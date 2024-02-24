交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1635

叶夫根尼-迪尤卡
假人不会通过自动验证，它必须打开和关闭交易。

在磁盘上做一个额外的模式来打开一些东西并进行验证，你是一个婴儿）。

我从来没有被用来建立自己的机器人，但我从来没有被用来建立它们。虽然，主要的功能是在机器人中。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

在磁盘上做一个额外的模式来打开一些东西并验证它，就像一个孩子一样)。

我还为我的机器人提供了额外的api，各种插件都是单独的。虽然，主要的功能是在机器人中。
神经网络上的机器人？我可以在市场上获得一个机器人的链接吗？
 
我在市场上寻找建立在神经网络上的专家--没有一个真正的专家!我不理解MQL5的管理员，因为这个主题很有希望，他们创造了所有条件来压制它。
叶夫根尼-迪尤卡
这都是为了让你用mql写脚本和库，这样你就可以开发他们的 "产品"......，写成千上万行早已用其他语言写好的代码，痛苦，哭泣)

 
mytarmailS:

正是如此。我认为TradingView很快就会击败MQL5的腿。带有90年代图标的老式终端是一回事。
 
没有任何想法，我应该做这样的事情。
有很多有偿和无偿的专家，有文章，你是不注意的。

你应该注意了。 一开始（5-10年前）经纪公司是抵制mashobuch的，他们认为吸食者会从泥土中赚取糖果。 但现在他们已经明白了，一切都很好，排水按计划进行，MO正在以各种方式推广和支持，很快Mql中的Keras就能和python一起工作，并出售，不要担心。

 

我有过这样的经历））今天我的第一个正常算法诞生了......问题是我是自学成才的，我只知道用R语言编程，这个算法自然是在R二进制文件上工作，它对执行速度 非常敏感，事实是我需要一个机器人......如何制作一堆，通过哪个终端，什么工具？ 谁能帮助？

 
mytarmailS:

问题是我是自学成才的，我只知道用R语言编程，这个算法自然是在R二进制文件上工作，它对执行速度非常敏感，我需要一个机器人是一个事实......如何进行绑定，通过哪个终端，什么工具？ 谁能帮助？

下面是一个与R有关的专家顾问的例子

https://www.mql5.com/ru/articles/1103#ch_4

由于R中使用的神经网络库已经过时，所以它不能工作，但你可以使用这个例子来连接你在R中的代码

