\\your.exe";//path to exe file
uchar ucha[];
StringToCharArray(PathExe_+" --dir "+CommonPath+agent_dir+"\\",ucha);//string to train
int visible=0;
FileDelete(agent_dir+"\\model.bin",FILE_COMMON); //сначала удалить старый
int x=WinExec(ucha,visible); //visible=0 - work in hidden window, 1 - work in opened exe window - can be closed by user. Better to use 0, to run proces up to finish. while(true){if(FileIsExist(agent_dir+"\\model.bin",FILE_COMMON)){break;}SleepEx(1000);}// используем SleepEx из DLL (Sleep() от MQL не работает в оптимизаторе, будет грузить проц на 100% проверками файла. Через DLL 1%.). Файл с моделью появился - расчет закончен.
//модель обучена, читаем файл модели и используем

我还没试过 Catboost，但我想你可以做一些事情。

最困难的是确定训练结束的时间。我的方法是每秒检查一次 agent_dir+"\model.bin" 文件夹中模型文件的外观。我不知道 Catboost 把模型文件放在哪里，可能要到别处去找。

另一个可能的问题是，如果模型文件很大，可能需要很长时间才能写入，即文件已经存在，但没有写到最后。可能需要暂停文件或检查文件是否被写入过程关闭....。

Aleksey Vyazmikin 2023.10.05 15:55 #32825

Forester #:您还在使用命令行运行 EXE 吗？

您可以通过 WinExec 运行 EXE，甚至可以在测试器中对其进行优化。

我运行的是 bat 文件--到目前为止，这是当前任务中最方便的选择。

到目前为止，只有一个任务可以在获得样本后自动启动训练--侦察搜索。我计划稍后为它制作一个自动 bat 文件。

Forester#: 我还没试过 Catboost，但我想我们能想到办法。最困难的是确定训练结束的时刻。我的方法是每秒检查一次 agent_dir+"\model.bin" 文件夹中模型文件的外观。我不知道 Catboost 会把模型文件放在哪里，可能要到别处去找。

另一个可能的问题是，如果模型文件很大，可能需要很长时间才能写入，即文件已经存在，但没有写到最后。您可能需要暂停文件或检查文件是否被写入过程关闭....。

你的解决方案很有趣--我会看看，也许我会把它用于应用。

但我认为有可能从可执行程序中获得结束响应 - 我想使用这种方法。

文件选项--如果您运行 bootnik，那么同样--您可以在任务结束时创建一个新文件。

Aleksey Vyazmikin 2023.10.05 18:44 #32826

Aleksey Vyazmikin #:也许-1 和 0 变体的相对成功率与列车的样本量有关，因此应该减少？一般来说，Recall 似乎会对此做出反应。在你看来，在我们的情况下，这种组合的结果是否应该具有可比性？还是说数据已经无法挽回地过时了？

我把训练样本分成了三份，分别对变体-1 和变体 0 进行了三组训练，也只对原始训练样本进行了三组训练。

这就是我的结果。

我做了这样的归纳：PR=（精确度-0.5）*召回率

看来训练是以牺牲训练样本的第二和第三部分为代价的--现在我把它们合并起来并进行训练--让我们看看会发生什么。

尽管如此，这似乎仍不失为一种估算训练随机性的方法。理想情况下，每个部分的训练都应该相对成功，否则不能保证模型明天就会停止工作。

Aleksey Vyazmikin 2023.10.06 06:19 #32827

Aleksey Vyazmikin #:看起来训练是以牺牲样本列车的第二和第三部分为代价的--我现在把它们合并起来并进行训练--我们看看会发生什么。不过，这似乎也不失为一种评估训练随机性的好方法。理想情况下，每个部分的训练都应该相对成功，否则不能保证模型明天就会停止工作。

下面是结果--最后两列

结果确实有所改善。我们可以假设，样本越大，训练结果越好。

我们应该尝试在训练样本的第一部分和第二部分上进行训练，如果结果并不比第二部分和第三部分差多少，那么就可以认为样本新鲜度的因素不如样本量重要。

СанСаныч Фоменко 2023.10.06 09:19 #32828

我曾多次写过关于 "预测因子预测能力 "的文章。

我发现了一个计算距离的工具列表：

library(proxy)
pr_DB$get_entry_names()
## [1] "Jaccard" "Kulczynski1"
## [3] "Kulczynski2" "Mountford"
## [5] "Fager" "Russel"
## [7] "simple matching" "Hamman"
## [9] "Faith" "Tanimoto"
## [11] "Dice" "Phi"
## [13] "Stiles" "Michael"
## [15] "Mozley" "Yule"
## [17] "Yule2" "Ochiai"
## [19] "Simpson" "Braun-Blanquet"
## [21] "cosine" "angular"
## [23] "eJaccard" "eDice"
## [25] "correlation" "Chi-squared"
## [27] "Phi-squared" "Tschuprow"
## [29] "Cramer" "Pearson"
## [31] "Gower" "Euclidean"
## [33] "Mahalanobis" "Bhjattacharyya"
## [35] "Manhattan" "supremum"
## [37] "Minkowski" "Canberra"
## [39] "Wave" "divergence"
## [41] "Kullback" "Bray"
## [43] "Soergel" "Levenshtein"
## [45] "Podani" "Chord"
## [47] "Geodesic" "Whittaker"
## [49] "Hellinger" "fJaccard"

除了标准工具外，它还有自己的距离集

stats::dist()

[删除] 2023.10.06 09:36 #32829

Aleksey Vyazmikin #:结果如下--最后两列

结果确实有所改善。我们可以假设，样本越多，训练结果就越好。

我们有必要尝试在训练样本的 1 部分和 2 部分上进行训练--如果结果并不比 2 部分和 3 部分差多少，那么样本新鲜度的因素就可以被认为没有样本量那么重要了。

库托，我们又一次陷入了对垫子统计的无知。我有个想法，可以从不同侧面对 matstat 进行监测。

Aleksey Vyazmikin 2023.10.06 10:42 #32830

СанСаныч Фоменко #:我曾多次写过关于 "预测因子的预测能力 "的文章。我发现了一个计算距离的工具列表：除了标准工具外，它还有自己的距离集

您能举例说明如何使用它吗？
这是逐行计算矩阵的核心。
PearsonCorrM 比 Algibov 的逐行算法快 40-50 倍，即使是快速的自制工具可能也无法克服这样的速度差距。
我想知道，如果计算一个矩阵，并用快速 Algibov 算法 PearsonCorrM 计算同一个矩阵。谁会更快呢？PearsonCorrM 比 Algibov 的逐行算法快 40-50 倍，即使是快速的自制算法可能也无法克服这样的速度差距。
下面是 PearsonCorrM 自制算法滞后的两倍。
我比较了用 python 和通过命令行进行CatBoost 训练的速度：
- 从启动到保存模型，包括读取样本，速度提高了 20
- 学习过程本身快 12
在同一模型上测试 - 训练结果完全相同。
当然，命令行更快。
- 从启动到保存模型，包括读取样本，速度提高了 20
- 学习过程本身快 12
在同一模型上测试 - 训练结果完全相同。
当然，命令行速度更快。
您还在使用命令行运行 EXE 吗？
您可以通过 WinExec 运行 EXE，甚至可以在测试器中对其进行优化。
我还没试过 Catboost，但我想你可以做一些事情。另一个可能的问题是，如果模型文件很大，可能需要很长时间才能写入，即文件已经存在，但没有写到最后。可能需要暂停文件或检查文件是否被写入过程关闭....。
最困难的是确定训练结束的时间。我的方法是每秒检查一次 agent_dir+"\model.bin" 文件夹中模型文件的外观。我不知道 Catboost 把模型文件放在哪里，可能要到别处去找。
您还在使用命令行运行 EXE 吗？
您可以通过 WinExec 运行 EXE，甚至可以在测试器中对其进行优化。
我运行的是 bat 文件--到目前为止，这是当前任务中最方便的选择。
到目前为止，只有一个任务可以在获得样本后自动启动训练--侦察搜索。我计划稍后为它制作一个自动 bat 文件。
我还没试过 Catboost，但我想我们能想到办法。
最困难的是确定训练结束的时刻。我的方法是每秒检查一次 agent_dir+"\model.bin" 文件夹中模型文件的外观。我不知道 Catboost 会把模型文件放在哪里，可能要到别处去找。另一个可能的问题是，如果模型文件很大，可能需要很长时间才能写入，即文件已经存在，但没有写到最后。您可能需要暂停文件或检查文件是否被写入过程关闭....。
你的解决方案很有趣--我会看看，也许我会把它用于应用。
但我认为有可能从可执行程序中获得结束响应 - 我想使用这种方法。
文件选项--如果您运行 bootnik，那么同样--您可以在任务结束时创建一个新文件。
也许-1 和 0 变体的相对成功率与列车的样本量有关，因此应该减少？一般来说，Recall 似乎会对此做出反应。
在你看来，在我们的情况下，这种组合的结果是否应该具有可比性？还是说数据已经无法挽回地过时了？
我把训练样本分成了三份，分别对变体-1 和变体 0 进行了三组训练，也只对原始训练样本进行了三组训练。
这就是我的结果。
我做了这样的归纳：PR=（精确度-0.5）*召回率
看来训练是以牺牲训练样本的第二和第三部分为代价的--现在我把它们合并起来并进行训练--让我们看看会发生什么。
尽管如此，这似乎仍不失为一种估算训练随机性的方法。理想情况下，每个部分的训练都应该相对成功，否则不能保证模型明天就会停止工作。
看起来训练是以牺牲样本列车的第二和第三部分为代价的--我现在把它们合并起来并进行训练--我们看看会发生什么。
不过，这似乎也不失为一种评估训练随机性的好方法。理想情况下，每个部分的训练都应该相对成功，否则不能保证模型明天就会停止工作。
下面是结果--最后两列
结果确实有所改善。我们可以假设，样本越大，训练结果越好。
我们应该尝试在训练样本的第一部分和第二部分上进行训练，如果结果并不比第二部分和第三部分差多少，那么就可以认为样本新鲜度的因素不如样本量重要。
我曾多次写过关于 "预测因子预测能力 "的文章。
我发现了一个计算距离的工具列表：
除了标准工具外，它还有自己的距离集
结果如下--最后两列
结果确实有所改善。我们可以假设，样本越多，训练结果就越好。
我们有必要尝试在训练样本的 1 部分和 2 部分上进行训练--如果结果并不比 2 部分和 3 部分差多少，那么样本新鲜度的因素就可以被认为没有样本量那么重要了。
我曾多次写过关于 "预测因子的预测能力 "的文章。
我发现了一个计算距离的工具列表：
除了标准工具外，它还有自己的距离集
您能举例说明如何使用它吗？