交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易

2023.09.17 22:40 #32441
mytarmailS #:有对比测试可以证明这一点吗？还是老样子。
没有。

mytarmailS 2023.09.17 22:42 #32442
Maxim Dmitrievsky #:
不适合你。
所以 还是老样子）。

2023.09.17 22:43 #32443
mytarmailS #:
所以 还是老样子）。
对你来说，是的😀土拨鼠日。

mytarmailS 2023.09.17 22:48 #32444
Maxim Dmitrievsky #:
土拨鼠日
这是肯定的。

马克西姆-德米特里耶夫斯基（Maxim Dmitrievsky） #:
通过吟游诗人和 gpts，我试着加速我的 Python 代码，这在互联网上是没有的，也就是说，没有偷看。有 20-30 行代码。没有一行有效，而且建议的代码也没有一行有效。无论我怎么努力，都没有结果。这也暗示了这些 llm 不知道如何推断。
。
他们算是明白你需要做矢量化和连接 numba，但代码毫无意义。
使用 bing，如果它做不到，就没人能做到。

2023.09.20 16:06 #32445
我正在进行快速图案搜索。
我还没能超越国防部的成果

Aleksey Nikolayev 2023.09.20 16:32 #32446
Maxim Dmitrievsky 图案搜索。
关联规则？）

2023.09.20 16:44 #32447
Aleksey Nikolayev #:关联规则？）
相关性 ) 您可以将不同特征的值组成序列，并在故事中寻找相似之处

mytarmailS 2023.09.21 09:24 #32448
沿着合奏木制模型的思路....
如果我们不能考虑质量，那就考虑数量吧....
每棵树单独预测的结果都很糟糕，但如果有100-1000棵树的集合，由于噪声抑制，我们或多或少会得到好的预测结果（在这里我们有相关的详细信息，在这里也有）。
如果我们用交易来类比--如果我们不能保证质量（制作一个好的 TS / 一棵树），我们可以尝试用一组 TS / 树的集合来保证质量。
而且，不一定每棵树都能赚大钱，最重要的是它能准确地赚到钱。
因此，我们的任务就是提出一组 TC。
我开发了一种交易系统自动生成器，结果发现，用一个想法 和一个工具就能得到大约 10-20 个弱相关/不相关的交易系统。
例如，一个想法 就是您开发的一个指标，在此基础上您可以建立一些交易规则（TS）。
TS 本身非常简单，这让人希望它们不是再培训的结果，但时间会告诉....。
目前，一个欧元机器人只有一个想法，15个TS，如果TS能在新数据上工作，TS的总交易集应该能带来稳定的利润，但TS至少应该有100个。
在犹太人身上交易 15 个 TC 看起来非常吓人）。
到目前为止，在加，但它只是第一天的测试，有很多错误...
我没有告诉任何超级自然的东西，这里没有什么新东西，但我仍然觉得它很有趣....。

Aleksei Stepanenko 2023.09.21 13:56 #32449
我很抱歉，一个欧元是不够的，在欧元的历史上，价格还没有来得及经历许多不同的变化。我们需要更多的货币来获得大量数据

2023.09.21 14:35 #32450
Maxim Dmitrievsky #:涉猎快速图案搜索。我还没能超越国防部的结果
你也可以像这样挖矿，我今天就挖到了这个。我从 2020 年开始挖矿，之前的都是 oos
有对比测试可以证明这一点吗？
还是老样子。
不适合你。
所以 还是老样子）。
所以 还是老样子）。
土拨鼠日
这是肯定的。
通过吟游诗人和 gpts，我试着加速我的 Python 代码，这在互联网上是没有的，也就是说，没有偷看。有 20-30 行代码。没有一行有效，而且建议的代码也没有一行有效。无论我怎么努力，都没有结果。这也暗示了这些 llm 不知道如何推断。
。
使用 bing，如果它做不到，就没人能做到。
我正在进行快速图案搜索。
关联规则？）
相关性 ) 您可以将不同特征的值组成序列，并在故事中寻找相似之处
沿着合奏木制模型的思路....
如果我们不能考虑质量，那就考虑数量吧....
每棵树单独预测的结果都很糟糕，但如果有100-1000棵树的集合，由于噪声抑制，我们或多或少会得到好的预测结果（在这里我们有相关的详细信息，在这里也有）。
如果我们用交易来类比--如果我们不能保证质量（制作一个好的 TS / 一棵树），我们可以尝试用一组 TS / 树的集合来保证质量。
而且，不一定每棵树都能赚大钱，最重要的是它能准确地赚到钱。
因此，我们的任务就是提出一组 TC。
我开发了一种交易系统自动生成器，结果发现，用一个想法 和一个工具就能得到大约 10-20 个弱相关/不相关的交易系统。
例如，一个想法 就是您开发的一个指标，在此基础上您可以建立一些交易规则（TS）。
TS 本身非常简单，这让人希望它们不是再培训的结果，但时间会告诉....。
目前，一个欧元机器人只有一个想法，15个TS，如果TS能在新数据上工作，TS的总交易集应该能带来稳定的利润，但TS至少应该有100个。
在犹太人身上交易 15 个 TC 看起来非常吓人）。
到目前为止，在加，但它只是第一天的测试，有很多错误...
我没有告诉任何超级自然的东西，这里没有什么新东西，但我仍然觉得它很有趣....。
你也可以像这样挖矿，我今天就挖到了这个。我从 2020 年开始挖矿，之前的都是 oos