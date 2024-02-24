交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1623 1...161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2020.03.19 09:01 #16221 法尔哈特-古扎罗夫。 是否有一个账户监控器？ 不，交易刚刚开始，甚至还没有开始，因为全倾斜机仍在测试可靠性。事实上，由于期货在今天结束，所以在过去的一两个星期里，报价纯粹是技术上的工作，任何系统都开始工作，甚至是一般的。明天我们将切换到一个新的期货。在引言的开始，事情总是很困难，我们将看到有... Farkhat Guzairov 2020.03.19 09:10 #16222 Mihail Marchukajtes: 不，交易才刚刚开始，甚至还没有开始，因为全机还在进行可靠性测试。事实上，由于期货今天结束，所以最后一两个星期的报价是纯技术性的工作，任何系统都开始工作，甚至是一般的。明天我们将切换到一个新的期货。在引言的开始，事情总是很困难，我们将看到有... 我明白了，我也在测试中，但时间太长了）））。目前没有箭头图片，只有这张图（利润为点）。 当然这可能只是一个巧合））。 mytarmailS 2020.03.19 09:47 #16223 叶夫根尼-迪尤卡。 不是这样的... 一个模型（一个神经网络）并不能给出正确的结果。它可以学到一些东西，但这还不够。这就是为什么我做了20-25个具有不同输入的模型。现在我有25个模型同时发出信号，他们的意见在最后的预测中被考虑了一定的权重。 一个模型的计算大约需要0.5-0.7秒，总计15-20秒+你还需要准备25个模型的输入日期，每一分钟都是大量的工作 ))如果我在Python中正确使用多线程，答案可以减少到1-3秒，但我还没有这样做。 我分别训练模型，在正常模式下，即从一年的历史时期收集数据集，然后照常训练。 目标是什么？ Aleksei Kuznetsov 2020.03.19 10:35 #16224 叶夫根尼-迪尤卡。 不是这样的... 一个模型（一个神经网络）并不能给出正确的结果。它可以学到一些东西，但这还不够。这就是为什么我做了20-25个具有不同输入的模型。 现在我有25个模型同时发出信号，他们的意见在最后的预测中被考虑了一定的权重。一个模型的计算大约需要0.5-0.7秒，总计15-20秒+你还需要准备25个模型的输入日期，每一分钟都是大量的工作 ))如果我在Python中正确使用多线程，答案可以减少到1-3秒，但我还没有这样做。 我分别训练模型，在正常模式下，即从一年的历史时期收集数据集，然后照常训练。 感觉就像你每分钟都在训练一个模型。通常需要千分之一秒的时间来获得训练好的模型的结果。 Evgeny Dyuka 2020.03.19 10:44 #16225 elibrarius。 感觉就像你每分钟都在训练一个模型。训练好的模型通常需要千分之一秒的时间来产生结果。 有不同的型号和不同的硬件。几千秒？ Aleksei Kuznetsov 2020.03.19 10:57 #16226 叶夫根尼-迪尤卡。 森林和助推器的速度非常快。神经网络的速度稍慢。 Evgeny Dyuka 2020.03.19 11:35 #16227 mytarmailS: 目标是什么？ 没有目标，一律平等 mytarmailS 2020.03.19 11:52 #16228 叶夫根尼-迪尤卡。 没有目标，一律平等 你是什么意思，我是说什么是Y？ Кеша Рутов 2020.03.19 12:17 #16229 叶夫根尼-迪尤卡。 不是这样的... 一个模型（神经网络）并不能给你带来你需要的结果。它可能会学到一些东西，但这是不够的。这就是为什么我做了20-25个有不同投入的模型。现在我有25个模型同时发出信号，他们的意见在最后的预测中被考虑了一定的权重。 一个模型的计算大约需要0.5-0.7秒，总计15-20秒+你还需要准备25个模型的输入日期，每分钟都是大量的工作 ))如果我在Python中正确使用多线程，答案可以减少到1-3秒，但我还没有这样做。 我分别训练模型，在正常模式下，即从一年的历史时期收集数据集，然后照常训练。 嗯，"0.5-0.7秒的计算 "对MLP来说有点多，也许你是先教后算，在小数据集上用滑动窗口计算？ 让我们按顺序来看看。 1 什么是原始数据（股票代码，时间范围）？ 2 训练数据集的大小是多少（1k,10k,100k...）？ 3 什么样的功能 4 什么是目标 5 什么样的网格 足够开始... mytarmailS 2020.03.19 12:22 #16230 凯沙-鲁托夫。 嗯，"0.5-0.7秒的计算 "对MLP来说有点多，也许你是先教后算，在小数据集上用滑动窗口计算？ 让我们按顺序进行。 1 什么是原始数据（股票代码，时间范围）？ 2 训练数据集的大小是多少（1k,10k,100k...）？ 3 什么样的功能 4 什么是目标 5 什么样的网格 是足够的，开始... 你也应该把灯照在你的眼睛上)) 1...161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是否有一个账户监控器？
不，交易才刚刚开始，甚至还没有开始，因为全机还在进行可靠性测试。事实上，由于期货今天结束，所以最后一两个星期的报价是纯技术性的工作，任何系统都开始工作，甚至是一般的。明天我们将切换到一个新的期货。在引言的开始，事情总是很困难，我们将看到有...
我明白了，我也在测试中，但时间太长了）））。目前没有箭头图片，只有这张图（利润为点）。
当然这可能只是一个巧合））。
不是这样的...
一个模型（一个神经网络）并不能给出正确的结果。它可以学到一些东西，但这还不够。这就是为什么我做了20-25个具有不同输入的模型。现在我有25个模型同时发出信号，他们的意见在最后的预测中被考虑了一定的权重。 一个模型的计算大约需要0.5-0.7秒，总计15-20秒+你还需要准备25个模型的输入日期，每一分钟都是大量的工作 ))如果我在Python中正确使用多线程，答案可以减少到1-3秒，但我还没有这样做。
我分别训练模型，在正常模式下，即从一年的历史时期收集数据集，然后照常训练。
目标是什么？
感觉就像你每分钟都在训练一个模型。训练好的模型通常需要千分之一秒的时间来产生结果。
目标是什么？
没有目标，一律平等
你是什么意思，我是说什么是Y？
嗯，"0.5-0.7秒的计算 "对MLP来说有点多，也许你是先教后算，在小数据集上用滑动窗口计算？
让我们按顺序来看看。
1 什么是原始数据（股票代码，时间范围）？
2 训练数据集的大小是多少（1k,10k,100k...）？
3 什么样的功能
4 什么是目标
5 什么样的网格
足够开始...
你也应该把灯照在你的眼睛上))