你应该去度假了）萨曼莎-克莱因伯格（Samantha Kleinberg）有一本好书叫《为什么》。读读这本书，然后在你画另一个新关卡时，问自己这个问题。
如果你明白 我在做什么，你就会高兴得尖叫起来....。
如果你否认市场中的水平，就意味着你否认你的进出价位是在某个特定的价位。
改变概念，而不是装饰。
我不记得有哪个盈利的智能交易商改变过概念。但我在《市场专家顾问》的作者中看到过。在那里，做一个通才式的二流作家可能比做一个狭隘的专家更有利可图。不过，决定做出认真的改变还是很酷的。
我不记得有哪个盈利的算法交易员 改变过这个概念。
定义 ：
专业人士 -- 以某一职业（业务）为其 专业 的人；在某一活动领域成为高级专家的人；为在某一领域工作做好充分准备的专家，拥有技能、资格等等等等。
定义
职业 --一个人的职业，通常以劳动为生，并以此赚取收入。
因此，职业交易员就是通过在市场上交易赚钱并以此为生的交易员。
那么，为什么他--职业交易者（盈利交易者）--要改变 ???????? 这个概念呢？
我想我最近提到过几次 OOS。但按照你的说法，好的 OOS 是 "单独文件"。
如果是多路学习（下一阶段使用上一阶段的计算结果），"偷看 "的概率会很高。没有通用的秘诀，但我在一个案例中采用了以下方法。
为了加快计算速度，有必要去掉不必要的刻度。例如，如果将刻度数减少 10 倍，计算速度也会相应加快。这是一个非常有必要的操作。
就我而言，我知道哪些刻度需要，哪些几乎不需要。总之，我创建了一个自定义符号，并开始对自定义符号和原始符号进行回溯测试。
在这里，开启 "书呆子 "精神并实现大于 99% 的匹配非常重要。结果发现，我最初丢掉了太多，得到了不同的结果（当然，比原来的要好）。
最后，我开始丢弃比原版更少的东西，所有东西都开始匹配了。因此，事实上，我在训练中使用了两遍法。
因此，要想在前一遍之后检测出偷看，你甚至可以在认真计算之前使用上述检查 方法。此外，还有一种老祖宗发明的检测前瞻性的方法--"好得不像真的"。初学者会为这样酷的结果而欢欣鼓舞，而成熟的人则会因为意识到他们将不得不长期寻找自己的错误而感到沮丧。
检查、检查，结果显而易见：你拿一个新文件来比较结果。
教师和预测者之间存在某种 "关系"，导致了这种令人不快的结果。我再次提醒大家，我是在随机抽样得到的文件上进行教学的，我是在随机抽样的残差上进行检查的，也就是说，也是在预测值的随机序列上进行检查的。看来还需要什么呢？但是没有了，我们切换到正常文件，得到的结果完全不同。
如果我在随机抽样的文件上进行了教学，我 就会对随机抽样的其余部分进行检查。
