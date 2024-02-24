交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1635 1...162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642...3399 新评论 [删除] 2020.03.23 15:07 #16341 叶夫根尼-迪尤卡。 假人不会通过自动验证，它必须打开和关闭交易。 在磁盘上做一个额外的模式来打开一些东西并进行验证，你是一个婴儿）。 我从来没有被用来建立自己的机器人，但我从来没有被用来建立它们。虽然，主要的功能是在机器人中。 Evgeny Dyuka 2020.03.23 15:21 #16342 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 在磁盘上做一个额外的模式来打开一些东西并验证它，就像一个孩子一样)。 我还为我的机器人提供了额外的api，各种插件都是单独的。虽然，主要的功能是在机器人中。 神经网络上的机器人？我可以在市场上获得一个机器人的链接吗？ Evgeny Dyuka 2020.03.23 15:41 #16343 我在市场上寻找建立在神经网络上的专家--没有一个真正的专家!我不理解MQL5的管理员，因为这个主题很有希望，他们创造了所有条件来压制它。 我不理解MQL5的管理员，这个话题很有前途，他们创造了所有的条件，把它扼杀在摇篮里。 mytarmailS 2020.03.23 15:46 #16344 叶夫根尼-迪尤卡。 我在市场上搜索了基于神经网络的EA--没有一个真正的EA!我不明白MQL5的管理员怎么会忙于他们的程序，而不知道该如何处理这些程序。 我不明白MQL5的管理员，这个主题是前瞻性的，他们已经创造了所有的条件来防止它发生。 这都是为了让你用mql写脚本和库，这样你就可以开发他们的 "产品"......，写成千上万行早已用其他语言写好的代码，痛苦，哭泣) Evgeny Dyuka 2020.03.23 15:57 #16345 mytarmailS: 这都是为了让你在mql中写脚本和库，这样你就可以开发他们的 "产品"......，写成千上万行早已用其他语言写好的代码，痛苦，哭泣）。 正是如此。我认为TradingView很快就会击败MQL5的腿。带有90年代图标的老式终端是一回事。 Кеша Рутов 2020.03.23 16:06 #16346 但我 没有任何想法，我应该做这样的事情。 我在市场上寻找建立在神经网络上的专家--没有一个真正的专家!它们都是假的。 我不明白MQL5的管理员，这个主题是有前景的，他们创造了所有的条件，把它粉碎在萌芽状态。 有很多有偿和无偿的专家，有文章，你是不注意的。 你应该注意了。 一开始（5-10年前）经纪公司是抵制mashobuch的，他们认为吸食者会从泥土中赚取糖果。 但现在他们已经明白了，一切都很好，排水按计划进行，MO正在以各种方式推广和支持，很快Mql中的Keras就能和python一起工作，并出售，不要担心。 mytarmailS 2020.03.23 16:13 #16347 我有过这样的经历））今天我的第一个正常算法诞生了......问题是我是自学成才的，我只知道用R语言编程，这个算法自然是在R二进制文件上工作，它对执行速度 非常敏感，事实是我需要一个机器人......如何制作一堆，通过哪个终端，什么工具？ 谁能帮助？ Aleksei Kuznetsov 2020.03.23 16:23 #16348 mytarmailS: 问题是我是自学成才的，我只知道用R语言编程，这个算法自然是在R二进制文件上工作，它对执行速度非常敏感，我需要一个机器人是一个事实......如何进行绑定，通过哪个终端，什么工具？ 谁能帮助？ 下面是一个与R有关的专家顾问的例子 https://www.mql5.com/ru/articles/1103#ch_4 由于R中使用的神经网络库已经过时，所以它不能工作，但你可以使用这个例子来连接你在R中的代码 Третье поколение нейросетей: "Глубокие нейросети" www.mql5.com Нейросети второго поколения Глубокое обучение Практические эксперименты Программная реализация (индикатор и эксперт) Введение В статье будут рассмотрены основные понятия по теме "Глубокое обучение" (Deep Learning), "Глубокие нейросети" (Deep Network) без сложных математических выкладок, как говорят, "на пальцах". Будут проведены эксперименты с... Mihail Marchukajtes 2020.03.23 16:31 #16349 Vizard_。 哦，师父!服从，服从! 你昨天晚上到底发生了什么？ radikal.ru/video/uKgWOR27yQA 看看我想出了什么办法来回应你的搞笑。 Sync by YYeTs.net Corrected by honeybunny ..... 你的微笑就像我们耳朵里的蜂蜜 所以，邪恶的魔术师，伸展你的嘴 *我们已经在一起这么多年了 * 伸出你的嘴，捣蛋鬼，在门闩上 你对我们有很大的权力，如果你不在你的巫师的微笑中的话 看看Maximeka的视频方式。 那是因为，巫师，你在拉长你的嘴吗？ ♪ 世界上没有一个魔术师在我们面前晃来晃去 ♪ 嘴角挂着微笑，同样朴实无华... !!!! 婊子已经被库巴托鲁几天了，真的在大喊大叫。专属幽默!!!! Mihail Marchukajtes 2020.03.23 16:38 #16350 还有一个关于当天主题的定期专栏 !!!! 1...162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在磁盘上做一个额外的模式来打开一些东西并验证它，就像一个孩子一样)。我还为我的机器人提供了额外的api，各种插件都是单独的。虽然，主要的功能是在机器人中。
有很多有偿和无偿的专家，有文章，你是不注意的。
你应该注意了。 一开始（5-10年前）经纪公司是抵制mashobuch的，他们认为吸食者会从泥土中赚取糖果。 但现在他们已经明白了，一切都很好，排水按计划进行，MO正在以各种方式推广和支持，很快Mql中的Keras就能和python一起工作，并出售，不要担心。
我有过这样的经历））今天我的第一个正常算法诞生了......问题是我是自学成才的，我只知道用R语言编程，这个算法自然是在R二进制文件上工作，它对执行速度 非常敏感，事实是我需要一个机器人......如何制作一堆，通过哪个终端，什么工具？ 谁能帮助？
问题是我是自学成才的，我只知道用R语言编程，这个算法自然是在R二进制文件上工作，它对执行速度非常敏感，我需要一个机器人是一个事实......如何进行绑定，通过哪个终端，什么工具？ 谁能帮助？
下面是一个与R有关的专家顾问的例子
https://www.mql5.com/ru/articles/1103#ch_4
由于R中使用的神经网络库已经过时，所以它不能工作，但你可以使用这个例子来连接你在R中的代码
