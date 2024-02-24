交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3336 1...332933303331333233333334333533363337333833393340334133423343...3399 新评论 [删除] 2023.11.11 23:16 #33351 СанСаныч Фоменко #:根据定义，标签（教师、目标变量）不可能是垃圾。 桑尼奇，别丢人现眼了 你甚至还没开始学习就表达自己的观点。 Aleksey Vyazmikin 2023.11.12 06:01 #33352 另一个有趣的事实是，我当时在想，显然这只是再培训，于是决定看看阶级变化发生在哪些指数上--我想，接近尾声时，这只是再培训的一个很好的说明。 事实上，结果是这样的 关于测试样本 事实证明，这前一千张（在下一个添加到模型的序列中）大多是不稳定的！ 太惊讶了 考试样本 Aleksei Kuznetsov 2023.11.12 09:27 #33353 Aleksey Vyazmikin #:另一个有趣的事实是，我在想，显然这只是再培训，于是决定看看班级变化发生在哪个指数上--我以为是在接近尾声的时候，这只是再培训的一个很好的说明。事实上，结果是这样的在测试样品上事实证明，不稳定的主要是前一千张纸（添加到模型的下一个序列）！太惊讶了样本 你是在通过 "蹦蹦跳跳 "来计数吧？在这里，只有第一棵树是根据原始教师的标签进行训练的。 对于所有其他树，教师就是预测误差，即 (Y - Pred)。即使 eta = 0.1...0.001，这些树叶的影响也是微不足道的，它们只会纠正错误。您所展示的（它们的微不足道）。 Yuriy Vasilyev 2023.11.12 09:52 #33354 GPT教学 ) 好了，让我们将包络线指标 添加到我们的分析中。包络线指标表示移动平均线的上下两条线。它们通常与移动平均线保持固定的百分比距离。 上个月（2023 年 11 月）的包络线： 让我们选择与移动平均线的百分比距离。 计算包络线的上下限。 使用 RSI、布林线和包络线计算整体趋势： 让我们比较一下从不同指标获得的信号。 此外，考虑到来自不同指标的信号可能相互冲突，因此必须对它们进行综合分析。 让我们继续计算和分析。 [删除] 2023.11.12 10:41 #33355 Yuriy Vasilyev 包络线指标 添加到我们的分析中。包络线指标表示移动平均线的上下两条线。它们通常与移动平均线保持固定的百分比距离。 上个月（2023 年 11 月）的包络线： 让我们选择与移动平均线的百分比距离。 计算包络线的上下限。 使用 RSI、布林线和包络线计算整体趋势： 让我们比较从不同指标获得的信号。 此外，我们还要考虑到不同指标发出的信号可能相互冲突，因此必须对它们进行综合分析。让我们继续计算和分析。 您是否尝试过提交价格以获得预测结果？市场上有这种做法，显然有人泄露了算法 Aleksey Vyazmikin 2023.11.12 12:50 #33356 Forester #: 您是在计算助推器吧？ 没错，我们说的是 CatBoost！ Forester#: 在这里，只有第一棵树是由初始教师的标签训练出来的。 对于所有其他树，教师就是预测误差，即 (Y - Pred)。 事实上，这正是理论所建议的。 Forester#: 也是，系数 eta = 0.1...0.001 至少在 CatBoost 中，所有树的 "学习率 "系数都是固定的。 Forester#: 这些树叶的影响微乎其微，它们只起到修正作用。这正是您所表明的（它们的影响微不足道）。 您能解释一下在 CatBoost 中是如何安排树叶系数的吗？ 有些地方我不太明白。 不过，我已经证明了树叶 "类别 "的变化，即实际上有 40% 的树叶在新数据中拉动总计的方式是错误的。 Aleksei Kuznetsov 2023.11.12 13:42 #33357 Aleksey Vyazmikin #:您能解释一下，CatBoost 中的叶片是如何排列系数的吗？你想让我翻阅 CatBoost 代码并给出确切答案吗？我只挖掘我感兴趣的东西。我不使用 CatBoost。 这是我第一次听说叶系数 - 它们是什么？ 这里有教程和简单的提升代码https://habr.com/ru/companies/vk/articles/438562/ Пишем XGBoost с нуля — часть 2: градиентный бустинг 2019.02.07habr.com Всем привет! В прошлой статье мы разбирались, как устроены решающие деревья, и с нуля реализовали алгоритм построения, попутно оптимизируя и улучшая его. В этой статье мы реализуем алгоритм градиентного бустинга и в конце создадим свой собственный XGBoost. Повествование будет идти по той же схеме: пишем алгоритм, описываем его, в заверешение... mytarmailS 2023.11.12 15:00 #33358 Aleksey Vyazmikin #:我报告说，在单独的抽样测试中 - 7467 片，在考试中 - 7177 片，但没有激活的叶片并不在少数 - 我没有一次数完。这是在测试样本中按其值改变类别的叶子的分布情况这就是考试。这是对等级的细分--有三个等级，第三个是"-1"--没有激活。样本列车测试样本考试样本一般来说，我们可以看到叶片权重不再符合类逻辑--下图是测试样本的图形--没有明确的向量。一般来说，这种方法可以近似任何东西，但不能保证预测结果的质量。一般来说，我假设上图中明显的 "条形 "是按激活位置和频率划分的非常相似的叶片。不知道的事情很难讨论。因此，我只能为你的成功感到高兴。如果我有这样的方法，我一定会使用它：)我的方法还不能给出如此定性的结果，但它已经足够相似了。 你想过为什么会出现这种情况吗？ [删除] 2023.11.12 16:25 #33359 测试输出为天真代码 (catbust) 的模型速度 EURUSD,H1: total time from login to stop testing 0:00:04.143 (including 0:00:00.031 for history data synchronization) 并导出为 ONNX EURUSD,H1: total time from login to stop testing 0:00:09.539 (including 0:00:00.025 for history data synchronization) 两个版本的机器人内部结构几乎相似，结果也一样。 Aleksey Vyazmikin 2023.11.12 21:41 #33360 Forester #: 你想让我帮你研究一下 catbust 代码，然后给你一个准确的答案吗？我只研究我感兴趣的东西。我不用 catbust。 我以为你知道，但你不知道--我没想到要给你增加负担。Forester#: 这是我第一次听说叶系数 - 它们是什么？ 叶子值相加形成函数的 Y 坐标。 在 CatBoost 中，X 值大于或等于 0.5 意味着默认级别为 "1"。 1...332933303331333233333334333533363337333833393340334133423343...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
根据定义，标签（教师、目标变量）不可能是垃圾。
桑尼奇，别丢人现眼了
你甚至还没开始学习就表达自己的观点。
另一个有趣的事实是，我当时在想，显然这只是再培训，于是决定看看阶级变化发生在哪些指数上--我想，接近尾声时，这只是再培训的一个很好的说明。
事实上，结果是这样的
关于测试样本
事实证明，这前一千张（在下一个添加到模型的序列中）大多是不稳定的！
太惊讶了
考试样本
对于所有其他树，教师就是预测误差，即 (Y - Pred)。即使 eta = 0.1...0.001，这些树叶的影响也是微不足道的，它们只会纠正错误。您所展示的（它们的微不足道）。
GPT教学 )
好了，让我们将包络线指标 添加到我们的分析中。包络线指标表示移动平均线的上下两条线。它们通常与移动平均线保持固定的百分比距离。
使用 RSI、布林线和包络线计算整体趋势：
此外，考虑到来自不同指标的信号可能相互冲突，因此必须对它们进行综合分析。
让我们继续计算和分析。
您是在计算助推器吧？
没错，我们说的是 CatBoost！
在这里，只有第一棵树是由初始教师的标签训练出来的。
对于所有其他树，教师就是预测误差，即 (Y - Pred)。
事实上，这正是理论所建议的。
也是，系数 eta = 0.1...0.001
至少在 CatBoost 中，所有树的 "学习率 "系数都是固定的。
这些树叶的影响微乎其微，它们只起到修正作用。这正是您所表明的（它们的影响微不足道）。
您能解释一下在 CatBoost 中是如何安排树叶系数的吗？
有些地方我不太明白。
不过，我已经证明了树叶 "类别 "的变化，即实际上有 40% 的树叶在新数据中拉动总计的方式是错误的。
您能解释一下，CatBoost 中的叶片是如何排列系数的吗？
这里有教程和简单的提升代码https://habr.com/ru/companies/vk/articles/438562/
这是我第一次听说叶系数 - 它们是什么？
我报告说，在单独的抽样测试中 - 7467 片，在考试中 - 7177 片，但没有激活的叶片并不在少数 - 我没有一次数完。
这是在测试样本中按其值改变类别的叶子的分布情况
这就是考试。
这是对等级的细分--有三个等级，第三个是"-1"--没有激活。
样本列车
测试样本
考试样本
一般来说，我们可以看到叶片权重不再符合类逻辑--下图是测试样本的图形--没有明确的向量。
一般来说，这种方法可以近似任何东西，但不能保证预测结果的质量。
一般来说，我假设上图中明显的 "条形 "是按激活位置和频率划分的非常相似的叶片。
不知道的事情很难讨论。因此，我只能为你的成功感到高兴。如果我有这样的方法，我一定会使用它：)
我的方法还不能给出如此定性的结果，但它已经足够相似了。
你想过为什么会出现这种情况吗？
测试输出为天真代码 (catbust) 的模型速度
并导出为 ONNX
两个版本的机器人内部结构几乎相似，结果也一样。
你想让我帮你研究一下 catbust 代码，然后给你一个准确的答案吗？我只研究我感兴趣的东西。我不用 catbust。
我以为你知道，但你不知道--我没想到要给你增加负担。
这是我第一次听说叶系数 - 它们是什么？
叶子值相加形成函数的 Y 坐标。
在 CatBoost 中，X 值大于或等于 0.5 意味着默认级别为 "1"。